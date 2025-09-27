Maulana Tauqeer Raza रज़ा हुए गिरफ्तार; बरेली डीएम ने सामने रखी पूरी जानकारी

Tauqeer Raza Arrested: मौलाना तौकीर रज़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है. उनके समेत 8 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है. ये गिरफ्तारी बरेली में 'आई लव मुहम्मद' को लेकर हुए प्रोटेस्ट के दौरान हंगामे को लेकर हुई है. आरोप है कि मौलाना तौकीर रज़ा ने लोगों को भड़काने का काम किया था.

मौलाना तौकीर रज़ा गिरफ्तार

शनिवार सुबह करीब पांच बजे मौलाना तौकीर रजा का मेडिकल कराया गया था, इसके बाद 6 बजे उनकी पेशी हुई थी. अब पुलिस ने जानकारी दी है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें सीतापुर जेल भेजा जा रहा है. बता दें, बरेली में हुई झड़प के दौरान 15 पुलिसकर्मी घायल हुए थे.

पुलिस ने क्या कहा?

बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने मीडिया को बताया कि मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है. हालात शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है. यह हिरासत बरेली में उस दिन के तनाव के बाद हुई है जब शुक्रवार की नमाज के बाद कोतवाली क्षेत्र की एक मस्जिद के बाहर 'आई लव मुहम्मद' के पोस्टर लिए एक बड़ी भीड़ और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी.

बरेली के डीएम ने दी अहम जानकारी

बरेली के डीएम अविनाश सिंह कहते हैं, " हमें उनकी योजना के बारे में पता चला, हमने उन्हें बताया कि शहर में बीएनएसएस धारा 163 लागू कर दी गई है और बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाना चाहिए. हम उनके प्रतिनिधियों - नदीम और नफीज के साथ नियमित संपर्क में हैं, नदीम कुछ दिन पहले हमारे कैंप कार्यालय में आए थे, और हमने उनके साथ एक विस्तृत बैठक की और उन्हें सभी कानूनी पहलुओं के बारे में बताया. उनके जाने तक वह आश्वस्त हो चुके थे.

तौकीर रज़ा को दी थी जानकारी

एक दिन बाद, मौलाना (मौलाना तौकीर रजा खान) नदीम के साथ हमारे कैंप कार्यालय आए, और मैंने, कैप्टन के साथ, उन दोनों के साथ विस्तृत चर्चा की और उन्हें बताया कि बीएनएसएस धारा 163 लागू है और बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाना चाहिए.

हमें अगले दिन तक उनकी ओर से लगातार सकारात्मक प्रतिक्रिया का आश्वासन दिया गया. हमारी पिछली बैठक के एक दिन बाद, हमें नदीम और नफीज द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र मिला कि वे अपनी योजना पर आगे नहीं बढ़ेंगे. हम आश्वस्त थे, लेकिन कुछ समय बाद, एक और विरोधाभासी चीज हासिल हुई.

#WATCH | Uttar Pradesh | On 'I Love Muhammad' row and violence in Bareilly, Bareilly DM Avinash Singh says, "... We got to know about their planning, we told them that BNSS section 163 has been imposed in the city and that no event should be organised without permission. We are… pic.twitter.com/h1pbKZetZr — ANI (@ANI) September 27, 2025

अगली सुबह, मौलाना तौकीर रज़ा खान ने एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें कहा गया था कि हस्ताक्षरित कागज़ और बाकी सब कुछ फ़र्ज़ी है, और वे अपनी शुरुआती योजना के मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे. जैसे ही जुमे की नमाज़ खत्म हुई, 80-90% लोग अपने घरों को लौट गए क्योंकि हमने पहले ही एक फ़्लैग मार्च निकाला था और यह संदेश देने की कोशिश की थी कि बीएनएसएस की धारा 163 लागू है.

कुछ लोग नमाज़ के बाद वहीं रुक गए और इकट्ठा होकर इस्लामिया इंटर कॉलेज की ओर जाने की कोशिश की. जब उन्होंने कानून अपने हाथ में लेने और शांति भंग करने की कोशिश की तो पुलिस ने बल प्रयोग किया."