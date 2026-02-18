Ramadan की रातों का सबसे बड़ा तोहफा! क्यों खास है तरावीह नमाज, जानिए पूरी हकीकत

Ramadan Taraweeh Namaz: भारत में आज बुधवार (18 फरवरी) को रमजान का चांद नजर आने की उम्मीद है. रमजान की रातें जैसे ही दस्तक देती हैं, मस्जिदों का माहौल बदल जाता है. इबादत की खामोशी, कुरआन की तिलावत की गूंज और सफों में खड़े लोगों की एकता दिलों को सुकून से भर देती है. दिनभर के रोजे के बाद रात का कियाम सिर्फ एक नमाज नहीं रहता, बल्कि रूहानी सुकून, मगफिरत और अल्लाह की कुरबत का एहसास बन जाता है. इन्हीं रातों की सबसे खास पहचान है नमाज तरावीह, जो रमजान की इबादतों को मुकम्मल करने वाली अहम सुन्नत मानी जाती है.

तरावीह क्या है?

तरावीह रमजान की रातों में ईशा की नमाज के बाद पढ़ी जाने वाली सुन्नत-ए-मुअक्कदा नमाज है. "तरावीह" शब्द अरबी के "राहत" से निकला है, क्योंकि इसमें हर कुछ रकअत के बाद थोड़ा ठहराव किया जाता है. यह ठहराव सिर्फ जिस्म को आराम नहीं देता, बल्कि दिल और रूह को भी सुकून पहुंचाता है. किराअत सुनते हुए मुसलमान दुनियावी जिंदगी से हटकर अल्लाह की तरफ ध्यान लगाता है.

इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक, रमजान वह महीना है जिसमें नेकियों का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है. रोजा, नमाज और रात की इबादतों का अज्र आम दिनों से कहीं ज्यादा मिलता है. इसके उलट अंजाने किए गए गुनाहों को अल्लाहताला मुआफ कर देता है. हदीसों में बयान किया गया है कि जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रमजान की रातों में कियाम करता है, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं. उलमा बताते हैं कि कियाम-उर-रमजान में तरावीह भी शामिल है, जिससे अल्लाह की रहमत और मगफिरत की उम्मीद बढ़ जाती है.

तरावीह की सबसे बड़ी खूबी इसका कुरआन से गहरा जुड़ाव है. मस्जिदों में रमजान के दौरान इस तरह किराअत की जाती है कि पूरे महीने में पूरा कुरआन मुकम्मल हो जाए. इससे नमाज पढ़ने वालों और सुनने वालों दोनों के दिलों में कुरआन की समझ और मोहब्बत पैदा होती है. जिससे उसे अच्छे बुरे का जानकारी मिलती है. कुरआन में रात की इबादत की अहमियत पर जोर दिया गया है. इसका जिक्र कुरआन में भी मिलता है. कुरआन में सूरह अल इसरा 17:79 में कहा गया है कि "और रात के कुछ हिस्से में नमाज कायम करो." रमजान की रातों में यही अमल तरावीह के रूप में सामने आता है, जहां इंसान दिनभर की भागदौड़ से हटकर अपने रब के सामने खड़ा होता है.

तरावीह कैसे पढ़ी जाती है?

आमतौर पर तरावीह 20 रकअत पढ़ी जाती है, जिन्हें 2-2 रकअत करके अदा किया जाता है, हालांकि कई जगह 8 रकअत भी पढ़ी जाती हैं और दोनों तरीके जायज माने जाते हैं. बेहतर माना जाता है कि इसे मस्जिद में जमाअत के साथ इमाम के पीछे पढ़ा जाए. हर चार रकअत के बाद छोटा विराम लिया जाता है, जिसमें दुआ, तस्बीह या खामोशी से बैठना शामिल होता है. आखिर में वितर की नमाज भी अदा की जाती है, जो अक्सर जमाअत के साथ पढ़ी जाती है.

हजरत उमर (रजि.) के दौर में लोगों को एक इमाम के पीछे तरावीह के लिए इकट्ठा किया गया, जिससे जमाअत की ताकत बढ़ी और इबादत में नियमितता आई. आज भी दुनिया भर की मस्जिदों में यही रिवायत रमजान की रातों को खास बनाती है, जहां तरावीह सिर्फ नमाज नहीं बल्कि एक रूहानी अनुभव बन जाती है.

