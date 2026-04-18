US-इजरायल के विरोध में तेहरान की सड़कों पर महिलाओं ने भरी हुंकार, ट्रंप-नेतन्याहू की उड़ी नींद!

Protest in Iran Against US Israel: अमेरिका-इजरायल हमले के बाद तेहरान में हजारों महिलाओं और युवतियों ने इसके खिलाफ तेहरान में रैली निकाल कर पुरोजर विरोध किया. लोगों ने ईरान के नए नेतृत्व के प्रति वफादारी जताई और देश की रक्षा का संकल्प लिया. यह प्रदर्शन बढ़ते तनाव और हालिया घटनाओं के बीच सरकार के समर्थन में हुआ.
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Iran News: दुनिया के कई हिस्सों में अमेरिका और इजरायल की नीतियों को लेकर नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है. इन्हीं हालात के बीच ईरान की राजधानी तेहरान में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया. यह प्रदर्शन खास तौर पर महिलाओं और युवतियों की बड़ी भागीदारी की वजह से चर्चा में रहा है. शुक्रवार (17 अप्रैल) को तेहरान के सेंट्रल एरिया में "डॉटर्स डिवोटेड टू ईरान" नाम से एक रैली आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और लड़कियों ने हिस्सा लिया.
ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी के मुताबिक, यह रैली तेहरान के एंगेलाब चौक पर आयोजित हुई, जहां लोगों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. यह प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ है, जब अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी सीजफायर को लेकर बातचीत जारी है. लेकिन अमेरिका और इजरायल में जिस तरह से आम लोगों की मौत हुई और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, उसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है.
रैली में शामिल लोगों ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर के प्रति वफादारी और देश की रक्षा के लिए तैयार रहने की बात कही. सरकारी मीडिया के मुताबिक, यह आयोजन "गर्ल्स डे" और इस्लाम के पैगंबर की बेटी के जन्मदिन के मौके पर भी किया गया था. इस वजह से इसमें बड़ी संख्या में नौजवान लड़कियां शामिल हुईं. एक लड़की ने प्रेस टीवी से बात करते हुए कहा, "हम यहां एकजुटता दिखाने आए हैं, ताकि मिलकर अमेरिकी जियोनिस्ट दुश्मन को हरा सकें. अमेरिका मुर्दाबाद."
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यह रैली ऐसे समय में हो रही है, जब पूरे ईरान में सरकार के समर्थन में प्रदर्शन जारी हैं. ये प्रदर्शन 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्ला अली हुसैनी खामेनेई की मौत के बाद शुरू हुए थे. रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी मौत अमेरिका और इजरायल के हमलों में हुई थी. इसी बीच अमेरिका ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए ईरान से जुड़े संगठनों पर कार्रवाई तेज कर दी है.
शुक्रवार को अमेरिकी प्रशासन ने इराक में एक्टिव सात कमांडरों पर प्रतिबंध लगा दिया. आरोप है कि ये लोग अमेरिकी सैनिकों और ठिकानों पर हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में शामिल थे. यह कार्रवाई कताइब हिजबुल्लाह, हरकत अल-नुजाबा, कताइब सैय्यद अल-शुहदा और असाइब अहल अल-हक जैसे संगठनों के सदस्यों पर की गई है. इन संगठनों को पहले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी घोषित किया जा चुका है और इनका संबंध ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड से बताया जाता है.
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