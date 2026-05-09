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'इम्तियाज जलील हैं मुख्य दोषी', TCS धर्मांतरण केस में बीजेपी मंत्री का बड़ा हमला

TCS Conversion Case: महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं पर TCS सेंटर से जुड़े कथित धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: May 09, 2026, 10:32 AM IST

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'इम्तियाज जलील हैं मुख्य दोषी', TCS धर्मांतरण केस में बीजेपी मंत्री का बड़ा हमला

TCS Conversion Case: महाराष्ट्र के नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) सेंटर से जुड़े कथित धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न मामले की चल रही जांच के बीच महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट ने शनिवार को आरोप लगाया कि AIMIM के पार्षद मतीन माजिद पटेल ने आरोपी निदा खान को छत्रपति संभाजीनगर में पनाह दी थी और दावा किया कि इस मामले में पूर्व सांसद इम्तियाज जलील "मुख्य दोषी" हैं.

शिरसाट ने आरोप लगाया कि खान एक महीने से ज़्यादा समय से AIMIM के पदाधिकारियों की मदद से उनके निर्वाचन क्षेत्र में छिपी हुई थी. शिरसाट ने कहा, "निदा खान को मेरे निर्वाचन क्षेत्र, संभाजीनगर में 43 दिनों तक छिपाकर रखा गया था. AIMIM के एक पार्षद ने उसे छिपने में मदद की. यह एक सोची-समझी साजिश है. आरोपी तो बस एक मोहरा है. इस रैकेट के पीछे कई बड़े लोग शामिल हैं। इम्तियाज जलील भी इसमें शामिल हैं."

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि जलील ने खान और उसके परिवार के सदस्यों के संभाजीनगर में रुकने का इंतज़ाम किया था. मंत्री ने कहा, "इम्तियाज जलील ने इस लड़की का साथ दिया और उसे नासिक से संभाजीनगर ले आए और वह तथा उसके परिवार के चार अन्य सदस्य उनके पार्षद के घर पर रुके हुए थे. इम्तियाज जलील ही मुख्य दोषी हैं. हो सकता है कि इम्तियाज जलील से भी ऊपर इस मामले में और भी लोग शामिल हों."

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मंत्री ने की ये मांग
शिरसाट ने इस मामले की पूरी तरह से जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) बनाने की भी मांग की. उन्होंने कहा, "हो सकता है कि AIMIM पार्टी भी एक मोहरा हो. हो सकता है कि उनके पीछे भी कोई और हो. पुलिस अपनी जांच के दौरान इन सभी बातों का खुलासा करेगी. मैं मांग करता हूं और इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री से भी कहा है कि एक SIT बनाई जाए, इस मामले की जांच की जाए और इम्तियाज तथा उसके साथी को गिरफ्तार किया जाए. जब ​​वह पुलिस हिरासत में होगा, तो वह बाकी सभी नामों का खुलासा कर देगा."

क्या है पूरा मामला
इससे पहले शुक्रवार को नासिक पुलिस ने इस मामले की मुख्य आरोपियों में से एक निदा खान को छत्रपति संभाजीनगर से हिरासत में ले लिया था. उस पर कथित यौन उत्पीड़न और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़े मामलों में आरोप हैं. एक स्थानीय अदालत ने इससे पहले खान की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी, जबकि अभियोजन पक्ष ने आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए उन्हें राहत दिए जाने का विरोध किया था. 

पांच लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार
अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस मामले के संबंध में कुल नौ मामले दर्ज किए गए हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इससे पहले नासिक TCS घटना को "बेहद गंभीर मामला" बताया था और कहा था कि सरकार इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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