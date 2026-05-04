बंगाल में TMC क्लीन बोल्ड; BJP की बढ़त पर मौलाना पढ़ रहे कसीदे

Bengal Election Result Update: पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की विधानसभा चुनाव के परिणाम आज आने वाले हैं. इन सभी राज्यों में मतगणना हो रहे हैं. पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार बनाती हुई दिख रही है. पश्चिम बंगाल में 293 सीटों में से 190 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है. वहीं, ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) 100 से कम सीटों पर बढ़त बनाई हुई है. बंगाल में सरकार बनाने के लिए 147 सीटों की जरूरत होती है. रुझान को देखते हुए यह साफ है कि BJP पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है. इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेली ने भारतीय जनता पार्टी की जम के तारीफ की है.

मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) का चुनावी रणनीति और मैनेजमेंट बेहद शानदार रहता है. उन्होंने कहा कि BJP का एक आम कार्यकर्ता से लेकर वीवीआईपी नेता तक चुनाव के समय सड़कों पर उतरते हैं और अपनी मेहनत के बल पर नतीजों को पलट देते हैं.

मौलाना शहाबुद्दीन ने मुस्लिम समुदाय से कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) कभी भी मुस्लिम-विरोधी पार्टी नहीं है, लिहाजा BJP को एक विकास करने वाली पार्टी के रूप में देखा जाए. मौलाना शहाबुद्दीन भारतीय जनता पार्टी (BJP) को पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ने की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि BJP पश्चिम बंगाल में रह रहे मुसलमानों पर अपनी विशेष कृपा बनाएगी.

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वहीं, पश्चिम बंगाल में BJP की शानदार परफॉर्मेंस से मुस्लिम समाज में डर का माहौल है. मुस्लिम समाज को डर है कि असम के मुसलमानों की तरह अब बंगाल में भी मुसलमानों को सताया जाएगा और घुसपैठिए के नाम पर आम मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई करके उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा.