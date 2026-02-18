रमजान के महीने में दो राज्यों ने किया बड़ा ऐलान, मुस्लिम कर्मचारियों को मिलेगी खास छूट

Concessions for Muslim employees In Ramadan: इस्लाम का सबसे पवित्र रमजान का महीना शुरू हो गया है. भारत में 19 फरवरी को पहला रोजा रखा जाएगा. रमजान के महीने को देखते हुए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने मुस्लिम कर्मचारियों को रियायत देने की पहल की है. तेलंगाना सरकार के फैसले के मुताबिक रमजान के महीने में सरकारी कर्मचारियों को विशेष छूट दी जाएगी और उनकी शाम 4 बजे छुट्टी हो जाएगी. वहीं, आंध्र प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि सरकारी कर्मचारियों को इफ्तार से एक घंटा पहले ही छुट्टी मिल जाएगी, ताकि वे नमाज और इफ्तार कर सकें.

दरअसल, रमजान के महीने में लगभग हर वयस्क मुसलमान रोजे रखता है, इस दौरान उन्हें पूरे दिन बिना खाए-पीए रहना पड़ता है. शाम में सभी रोजेदार इफ्तार करते हैं और नमाज अदा करते हैं. इफ्तार के लिए तैयारियां भी करनी होती हैं. इसे देखते हुए तेलंगाना और अंध्र प्रदेश की सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को विशेष छूट दी है.

तेलंगाना में यह फैसला अल्पसंख्यक विभाग के नोट के आधार पर लिया गया है. तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव ने यह फैसला जारी किया, जिसके मुताबिक सरकारी विभाग के सभी मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने में 4 बजे छुट्टी ले सकते हैं.

वहीं, आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को रमजान के महीने में एक घंटे पहले छुट्टी देने का आदेश जारी किया है. मुस्लिम समुदाय के लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं. वहीं, कई लोगों ने इस फैसले का विरोध भी किया है. मुस्लिम समुदाय ने कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार से भी रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को छूट देने की मांग की है.