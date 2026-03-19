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Zee SalaamIndian MuslimMP News: हिंदू संगठनों की तरह भोपाल में उठी रमजान-ईद पर अपनों से खरीदारी की अपील

MP News: हिंदू संगठनों की तरह भोपाल में उठी रमजान-ईद पर अपनों से खरीदारी की अपील

Shop from Muslim Vendors During Ramadan Eid: हालिया कुछ सालों में हिंदू त्योहारों पर मुसलमानों के बॉयकाट की मांग के बाद अब ईद पर भी कुछ इसी तरह की मांग की जा रही है. भोपाल में मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी के रमजान और ईद पर अपने समुदाय से खरीदारी की अपील ने विवाद खड़ा कर दिया है. उनकी इस मांग पर बीजेपी और दक्षिणपंथी संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 19, 2026, 04:53 PM IST

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तौकीर निजामी
तौकीर निजामी

Madhya Pradesh News: हिंदू त्योहारों के दौरान अक्सर कुछ हिंदूवादी संगठनों के जरिये मुस्लिम समुदाय के व्यापारियों और दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की मांगें उठती रही हैं. लेकिन अब ईद से पहले भोपाल से एक ऐसा बयान सामने आया है, जिसमें कमोबेश उसी तरह की अपील मुस्लिम समाज के भीतर से की गई है. इस बयान ने सियासी और सामाजिक बहस को और तेज कर दिया है.

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी ने मुसलमानों से अपील की है कि वे रमजान और ईद के मौके पर खरीदारी अपने ही समुदाय के लोगों से करें. उन्होंने कहा कि यह कदम मुस्लिम समाज के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए जरूरी है.

'रमजान और ईद पर अपने समुदाय से खरीदारी करें मुसलमान'
तौकीर निजामी ने अपने बयान में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश में मुस्लिम समाज की हालत दलित समाज से भी बदतर बताई गई है. उन्होंने कहा कि समाज की आर्थिक स्थिति, शिक्षा और रोजगार को सुधारने के लिए जरूरी है कि लोग अपनी जकात का सही इस्तेमाल करें और रमजान व ईद के दौरान खरीदारी भी अपने समुदाय के लोगों से करें, ताकि कौम को मजबूती मिल सके.

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निजामी ने यह भी कहा कि साल 2014 के बाद देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें मुसलमानों से इस तरह की अपील करनी पड़ रही है. उन्होंने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट एक तरह से संकेत देती है कि इस बार ईद पर मुसलमानों को अपने ही समाज के लोगों से खरीदारी करनी चाहिए. उन्होंने साफ किया कि उनका मकसद मुसलमानों को आगे बढ़ाना है और वे किसी तरह की नफरत फैलाने की बात नहीं कर रहे, और न ही बाबा बागेश्वर की तरह नफरत फैला रहे हैं.

कुछ दलों के इशारे पर की जा रही तुष्टिकर की राजनीति- BJP
तौकीर निजामी की इस अपील के बाद बीजेपी समेत दक्षिणपंथी आग बबूला हो उठे. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि BJP की नीति "सबका साथ, सबका विकास, सबकी सुरक्षा" की है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दलों के इशारे पर तुष्टिकरण और बंटवारे की सियासत की जा रही है. उनके मुताबिक, इस तरह के बयान त्योहारों के माहौल में जहर घोलने का काम करते हैं और यह पूरी तरह निंदनीय है. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को आगे आकर ऐसे बयानों की निंदा करनी चाहिए और समाज में बांटने वाली सियासत करने वालों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए.

हिंदूवादी संगठनों को लग गई मिर्ची
वहीं, दक्षिणपंथी संगठन संस्कृति बचाओ मंच ने भी तौकीर निजामी के बयान पर आग में घी डालने का काम किया. मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि इस बयान से मुसलमानों की सही नियत सामने आ गई है. चंद्रशेखर ने हिंदू समाज से अपील करते हुए कहा कि सनातनी लोग अपनी एकता का परिचय दें और हिंदू नव वर्ष व नवरात्र जैसे त्योहारों पर मुस्लिमों से सामान न खरीदें.

चंद्रशेखर तिवारी ने आगे कहा कि वे संकल्प लें कि वे कभी भी मुस्लिम दुकानों से सामान नहीं खरीदेंगे. संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक ने कहा कि दीपावली और रक्षाबंधन के समय भी उन्होंने ऐसी मांग उठाई थी, जिस पर कुछ मुसलमानों और कांग्रेस से जुड़े लोगों के पेट में दर्द हो गया था. चंद्रशेखर ने यह भी आरोप लगाया कि पहले मस्जिदों से फतवे और पंपलेट के जरिए ऐसी बातें कही जाती थीं, लेकिन अब खुलेआम ऐसी अपील की जा रही है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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