दोस्त को आजम खान से नहीं मिलने दिया, तो जेल प्रशासन पर फट पड़ीं तजीन फातिमा

Azam Khan News: रामपुर जेल में आजम खान से मिलने के लिए की उनके करीबी दोस्त अनवर को जेल में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जबकि उनका सत्यापन पहले ही हो चुका था. प्रशासन के इस फैसले पर आजम खान की बीवी भड़क गई. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Rampur News: देश के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम इस समय दो पैन कार्ड से जुड़े एक मामले में जेल की सजा काट रहे हैं. इस बीच, आजम परिवार ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
दरअसल, ईद के बाद आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फातिमा, उनके बड़े बेटे अदीब आजम और अब्दुल्ला के करीबी दोस्त अनवर, आजम खान और अब्दुल्ला से मिलने रामपुर जेल पहुंचे. जेल प्रशासन ने तजीन फातिमा और अदीब आजम को कैदियों से मिलने की अनुमति तो दे दी, लेकिन अनवर को अंदर जाने से रोक दिया गया. इस पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए तजीन फातिमा ने कहा कि अनवर का नाम उन नौ लोगों की सूची में शामिल था, जिनकी पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (LIU) द्वारा पहले ही वेरिफिकेशन की जा चुकी थी. उन्होंने कहा कि इस जांच के बावजूद, उन्हें मिलने की अनुमति न देना समझ से परे है.
तजीन फातिमा का गंभीर इल्जाम
तजीन फातिमा ने इल्जाम लगाया कि जेल प्रशासन जानबूझकर कुछ लोगों को परिसर में प्रवेश करने से रोक रहा है, ताकि जेल के अंदर की वास्तविक स्थिति सामने न आ सके. उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान स्थिति सामान्य लग रही थी, लेकिन आजम खान के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं. उनके अनुसार, आजम खान लंबे समय से पीठ दर्द से परेशान हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है. इसके बावजूद, उन्हें अपनी बैरक में आराम करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उन्हें लेटने के लिए एक चारपाई तक नहीं दी गई है और जिस बैरक में उन्हें फिलहाल रखा गया है, वहां मच्छरों का भारी प्रकोप है.
क्यों प्रशासन पर भड़की
इसके अलावा, तजीन फातिमा ने यूसुफ मलिक द्वारा दिए गए एक बयान के संबंध में दर्ज FIR पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने जोर देकर कहा कि यूसुफ मलिक ने कोई भड़काऊ टिप्पणी नहीं की थी. बल्कि, उन्होंने तो केवल ईरान में मारी गईं स्कूली छात्राओं के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थीं. तजीन फातिमा के अनुसार, इस तरह की भावनाएं व्यक्त करना गलत नहीं है. उन्होंने बताया कि आजम खान का शिक्षा के क्षेत्र से गहरा जुड़ाव रहा है. वे जौहर विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं और ऐसे में बच्चों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करना उनके लिए स्वाभाविक ही है.