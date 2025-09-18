ऐतिहासिक इमारतों को रेनोवेट करने फैसला, हैदराबाद को पर्यटन हब बनाने की तैयारी
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2926675
Zee SalaamIndian Muslim

ऐतिहासिक इमारतों को रेनोवेट करने फैसला, हैदराबाद को पर्यटन हब बनाने की तैयारी

Telangana Tourism News: तेलंगाना की सरकार ने ऐतिहासिक इमारतों को रेनोवेट करने का फैसला किया है. इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य का विकास होगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 18, 2025, 10:22 AM IST

Trending Photos

ऐतिहासिक इमारतों को रेनोवेट करने फैसला, हैदराबाद को पर्यटन हब बनाने की तैयारी

Telangana Tourism News: तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण और रेनोवेशन के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के मुताबिक तेलंगाना में मौजूद ऐतिहासिक इमारतें जो खतरे में पड़ी हैं, उनका जीर्णोद्धार करके किया जाएगा. यह फैसला तेलंगाना में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से किया गया है, जिससे शहरों का विकास हो सकता है. इस फैसले से तेलंगाना के लोग खुश हैं. खासकर हैदराबाद के लोगों ने इस फैसले  को लेकर खुशी व्यक्त की.

तेलंगाना सरकार ने फैसला लिया है कि हैदराबाद की 100 से ज्यादा इमारतों को रेनोवेट किया जाएगा. इस परियोजना के पहले चरण में 12 इमारतों का चयन किया गया है. इनमें से सात इमारतों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु सलाहकारों को बुलाया गया है. कुली कुतुब शाही शहरी विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है. बाकी बची इमारतों का जीर्णोद्धार जल्द शुरू करने और उन्हें फिर से इस्तेमाल में लाने के लिए संस्थाओं को भी बुलाया गया है.  

फ्रांसीसी शासकों ने एबिड्स में एसबीआई के पीछे एक बंदूक ढलाई का कारखाना बनाया था, इसे भी बहाल किया जाएगा और एक पर्यटक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में बदला जाएगा, ताकि आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके. एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए आंतरिक मंत्रालय से गुजारिश की गई है. वहीं, इंजीनियरों का कहना है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सूची में शामिल इमारतों का एक सर्वेक्षण किया जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

इंजीनियर्स कह रहे हैं कि यह समझाने के लिए कि पुराने दिनों में ये इमारतें कैसी थीं और अब हमने उन्हें कैसे बदल दिया है, उनके बीच अंतर दिखाने के लिए 3D फोटो तैयार किए जाएंगे. इन इमारतों को उनके मूल सौंदर्य में लाने के लिए जरूरी लागत का अंदाजा लगाया जाएगा और सरकार की मंजूरी के बाद काम शुरू होगा.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Telangana NEWSHyderabad City Heritagemuslim newsToday News

Trending news

iran news
तेहरान ने इजरायल की साजिशों को किया नाकाम; मोसाद के जासूस को ईरान ने दी फांसी
Telangana NEWS
ऐतिहासिक इमारतों को रेनोवेट करने फैसला, हैदराबाद को पर्यटन हब बनाने की तैयारी
dubai news
दुबई ने 75वें जन्मदिन पर दिया PM मोदी को गिफ्ट; बुर्ज खलीफा से निकली दोस्ती की रौशनी
Saudi News
अमेरिका से अरब का ब्रेकअप; सऊदी-पाकिस्तान के बीच हुई डील,हमला हुआ तो देंगे जवाब
Bangladesh news
शेख हसीना और उनके परिवार पर फिर गिरी गाज! बांग्लादेश EC ने NID कॉर्ड किया ब्लॉक
UP News
योगी सरकार ने की सपा MP की मुराद पूरी! अनुज चौधरी के ट्रांसफर पर बर्क का बड़ा बयान
Irfan Solanki Gangster Act Case
पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट का आरोप तय, बीवी बोली, मिलेगा इंसाफ...'
Asaduddin Owaisi attacks Assam BJP
किसे चाहिए 'मुस्लिम-मुक्त भारत'; ओवैसी ने असम सरकार के वीडियो पर बोला हमला
European Union sanctions on Israel
EU बना चुका है इजरायल की बर्बादी का प्लान; चूड़ी पहनकर बैठा रह गया कायर मुस्लिम देश
Narendra Modi Gulf Relations
मुस्लिम मुल्कों के हुक्मरानों के भरोसेमंद नेता हैं मोदी; मिल चुका है कई अवार्ड
;