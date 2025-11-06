Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2990397
Zee SalaamIndian Muslim

'Congress है तो मुसलमान है' वाले बयान पर बवाल, तेलंगाना CM की हो रही फज़ीहत

Telangana CM on Muslims: तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के उस बयान पर भारी बवाल मचा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस है, कांग्रेस नहीं तो आप कुछ नहीं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 06, 2025, 06:43 AM IST

Trending Photos

'Congress है तो मुसलमान है' वाले बयान पर बवाल, तेलंगाना CM की हो रही फज़ीहत

Telangana CM on Muslims: तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर बवाल मचा हुआ है. दरअसल, उन्होंने हाल ही में कहा था कि मुस्लिम इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस है, कांग्रेस नहीं तो आप कुछ नहीं. उनके इस बयान की काफी मज़म्मत हो रही है. स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन (SIO) ने कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि उनका यह बयान काफी अपमानजनक और विभाजनकारी है. सीएम को पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए.

स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा?

SIO की तेलंगाना यूनिट्स ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि किसी भी समुदाय की ताकत और पहचान उसके अपने सिद्धांतों और ईमानदारी पर निर्भर करती है, न कि किसी राजनीतिक दल के समर्थन या संरक्षण पर. संगठन ने कहा,"ऐसा बयान न केवल राजनीतिक रूप से गैरजिम्मेदाराना है, बल्कि पूरे मुस्लिम समुदाय की आत्मसम्मान और गरिमा पर सीधा हमला है."

सार्वजनिक रूप से मांगे माफी

SIO ने कहा कि यह टिप्पणी एक जमींदारी सोच और वोट बैंक की मानसिकता को उजागर करती है. संगठन के अनुसार, जब कोई मुख्यमंत्री किसी पूरे समुदाय की पहचान पर एकाधिकार जताने की कोशिश करता है, तो यह लोकतांत्रिक और नैतिक मूल्यों के पतन को दर्शाता है. SIO ने मांग की कि मुख्यमंत्री अपने शब्दों को तुरंत वापस लें और सार्वजनिक रूप से माफी मांगें.

Add Zee News as a Preferred Source

ईसीआई से की गुजारिश

संगठन ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) से भी अपील की कि वह ऐसे भड़काऊ और अलोकतांत्रिक बयानों पर गंभीरता से संज्ञान ले, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भावना का उल्लंघन करते हैंय

KTR ने भी CM रेवंत रेड्डी को घेरा

भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामाराव (KTR) ने भी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान की निंदा की. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि कोई धर्म या समुदाय उनके कारण अस्तित्व में है.

KTR ने ‘X’ पर पोस्ट करते हुए कहा,"भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है. बाबा साहब आंबेडकर की वजह से संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता को शामिल किया गया है. यही संविधान हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की आज़ादी देता है. भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जैसा कि प्रस्तावना में उल्लेख है.ठ

उन्होंने आगे लिखा,"न तो बीजेपी और न ही कांग्रेस हमारी पसंद को तय कर सकती है. यह संविधान है जो हमें यह अधिकार देता है. श्री रेवंत रेड्डी, इस महान राष्ट्र का मज़ाक उड़ाना बंद कीजिए और अपनी घटिया राजनीतिक बयानबाज़ी से बाज आइए."

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Telangana CMRevanth Reddymuslim news

Trending news

Assam
मुल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लिया है, मदरसों पर डालो ताले, असम CM का बड़ा बयान
Bangladesh news
विरोध के बाद यूनुस सरकार का यू-टर्न! बांग्लादेश में जाकिर नाइक की एंट्री पर लगाई रोक
Pakistan News
आप सिख नहीं हिंदू हैं; 'प्रकाश पर्व' पर पाक की नापाक करतूत, 14 जायरीन को रोका
US News
कितने भारतीय हैं 100 साल का रिकॉर्ड तोड़कर NY का मेयर बनने वाले ममदानी और उनकी मां
Begambagh
उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारी के लिए ध्वस्त कर दिए गए 12 मुसलमानों के घर और दुकानें
Maharashtra news
मदरसों पर बयान देकर हिमंता शर्मा ने लगाई आग; बुझाने में उलझ गए अबू आजमी और कानूनगो!
Cngress
देश में कांग्रेस की वजह से बचा है मुसलमानों का वजूद; मुख्यमंत्री के बयान पर भड़का SIO
Bihar News
असम के CM हिमंता ने कहा, "PM मोदी ने देश से बाबर और औरंगजेब को भगाया!
West Bengal news
कोलकाता: बस किराये पर बवाल! कंडक्टर बिश्नु ने यात्री अजीज को चलती बस से दिया धक्का
West Bengal news
कोलकाता: बस किराये पर बवाल! कंडक्टर बिश्नु ने यात्री अजीज को चलती बस से दिया धक्का