Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3112014
Zee SalaamIndian Muslimतेलंगाना में मस्जिद में तोड़फोड़ और कुरान की बेअदबी से सनसनी, पुलिस बोली- मामूली केस

तेलंगाना में मस्जिद में तोड़फोड़ और कुरान की बेअदबी से सनसनी, पुलिस बोली- मामूली केस

Yadadri Bhuvanagiri Mosque Attack: तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले में जलालपुर की जामा मस्जिद में तोड़फोड़ और कुरान शरीफ की प्रतियां बिखरी मिलने से तनाव फैल गया. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर तीन टीमें गठित की हैं, जबकि मामले को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए हैं.

 

|Last Updated: Feb 16, 2026, 11:27 PM IST

Trending Photos

तेलंगाना मस्जिद में असमाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़ (PC-Siasat)
तेलंगाना मस्जिद में असमाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़ (PC-Siasat)

Telangana News: उत्तर भारत के बाद सांप्रदायिक हिंसा की आग अब दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी देखने को मिल रही है. तेलंगाना में हालिया दिनों मुसलमानों के साथ भेदभाव और धार्मिक आधार पर निशाना बनाए जाने की घटनाओं ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सकते में डाल दिया. वहीं, अब असामाजिक तत्वों ने यादाद्री भुवनगिरी जिले में स्थित एक मस्जिद में तोड़फोड़ की, जिससे इलाके में तनाव फैल गया.

सियासत में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले में स्थित एक मस्जिद में तोड़फोड़ की घटना सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई सोमवार (16 फरवरी) को जब नमाजी जलालपुर गांव की जामा मस्जिद पहुंचे तो उन्होंने मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ और पवित्र कुरान शरीफ की प्रतियों को बिखरा हुआ देखा, जिससे लोग हैरान रह गए.

यह मस्जिद बोम्मलारामाराम मंडल के जलालपुर गांव में मौजूद है. बताया जा रहा है कि इतवार (15 फरवरी) की देर रात करीब आधी रात के आसपास कुछ लोग मस्जिद परिसर में घुस गए और वहां दीवारों, खिड़कियों के शीशे, वॉशरूम के दरवाजों और माइक सिस्टम को नुकसान पहुंचाया. मस्जिद परिसर में कुरान शरीफ की कई प्रतियां बिखरी हुई मिलीं. इसके अलावा खाली बीयर और व्हिस्की की बोतलें भी मौके पर पाई गईं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'महाशिवरात्रि' पर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, ईदगाह की दीवार पर चढ़ उछलकूद मचाने की वीडियो वायरल

इस संबंध में सियासत ने मजलिस बचाओ तहरीक (MBT) के प्रवक्ता अमजद उल्लाह खान के हवाले से बताया कि पुलिस से आपराधिक मामला दर्ज करने और जल्द से जल्द गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. बातचीत में उन्होंने दावा किया कि मस्जिद के निर्माण के बाद से ही स्थानीय हिंदू समुदाय के कुछ लोग इसका विरोध करते रहे हैं. उनके मुताबिक, आसपास के तीन गांव बंदकडीपल्ली, तुमुकुंटा और जलालपुर में पहले भी सांप्रदायिक घटनाओं का इतिहास रहा है.

अमजद उल्लाह खान ने बताया कि 2018 से पहले इन गांवों में मुस्लिम समुदाय के पास नमाज पढ़ने के लिए कोई स्थान नहीं था. उन्होंने पहले बंदकडीपल्ली और तुमुकुंटा में मस्जिद बनाने की कोशिश की थी, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते यह मुमकिन नहीं हो सका. बाद में 2018 में जलालपुर गांव में जामा मस्जिद का निर्माण किया गया. उनका आरोप है कि मस्जिद बनने के बाद भी प्रशासन और खासकर इमाम को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ा. 

MBT नेता ने यह भी कहा कि पिछले साल मई में एक जमात के आने पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई और पुलिस पर उन्हें वापस भेजने का दबाव बनाया गया था. खान के मुताबिक, कुछ लोग अजान को लाउडस्पीकर पर प्रसारित किए जाने का भी विरोध करते हैं. अमजद उल्लाह खान ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने संभावित सबूतों को नष्ट कर दिया, जिससे आरोपियों तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है. वहीं, बोम्मलारामाराम पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने सांप्रदायिक एंगल से इंकार करते हुए कहा कि सिर्फ बीयर की बोतलें परिसर में फेंकी गई थीं और मस्जिद की सफाई कर दी गई है.

पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 331(4) (घर में घुसकर तोड़फोड़ की सजा), 329(4) (आपराधिक अतिक्रमण), 298 (पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना), 324(4) (शरारत) और 196 (धर्म, जाति या पूजा स्थल के आधार पर दुश्मनी बढ़ाने) के तहत एफआईआर दर्ज की है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं.

यह भी पढ़ें: चार बार SIR सुनवाई के नोटिस से दहशत, हार्ट अटैक से हुगली के शेख अनवार की मौत

TAGS

Telangana NEWSYadadiri Bhuvanagiri Newsmuslim news

Trending news

Bihar News
यूपी के बाद बिहार में भी बड़ा फैसला, रमजान से पहले खुले में मांस बेचने पर लगा बैन
UAE News
UAE में दिखा शाबान का आखिरी चांद; सऊदी में 17 से रमजान, भारत में कब होगा पहला रोजा?
Uttar Pradesh news
'महाशिवरात्रि' पर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, ईदगाह की दीवार पर चढ़कर मचाई उछलकूद!
West Bengal news
चार बार SIR सुनवाई के नोटिस से दहशत, हार्ट अटैक से हुगली के शेख अनवार की मौत
jammu kashmir news
घूमने का प्लान बना लो! कश्मीर घाटी के मशहूर स्पॉट्स फिर से खुले, जारी हुआ बड़ा अपडेट
Gaza News
ग़ज़ा में जुल्म की इंतहा; इजरायली फौजी के जरिये हत्या-रेप करने की बात सुन सहमे लोग!
muslim news
ईरान-अमेरिका तनाव के बीच समझौते की उम्मीद, FM अराघची ने की AIEA चीफ से मुलाकात
Pakistan News
BLA ने पाक फौजियों का किया किडनैप, शाहबाज सरकार को दी 7 दिन की डेडलाइन
Israel Lebanon Airstrike
लेबनान में इजरायली हमला, IDF ने हिज़्बुल्लाह लड़ाके को मार गिराने का दावा
muslim news
मियां मुस्लिम और विवादित वीडियो पर CM हिमंत बिस्वा को SC से राहत;मुसलमानों को मायूसी