/SIR में हिजाब या दुपट्टे वाली फोटो चलेगी या नहीं; सरकार ने दूर किया कन्फ्यूजन!

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SIR Voter ID Photo Guidelines: तेलंगाना में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया जारी है. इसके तहत घर-घर जाकर बीएलओ के जरिये सत्यापन किया जा रहा है, और यह इस महीने की 24 जुलाई तक जारी रहेगी. नए सिरे से वोटर लिस्ट को लेकर जारी इस मुहिम को लेकर कई तरह की अटकलबाजी हो रही हैं, जबकि वोटर भी अजीब कशमकश में है.
खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी नागरिकता गंवाने का डर सता रहा है. ऐसे में SIR प्रक्रिया को लेकर वह खास ऐहतियात बरत रहे हैं. तेलंगाना में खासकर हैदराबाद में एक सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसने औरतों को खासकर मुस्लिम औरतों को उलझन में डाल दिया है. सवाल यह है कि मतदाता पहचान से जुड़ी तस्वीर में हिजाब या सिर पर दुपट्टा पहनकर तस्वीर देना मंजूर होगा या नहीं? इसी को लेकर अलग-अलग बातें सामने आने से लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है.
तेलंगाना की मुस्लिम औरतों के बीच यह जानने की जिज्ञासा है कि क्या हिजाब या सिर पर दुपट्टा पहनकर तस्वीर जमा की जा सकती है, और क्या तस्वीर में कान दिखाई देना जरूरी है? हालांकि, अब इन सवालों को लेकर हैदराबाद के जिला निर्वाचन अधिकारी आर. वी. कर्णन ने स्थिति साफ कर दी है. उन्होंने कहा है कि हिजाब के साथ या बिना हिजाब के, दोनों तरह की तस्वीरें स्वीकार की जाएंगी. उन्होंने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि तस्वीर में चेहरा साफ और स्पष्ट दिखाई देना चाहिए.
सियासत में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, जमीनी स्तर पर तैनात अधिकारियों की राय एक जैसी नहीं है. कुछ अधिकारियों का कहना है कि तस्वीर में कान दिखाई देने चाहिए, जबकि कुछ का कहना है कि इस बारे में उन्हें कोई साफ हिदायत नहीं मिली है. इसी वजह से कई मतदाता अब भी असमंजस में हैं कि तस्वीर किस तरह जमा करें. दूसरी तरफ जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से चेहरा साफ दिखाई देने को ही जरूरी बताया गया है, लेकिन अलग-अलग अधिकारियों के अलग-अलग जवाब लोगों के बीच उलझन की वजह बनी हुई है.
SIR प्रक्रिया से जुडे़ एक कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर हिजाब और तस्वीर से जुड़े मामले कई अहम जानकारियां शेयर की. उन्होंने बताया कि बीएलओ ऐप में SIR से जुड़ी प्रक्रिया में फोटो को लेकर कोई खास नियम नहीं हैं. उन्होंने बताया कि हुकूमत के जरिये उपलब्ध सॉफ्टवेयर में एक खास स्कैच शो होता है, मतदाताओं की फोटो लेते वक्त. जिसमें कान का हिस्सा भी उभरा हुआ दिखाई पड़ता है.
उन्होंने बताया कि इसी स्कैच के मुताबिक ही तस्वीर स्वीकारी जाती है. उन्होंने बताया कि किसी भी सर्कुलर या ट्रेनिंग के दौरान अधिकारियों के जरिये सिर ढकने या हिजाब को लेकर कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है. इसके लिए सबसे जरुरी है, तस्वीर साफ होनी चाहिए और स्कैन करते हुए वह हुकूमत के जरिये उपलब्ध कराए गए सॉफ्टवेयर के स्कैच में फिट हो जाए. इससे यह साफ जाहिर है कि मुस्लिम औरतों के साथ दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखने वाली औरतें सिर पर दुपट्टा या हिजाब डालकर फोटो जमा कर सकती हैं, बशर्ते में उसमें उनका कान दिखाई पड़े.