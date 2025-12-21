Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3048274
Zee SalaamIndian Muslim

मज़हब की तौहीन करने वालों को होगी कड़ी सज़ा, Telangana सरकार ला रही है नया कानून

Telangana News: तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने एक बड़ा ऐलान किया है. उनका कहना है कि राज्य की सरकार उन लोगों के खिलाफ सख्त कानून बना रही है जो मज़हब की तौहीन करते हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 21, 2025, 09:01 AM IST

Trending Photos

मज़हब की तौहीन करने वालों को होगी कड़ी सज़ा, Telangana सरकार ला रही है नया कानून

Telangana News: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शनिवार को एक प्रोग्राम के दौरान बड़ा ऐलान किया है. उनका कहना है कि राज्य की कांग्रेस सरकार अब उन लोगों के खिलाफ कानून लाएगी जो धर्म का अपमान करते हैं. दरअसल, रेड्डी क्रिसमस समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे.

सरकार लाएगी नया कानून

उन्होंने बताया कि इस संबंध में जल्द ही विधानसभा में एक बिल पेश किया जाएगा. हैदराबाद के एल.बी. स्टेडियम में आयोजित प्री-क्रिसमस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा,"हम विधानसभा में ऐसा कानून लाएंगे, जिससे दूसरे धर्मों का अपमान करने वालों को सजा दी जा सके. इसके साथ ही मौजूदा कानूनों में भी संशोधन किया जाएगा, ताकि किसी भी धर्म के खिलाफ अपमानजनक भाषा या कृत्य करने वालों को कड़ी सजा मिल सके."

क्या होगा इस नए कानून का मकसद?

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नए कानून का मकसद धार्मिक नफरत को खत्म करना और दूसरे धर्मों का अपमान करने वालों को सज़ा देना होगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के साथ-साथ दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पहले भी धार्मिक नफरत फैलाने और हमलों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

अल्पसंख्यकों को मिलना चाहिए योजनाओं का फायदा

रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार सभी धर्मों को समान सम्मान देगी. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और यह उनका अधिकार है. मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब कुछ हफ्ते पहले हैदराबाद में कांग्रेस की एक कार्यकारी बैठक के दौरान हिंदू देवी-देवताओं को लेकर दिए गए उनके बयान पर विवाद हुआ था.

हिंदू-देवी देवताओं पर क्या दिया था बयान

उस बैठक में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में अलग-अलग तरह के लोग हैं-कुछ भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करते हैं, तो कुछ भगवान हनुमान की. उन्होंने यह भी कहा था कि हिंदुओं में अलग-अलग परिस्थितियों के लिए अलग-अलग देवता हैं, जिससे कांग्रेस के अंदर और बाहर नाराजगी देखने को मिली थी.

मुसलमानों के मुद्दे सुलझाएंगे

शनिवार को मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि ईसाई और मुस्लिम समुदायों से जुड़े कब्रिस्तान की जगह की कमी जैसे लंबित मुद्दों का जल्द समाधान किया जाएगा. हैदराबाद में इन धर्मों के मुताबिक दफन प्रक्रिया के लिए जगह की कमी लंबे समय से एक दिक्कत बनी हुई है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

TelanganaTelangana NEWSmuslim news

Trending news

Telangana
मज़हब की तौहीन करने वालों को होगी कड़ी सज़ा, Telangana सरकार ला रही है नया कानून
bangladesh
Bangladesh में भारतीय हाई कमीशन के बाहर क्यों तैनात हुई भारी सिक्योरिटी?
Bihar News
Opinion: आज हिजाब, कल साड़ी? नीतीश सरकार के दौर में महिला की चॉइस पर खतरा
Delhi News
जिस JMI ने आजादी सिखाई, वही सवाल पूछने पर नोटिस थमा रही है! 15 छात्रों को मिला फरमान
Assam news
कागजों की गलती या मुस्लिम होने की सजा? नौगांव के 15 मुसलमानों को देश छोड़ने का फरमान
Afghanistan news
सीमा पर जमती जिंदगियां, सरकारें खामोश; ईरान बॉर्डर पर 40 अफगान प्रवासियों की मौत
West Bengal news
डिग्री हाथ में, दिमाग छुट्टी पर? टूटी बाईं टांग, डॉक्टर ने कर दी दाएं टांग की सर्जरी
Saudi arabia news
हजारों फीट ऊपर थम गईं उमरा जायरीन की सांसें, PIA फ्लाइट की सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग
Rajasthan news
बारां विवादित पोस्ट: तस्वीर वही, आरोपी कई; अब SDPI जिलाध्यक्ष अजीज भी हिरासत में
Bangladesh news
बांग्लादेश में उपद्रवियों का कहर; BNP नेता का घर जलाया, 7 साल के बच्ची की मौत