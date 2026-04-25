सियासत की पिच पर बड़ी पारी खेलने को तैयार अजहरुद्दीन, राज्यपाल ने MLC के लिए दी हरी झंडी

Mohammad Azharuddin MLC Nomination Accepted: पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन सियासत के मैदान में एक नई पारी खेलने को तैयार हैं. वर्तमान में तेलंगाना में अजहरुद्दीन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं. राज्यपाल ने विधान परिषद के अजहरद्दीन के नॉमिनेशन को मंजूरी दे दी है, जिससे उनके विधान परिषद के सदस्य बनने का रास्ता साफ हो गया है.
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Telangana News Today: क्रिकेट के मैदान पर अपनी शानदार बल्लेबाजी से गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने वाले मोहम्मद अजहरुद्दीन अब सियासत में एक और बड़ी पारी खेलने के लिए तैयार हैं. इस नई पारी के लिए उन्हें राज्यपाल की हरी झंडी भी मिल गई है, जिससे तेलंगाना में उनकी सियासी पोजीशन और मजबूत हो गई है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने शनिवार (25 अप्रैल) को राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन को तेलंगाना विधान परिषद के लिए नामित करने की मंजूरी दे दी है. यह फैसला उस समय आया है जब अजहरुद्दीन के लिए संवैधानिक रूप से किसी एक सदन का सदस्य बनना जरूरी था.
दरअसल, तेलंगाना कैबिनेट ने 30 अगस्त 2025 को अजहरुद्दीन और प्रोफेसर एम. कोडदंराम के नाम राज्यपाल को भेजे थे. यह सिफारिश राज्यपाल कोटे के तहत विधान परिषद में नामांकन के लिए की गई थी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोडंदराम और मशहूर जर्नलिस्ट आमिर अली खान की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद मामला अटक गया था.
बताया जा रहा है कि करीब एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्यपाल से मुलाकात कर इन लंबित नॉमिनेशन को मंजूरी देने की गुजारिश की थी. इसके बाद अब जाकर पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम पर अंतिम मुहर लगी है.
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गौरतलब है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 31 अक्टूबर 2025 को मंत्री पद की शपथ ली थी. संविधान के मुताबिक, उन्हें 30 अप्रैल तक विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी था, तभी वे मंत्री पद पर बने रह सकते थे. ऐसे में राज्यपाल की यह मंजूरी उनके लिए बेहद अहम मानी जा रही है. राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब अजहरुद्दीन के विधान परिषद में पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है.
बता दें, मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम भारतीय क्रिकेट इतिहास में बेहद अहम माना जाता है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत शानदार अंदाज में की थी. लगातार तीन टेस्ट मैचों में शतक लगाकर उन्होंने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा. उनकी कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने कई अहम जीत दर्ज कीं और वह अपनी कलाईयों के जादुई शॉट्स के लिए मशहूर रहे. लंबे समय तक टीम इंडिया का नेतृत्व करने वाले अजहरुद्दीन ने एक सफल बल्लेबाज और कप्तान के रूप में अपनी पहचान बनाई.
क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने सियासत की पिच पर कदम रखा. साल 2009 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और मुरादाबाद से लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए. इसके बाद उन्होंने पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाई और संगठनात्मक जिम्मेदारियां भी संभालीं.
अब तेलंगाना की सियासत में सक्रिय अजहरुद्दीन ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है. हाल ही में उन्हें तेलंगाना विधान परिषद के लिए नॉमिनेट करने की मंजूरी मिलने के बाद उनका सियासी सफर एक नए मुकाम पर पहुंचता दिख रहा है. क्रिकेट के मैदान पर अपनी छाप छोड़ने के बाद अब वह सियासत में भी अहम भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं.
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