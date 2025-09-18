ऐतिहासिक इमारतों को रेनोवेट करने फैसला, हैदराबाद को पर्यटन हब बनाने की तैयारी

Telangana Tourism News: तेलंगाना की सरकार ने ऐतिहासिक इमारतों को रेनोवेट करने का फैसला किया है. इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य का विकास होगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Telangana Tourism News: तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण और रेनोवेशन के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के मुताबिक तेलंगाना में मौजूद ऐतिहासिक इमारतें जो खतरे में पड़ी हैं, उनका जीर्णोद्धार करके किया जाएगा. यह फैसला तेलंगाना में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से किया गया है, जिससे शहरों का विकास हो सकता है. इस फैसले से तेलंगाना के लोग खुश हैं. खासकर हैदराबाद के लोगों ने इस फैसले को लेकर खुशी व्यक्त की.
तेलंगाना सरकार ने फैसला लिया है कि हैदराबाद की 100 से ज्यादा इमारतों को रेनोवेट किया जाएगा. इस परियोजना के पहले चरण में 12 इमारतों का चयन किया गया है. इनमें से सात इमारतों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु सलाहकारों को बुलाया गया है. कुली कुतुब शाही शहरी विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है. बाकी बची इमारतों का जीर्णोद्धार जल्द शुरू करने और उन्हें फिर से इस्तेमाल में लाने के लिए संस्थाओं को भी बुलाया गया है.
फ्रांसीसी शासकों ने एबिड्स में एसबीआई के पीछे एक बंदूक ढलाई का कारखाना बनाया था, इसे भी बहाल किया जाएगा और एक पर्यटक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में बदला जाएगा, ताकि आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके. एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए आंतरिक मंत्रालय से गुजारिश की गई है. वहीं, इंजीनियरों का कहना है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सूची में शामिल इमारतों का एक सर्वेक्षण किया जाएगा.
इंजीनियर्स कह रहे हैं कि यह समझाने के लिए कि पुराने दिनों में ये इमारतें कैसी थीं और अब हमने उन्हें कैसे बदल दिया है, उनके बीच अंतर दिखाने के लिए 3D फोटो तैयार किए जाएंगे. इन इमारतों को उनके मूल सौंदर्य में लाने के लिए जरूरी लागत का अंदाजा लगाया जाएगा और सरकार की मंजूरी के बाद काम शुरू होगा.