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आयत उल्लाह अली खामेनेई की 14 महीने की पोती का ताबूत देख अश्कबार हो गईं हजारों आंखें

Ayatollah Ali Khamenei Granddaughter Funeral: ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई की आखिरी रसूम शुरू हुई. इस दौरान उनकी 14 महीने की पोती जहरा मोहम्मदी गोलपायेगानी को भी तेहरान में राजकीय जनाजे से पहले खिराज-ए-अकीदत पेश की गई. इजराइली हवाई हमले में मारी गई मासूम बच्ची का ताबूत देखकर हजारों लोगों की आंखें नम हो गईं.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 03, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:37 PM IST
आयत उल्लाह अली खामेनेई की 14 महीने की पोती का ताबूत देख अश्कबार हो गईं हजारों आंखें
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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