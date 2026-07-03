/आयत उल्लाह अली खामेनेई की 14 महीने की पोती का ताबूत देख अश्कबार हो गईं हजारों आंखें

Ayatollah Ali Khamenei Granddaughter Funeral Video: जब जंग की आग भड़कती है तो उसकी लपटें सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहतीं, बल्कि मासूम जिंदगियों को भी अपनी आगोश में ले लेती हैं. कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका, इजरायल और ईरान की जंग में. इस टकराव ने ऐसा खौफनाक जख्म दिया, जहां सियासी और फौजी नुकसान के साथ एक 14 महीने की मासूम बच्ची की मौत ने पूरे मुल्क को झकझोर कर रख दिया. तेहरान में उस नन्हीं बच्ची के जनाजे की ताबूत देखकर हर आंख नम हो गई.