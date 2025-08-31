तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, मुस्लिम समाज में खुशी की लहर

Telangana News: तेलंगाना सरकार की कांग्रेस सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुस्लिम कप्तान को विधान परिषद (MLC) पद के लिए मनोनित किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Telangana News: तेलंगाना सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोडंडाराम रेड्डी को विधान परिषद (MLC) के लिए मनोनित किया है. इस फैसले के बाद अजहरुद्दीन ने पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त किया है.
दरअसल, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट कर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि तेलंगाना में राज्यपाल कोटे के तहत MLC पद के लिए मुझे मनोनीत किया गया है. उन्होंने बताया कि वह इस फैसले से बेहद खुश हैं.
मोहम्मद अजहरुद्दीन ने लिखा कि वह कैबिनेट के इस फैसले से बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हैं. इस फैसले के लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल को हार्दिक धन्यवाद कहा.
मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आगे लिखा कि मैं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू और कैबिनेट, टीपीसीसी अध्यक्ष महेश गौड़ और तेलंगाना प्रभारी मीनाक्षी नटराजन के मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभारी हूं. अजहरुद्दीन ने अपनी प्रतिबद्धता संबंध में कहा कि वह ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने राज्य की सेवा करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे.
इससे पहले, तेलंगाना के जुबली हिल्स सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी उम्मीदवार के तौर पर अजहरुद्दीन का नाम सामने आया था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया था. हालांकि, राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए पार्टी ने उन्हें अब विधान परिषद भेजने का फैसला लिया है.
गौरतलब है कि अजहरुद्दीन वर्ष 2009 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से लोकसभा सांसद बने थे. वर्ष 2014 में उन्हें राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर से टिकट मिला, लेकिन वे हार गए. वर्ष 2018 में उन्हें तेलंगाना कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था. वर्ष 2023 में उन्हें जुबली हिल्स से टिकट मिला था, लेकिन वे चुनाव हार गए. जुबली हिल्स से बीआरएस नेता मागांती गोपीनाथ ने अजहरुद्दीन को चुनाव में हराया था.