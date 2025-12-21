मज़हब की तौहीन करने वालों को होगी कड़ी सज़ा, Telangana सरकार ला रही है नया कानून

Telangana News: तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने एक बड़ा ऐलान किया है. उनका कहना है कि राज्य की सरकार उन लोगों के खिलाफ सख्त कानून बना रही है जो मज़हब की तौहीन करते हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Telangana News: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शनिवार को एक प्रोग्राम के दौरान बड़ा ऐलान किया है. उनका कहना है कि राज्य की कांग्रेस सरकार अब उन लोगों के खिलाफ कानून लाएगी जो धर्म का अपमान करते हैं. दरअसल, रेड्डी क्रिसमस समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे.
उन्होंने बताया कि इस संबंध में जल्द ही विधानसभा में एक बिल पेश किया जाएगा. हैदराबाद के एल.बी. स्टेडियम में आयोजित प्री-क्रिसमस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा,"हम विधानसभा में ऐसा कानून लाएंगे, जिससे दूसरे धर्मों का अपमान करने वालों को सजा दी जा सके. इसके साथ ही मौजूदा कानूनों में भी संशोधन किया जाएगा, ताकि किसी भी धर्म के खिलाफ अपमानजनक भाषा या कृत्य करने वालों को कड़ी सजा मिल सके."
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नए कानून का मकसद धार्मिक नफरत को खत्म करना और दूसरे धर्मों का अपमान करने वालों को सज़ा देना होगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के साथ-साथ दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पहले भी धार्मिक नफरत फैलाने और हमलों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है.
रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार सभी धर्मों को समान सम्मान देगी. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और यह उनका अधिकार है. मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब कुछ हफ्ते पहले हैदराबाद में कांग्रेस की एक कार्यकारी बैठक के दौरान हिंदू देवी-देवताओं को लेकर दिए गए उनके बयान पर विवाद हुआ था.
उस बैठक में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में अलग-अलग तरह के लोग हैं-कुछ भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करते हैं, तो कुछ भगवान हनुमान की. उन्होंने यह भी कहा था कि हिंदुओं में अलग-अलग परिस्थितियों के लिए अलग-अलग देवता हैं, जिससे कांग्रेस के अंदर और बाहर नाराजगी देखने को मिली थी.
शनिवार को मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि ईसाई और मुस्लिम समुदायों से जुड़े कब्रिस्तान की जगह की कमी जैसे लंबित मुद्दों का जल्द समाधान किया जाएगा. हैदराबाद में इन धर्मों के मुताबिक दफन प्रक्रिया के लिए जगह की कमी लंबे समय से एक दिक्कत बनी हुई है.