तेलंगाना में असामाजिक तत्वों के बाद कांग्रेस सरकार ने गिरा दी मस्जिद-ए-मौलाना, जमीन को बताया 'इनाम लैंड'

Telangana News: बीते कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित राज्यों में मुसलमानों के धार्मिक स्थलों और उनके शैक्षणिक संस्थानों पर लगातार निशाना बनाए जाने के आरोप लगते रहे हैं. वहीं, अब यह आरोप कांग्रेस शासित तेलंगाना सरकार पर लगे हैं. बीते दिनों तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में मस्जिद-ए-मौलाना को राजस्व विभाग के आदेश पर ढहा दिया गया. इस घटना को लेकर मानवाधिकार संगठनों के साथ, सियासी दल और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने नाराजगी का इजहार किया.

हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस कार्रवाई पर नाराजगी का इजहार किया था. उन्होंने संगारेड्डी जिले के सदाशिवपेट में मस्जिद-ए-मौलाना को राजस्व अधिकारियों के जरिये ढहाए जाने की घटना का जिक्र किया. ओवैसी ने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने करवान से पार्टी विधायक कौसर मोहिउद्दीन और जिला अध्यक्ष शेख गौस को स्थानीय अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए कहा है.

दरअसल, तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के सदाशिवपेट इलाके में स्थित मस्जिद-ए-मौलाना को राजस्व विभाग ने सरकारी जमीन बताते हुए ध्वस्त कर दिया. बताया जा रहा है कि मस्जिद-ए-मौलाना हाल ही में बनकर तैयार हुई थी और इसी हफ्ते से इसमें नमाज शुरू हुई थी. रमजान शुरू होते हुए राजस्व विभाग ने इस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया. मामला तूल पकड़ता देख तेलंगाना राजस्व विभाग ने भी सफाई दी है. विभाग का कहना है कि जिस जमीन पर यह मस्जिद बनाई गई थी, वह 'इनाम लैंड' थी. अधिकारियों का कहना है कि ऐसी जमीन सरकारी या स्पेशल कैटेगरी की होती है और उस पर निजी निर्माण को अवैध माना जा सकता है.

मोहम्मद कलीम ने दो साल पहले खरीदी थी जमीन

जमीन के कथित मालिक मोहम्मद कलीम का दावा है कि उन्होंने यह जमीन (सर्वे नंबर 165) लगभग दो साल पहले हैदराबाद से खरीदी थी और वहां बोरवेल भी लगाया था. उनका कहना है कि मस्जिद हाल ही में बनी थी और सोमवार से वहां नमाज पढ़ी जा रही थी. वहीं, AIMIM और मजलिस बचाओ तहरीक (MBT) समेत कुछ संगठनों ने आरोप लगाया कि मस्जिद को गिराने की कार्रवाई गैरकानूनी थी और रमजान के दौरान ऐसा कदम उठाना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है. उनका दावा है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और बिना उचित नोटिस के कार्रवाई की गई. वहीं MBT ने संगारेड्डी के RDO और सदाशिवपेट के MRO को निलंबित करने, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने और उसी स्थान पर मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग की है.

असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक, जिस जमीन पर मस्जिद से जुड़ा ढांचा बनाया गया था, उसके मालिक मोहम्मद कलीम ने यह जमीन राजू नाम के शख्स से खरीदी थी और पिछले दो साल से उनका इस पर कब्जा था. इस दौरान वहां बोरवेल भी खोदा गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि शुरुआत से ही कुछ असामाजिक तत्वों के जरिये परेशान किया जा रहा था. राजस्व विभाग के दावे पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने पूछा कि अगर जमीन को लेकर समस्या थी तो पिछले दो साल से प्रशासन क्या कर रहा था और कार्रवाई तब ही क्यों हुई जब वहां एक शेड बनाया गया.

यदाद्री भुवनगिरी में असामाजिक तत्वों ने तोड़ी थी मस्जिद

बता दें, इससे पहले तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के जलालपुर गांव में असामाजिक तत्वों ने एक मस्जिद में तोड़फोड़ की थी. कथित चरमपंथी संगठन के सदस्यों के जरिये 15 फरवरी को मस्जिद में तोड़फोड़ और कथित बेअदबी का मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक मस्जिद की बाउंड्री वॉल, दरवाजे, खिड़कियां, वॉशरूम के दरवाजे समेत माइक्रोफोन और साउंड सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया.

वहीं मस्जिद परिसर में कुरान की प्रतियां फटी और बिखरी हुई मिली थीं. इसके अलावा परिसर में बीयर और व्हिस्की की खाली बोतलें मिलने से इसे जानबूझकर अपमानजनक हमला बताया जा रहा है. फिलहाल रिपोर्ट्स में इस घटना के पीछे अज्ञात लोगों या असामाजिक तत्वों का जिक्र किया जा रहा है और मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर जांच की मांग उठ रही है. हालांकि, पुलिस ने बहुत मामूली घटना बताया था.

