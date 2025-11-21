Advertisement
धर्म के बाद अब भाषा के नाम पर हिंसा, मराठी न बोलने पर 19 साल के छात्र को ट्रेन में पीटा; नाराज हुए नेता जी

Tehseen Poonawalla on Arnav Khaire Suicide Case: बीजेपी शासित राज्यों में अभी तक अल्पसंख्यकों के उनके धर्म के आधार पर भेदभाव और हिंसा का सामा करना पड़ा रहा था, लेकिन हालिया दिनों में महाराष्ट्र में भाषा के आधार लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. कल्याण में 19 वर्षीय अर्णव की आत्महत्या ने महाराष्ट्र में भाषा-आधारित हिंसा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. तहसीन पूनावाला ने घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए MNS और ठाकरे परिवार को जिम्मेदार बताया है.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 21, 2025, 06:00 PM IST

तहसीन पूनावाला (फाइल फोटो)
तहसीन पूनावाला (फाइल फोटो)

Maharashtra News Today: भारत में दक्षिणपंथी शासित राज्यों अल्पसंख्यकों को महज धर्म के आधार पर निशाना बनाए जाने के बीच अब महाराष्ट्र में भाषा के आधार पर हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है. इसी तरह की खौफनाक घटना महाराष्ट्र के कल्याण ईस्ट के तिसगांव नाका इलाके में भाषा विवाद की घटना सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, 19 वर्षीय छात्र अर्णव खैरे ने आत्महत्या कर ली. आरोप है कि लोकल ट्रेन में मराठी भाषा में बात न करने पर कुछ लोगों ने उसे पीटा और अपमानित किया. घटना से परेशान होकर अर्णव घर पहुंचा और तनाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली. 

इस मामले ने स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया और पब्लिक फिगर्स के बीच भी चिंता बढ़ा दी है. इंटरनेट पर्सनालिटी तहसीन पूनावाला ने इस घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि सामने आ रही जानकारी के अनुसार अर्णव पर हमला सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वह ट्रेन में हिंदी बोल रहा था. पूनावाला ने सवाल उठाया कि ऐसी स्थिति में 19 साल के एक नौजवान ने क्या-क्या मानसिक दबाव झेला होगा और आज उसके परिवार पर कैसी स्थिति गुजर रही होगी.

पूनावाला ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर बढ़ रहा तनाव खतरनाक होता जा रहा है. उन्होंने सीधे तौर पर राज ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया. उनका कहना है कि भाषा के आधार पर नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने से समाज में विभाजन और टकराव बढ़ता है और इसका असर अर्णव की मौत जैसी घटनाओं में दिख रहा है. उन्होंने एक पुराने मामले का जिक्र किया, जिसमें जावेद शेख के बेटे राहिल शेख पर एक मराठी लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा था. पूनावाला ने पूछा कि उस मामले में आखिर क्या कार्रवाई हुई.

तहसीन पूनावाला ने ठाकरे परिवार पर सियासत करने के गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि ठाकरे परिवार के बेटे महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े अस्पतालों में इलाज करवाते हैं, इसलिए वे आम मराठी लोगों की कठिनाइयों को नहीं समझ पाते. उन्होंने दावा किया कि ठाकरे परिवार की सियासत का केंद्र आम जनता नहीं बल्कि बीएमसी का 70,000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट है. इसी वजह से ठाकरे परिवार के दोनों भाई कभी साथ आते हैं और कभी अलग होते हैं, क्योंकि असली संघर्ष सत्ता और नियंत्रण का है. 

पूनावाला ने कहा कि महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर हिंसा को रोकने की जरूरत है और समाज को बांटने वाले कदमों पर लगाम लगनी चाहिए. कर्नाटक की सियासत पर बोलते हुए पूनावाला ने कहा कि डी.के. शिवकुमार कांग्रेस के बेहद वफादार नेता हैं और उनकी अध्यक्षता में पार्टी ने कर्नाटक चुनाव जीता था. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को सलाह दी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई गलतियों को दोहराने से बचने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: दुबई एयर शो में तेजस का विनाशकारी क्रैशपा; पॉयलट की हालत को लेकर सस्पेंस बरकरार

Salaam Tv Digital Team

