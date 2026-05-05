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केंद्र की महंगाई के डोज पर तेलंगाना सरकार का मरहम, आजमीन का बढ़ा किराया खुद भरेगी सरकार

Telangana Govt order on increased Hajj Fare: बीते दिनों हज 2026 जाने वाले आजमीन के किराये में केंद्र सरकार ने अचानक 10 हजार रुपये का इजाफा कर दिया था. इसको लेकर आजमीन और उनके परिजन परेशान थे, खास कर वह लोग जिनके यहां से एक से ज्यादा लोग इस मुकद्दस सफर पर जा रहे हैं. बढ़े हुए किराये को लेकर अब तेलंगाना सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. इससे आजमीन को बड़ी राहत मिलेगी.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 05, 2026, 11:47 AM IST

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Hajj 2026: इस्लाम के पांच अरकानों में एक हज भी शामिल है. हज का सफर इस्लाम में सबसे पाक और मुकद्दस माना जाता है. हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वह अपनी जिंदगी में एक बार इस इबादत को अदा करे, लेकिन जब इसी पाक सफर पर अचानक खर्च का बोझ बढ़ जाए, तो यह खुशी चिंता में बदल जाती है. ऐसे ही हालात के बीच तेलंगाना सरकार ने आजमीन को राहत देने की कोशिश करते हुए एक अहम फैसला लिया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, तेलंगाना मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आजमीन के बढ़े हुए हवाई किराए पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में फैसला लिया गया कि तेलंगाना से हज पर जाने वाले आजमीन पर बढ़े हुए खर्च का बोझ सरकार खुद उठाएगी.

दरअसल, सेंट्रल हज कमेटी की ओर से हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया गया था कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग की वजह से विमान ईंधन की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हो गई हैय इसी वजह से हर आजमी पर अतिरिक्त दस हजार रुपये का बोझ डालने का फैसला किया गया और यह राशि जमा करने के लिए 15 मई तक की समय सीमा तय की गई थी.

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अचानक बढ़ोतरी से हज पर जाने वाले कई लोग परेशान हो गए थे. खासकर उन परिवारों के लिए यह स्थिति और मुश्किल थी, जिनके घर से एक से ज्यादा लोग हज के लिए जा रहे हैं. ऐसे परिवारों को एक साथ बड़ी रकम का इंतजाम करना पड़ रहा था. उनमें से कई परिवार ऐसे हैं, जो कई सालों तक हज की अदायगी के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं. 

यह भी पढ़ें: हज किराए में इजाफे पर हो रहा था बवाल; सरकार ने उल्टा जता दिया हाजियों पर अपना एहसान!

हालांकि कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों ने इस बढ़ोतरी का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की थी, लेकिन अब तक केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई. ऐसे में तेलंगाना सरकार ने पहल करते हुए यह तय किया कि राज्य के हज यात्रियों पर यह अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा.

सरकार के इस फैसले के तहत तेलंगाना के करीब 6,650 आजमीन के लिए प्रति व्यक्ति दस हजार रुपये सरकार खुद अदा करेगी. इस तरह कुल मिलाकर सरकार करीब 6.65 करोड़ रुपये सेंट्रल हज कमेटी को देगी. बताया जा रहा है कि इस साल तेलंगाना के आजमीन पर पहले से ही करीब 3.60 लाख रुपये का खर्च आ रहा था. अब इस अतिरिक्त दस हजार रुपये के जुड़ने से कुल खर्च बढ़कर 3.70 लाख रुपये प्रति व्यक्ति तक पहुंच रहा था.
 
सरकार के इस कदम से आजमीन और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी और वे बिना अतिरिक्त आर्थिक बोझ के अपने इस मुकद्दस सफर को पूरा कर सकेंगे. सरकार के इस फैसले को हज यात्रियों के लिए बड़ी सहूलियत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अचानक बढ़े खर्च ने उनकी तैयारियों पर असर डाल दिया था. 

यह भी पढ़ें: हज के मुकद्दस सफर से ठीक पहले किसने बढ़ाया किराया? तेलंगाना हज कमेटी ने खोली पोल

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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