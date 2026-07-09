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SIR में हिजाब या दुपट्टे वाली फोटो चलेगी या नहीं; सरकार ने दूर किया कन्फ्यूजन!

Hijab or Headscarf Rule in SIR Verification: तेलंगाना के साथ देश की राजधानी दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस दौरान हिजाब या दुपट्टा पहनकर फोटो जमा करने को लेकर औरतों में खासकर मुस्लिम समुदाय की औरतों में भ्रम है. हैदराबाद के जिला निर्वाचन अधिकारी ने अब हिजाब या बगैर हिजाब वाली तस्वीरों को लेकर स्थिति साफ कर दी है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 09, 2026, 11:05 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:10 PM IST
SIR में हिजाब या दुपट्टे वाली फोटो चलेगी या नहीं; सरकार ने दूर किया कन्फ्यूजन!
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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