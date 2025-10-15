Tejashwi कर रहे हैं Akhilesh Yadav जैसी गलती; मौलाना शहाबुद्दीन का बड़ा दावा

Shahabuddin Barelvi on Tajashwi Yadav: मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा है कि तेजस्वी यादव वही गलती कर रहे हैं जो अखिलेश यादव ने की थी. उन्होंने कहा कि बिहार में मुसलमानों को साइडलाइन कर दिया गया है.
Shahabuddin Barelvi on Tajashwi Yadav: ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने बिहार में मुसलमानों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है.
बुधवार को जारी एक बयान में मौलाना ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो किया था, वही अब बिहार में तेजस्वी यादव कर रहे हैं. वे बिहार से मुस्लिम नेतृत्व को खत्म करने का काम कर रहे हैं.
मौलाना रज़वी ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव ने सहरसा में मतदान अधिकार रैली आयोजित की, लेकिन मंच पर मौजूद 25 नेताओं में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं था.
इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने पूरे बिहार का एक महीने तक दौरा किया, लेकिन न तो उनके वाहन में और न ही मंच पर कोई मुस्लिम नेता दिखाई दिया, जबकि बिहार की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 25 प्रतिशत है.
मौलाना रज़वी ने कहा कि जिस तरह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नेतृत्व को हाशिये पर डाल दिया था, उसी तरह तेजस्वी यादव भी बिहार में मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी को कमजोर कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि यह रणनीति मुस्लिम नेताओं को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है.
आखिर में मौलाना रज़वी ने बिहार के मुसलमानों से अपील की कि वे चुनाव में सोच-समझकर फैसला लें और ऐसे नेताओं का समर्थन न करें जो उनकी राजनीतिक आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं.