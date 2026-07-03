/आयत उल्लाह अली खामेनेई की 14 महीने की पोती का ताबूत देख अश्कबार हो गईं हजारों आंखें

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Ayatollah Ali Khamenei Granddaughter Funeral Video: जब जंग की आग भड़कती है तो उसकी लपटें सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहतीं, बल्कि मासूम जिंदगियों को भी अपनी आगोश में ले लेती हैं. कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका, इजरायल और ईरान की जंग में. इस टकराव ने ऐसा खौफनाक जख्म दिया, जहां सियासी और फौजी नुकसान के साथ एक 14 महीने की मासूम बच्ची की मौत ने पूरे मुल्क को झकझोर कर रख दिया. तेहरान में उस नन्हीं बच्ची के जनाजे की ताबूत देखकर हर आंख नम हो गई.
तेहरान में शुक्रवार (3 जुलाई) को ऐसा ही मंजर देखने को मिला, जब महज 14 महीने की एक मासूम बच्ची का छोटा सा ताबूत लोगों की आंखें नम कर गया. हजारों लोग खामोशी के साथ उसे देखते रहे और उसके लिए दुआ करते हुए नजर आए. बच्ची के लिए यह खिराज-ए-अकीदत ईरान के ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई के राजकीय जनाजे से पहले आयोजित की गई थी.
The body of Zahra Mohammadi Golpayegani, the young granddaughter of Iran's late Supreme Leader Ali Khamenei, arrived at Tehran's Mosalla. pic.twitter.com/8InqggyFxj
— محمد سلمان فارسی (@AlFarsi1201) July 3, 2026
ईरानी मीडिया के मुताबिक, इस बच्ची की पहचान जहरा मोहम्मदी गोलपायेगानी के तौर पर की गई है. बताया जा रहा है कि वह सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई की 14 महीने की पोती थीं. 28 फरवरी को हुए इजराइली हवाई हमले में उनकी भी मौत हो गई थी. इसी हमले में आयत उल्लाह अली खामेनेई की जान चली गई थी और इसके बाद मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ गई थी.
शुक्रवार को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयोजित खिराज-ए-अकीदत प्रोग्राम के दौरान मासूम बच्ची का छोटा ताबूत ईरान के तिरंगे में लिपटा हुआ लाया गया. वहां मौजूद हजारों लोग खामोशी के साथ खड़े होकर उसे देखते रहे. ताबूत के पास बच्ची की एक तस्वीर भी रखी गई थी, जहां आने वाले लोग रुककर उसे खिराज-ए-अकीदत पेश कर रहे थे और अपने गम का इजहार कर रहे थे.
इस प्रोग्राम में सिर्फ बच्ची ही नहीं, बल्कि उस हमले में मारे गए सुप्रीम लीडर के खानदान के दूसरे अफराद को भी खिराज-ए-अकीदत पेश की गई. इनमें उनके दामाद, उनकी सबसे बड़ी बेटी और ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह मोजतबा खामेनेई की बीवी भी शामिल थीं. इन सभी के ताबूत आयत उल्लाह अली खामेनेई के ताबूत के साथ ग्रैंड मुसल्ला में रखे गए, जहां राजकीय जनाजे की रस्म शुरू होने से पहले लोगों ने उन्हें आखिरी सलाम पेश किया.
इस मौके पर ईरान की सियासत, फौज और मजहबी नेतृत्व से जुड़े कई बड़े चेहरों ने शिरकत की. इसके अलावा गमजदा खानदानों के लोग और दूसरे मुल्कों से पहुंचे डेलीगेशन भी मौजूद रहे. सभी ने मृतकों के अहलेखाना से ताजियत की और ऑफिशियल जनाजे की रस्म शुरू होने से पहले अपनी संवेदनाएं जाहिर कीं.
ऑफिशियल प्रोग्राम के मुताबिक, राजकीय जनाजे की रस्म शनिवार (4 जुलाई) से शुरू होगी. पहले यह प्रोग्राम तेहरान में आयोजित किया जाएगा. इसके बाद जनाजे का सिलसिला क़ुम ले जाया जाएगा. फिर बगदाद, नजफ और कर्बला में भी यादगार प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे. तय प्रोग्राम के मुताबिक, आयत उल्लाह अली खामेनेई को गुरुवार (9 जुलाई) को मशहद में मौजूद इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा.