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हाजियों को बड़ी राहत! 2026 हज यात्रियों का इतने हजार फ्यूल सरचार्ज होगा रिफंड, तेलंगाना सरकार का बड़ा ऐलान

Hajj Fuel Surcharge Refund: तेलंगाना हज कमेटी ने 2026 के हाजियों को बड़ी राहत देते हुए इतने हजार रुपये का फ्यूल सरचार्ज लौटाने का ऐलान किया है. यह राशि हवाई किराए में बढ़ोतरी के कारण हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर नंबर 42 के तहत ली गई थी.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 11, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:28 PM IST
हाजियों को बड़ी राहत! 2026 हज यात्रियों का इतने हजार फ्यूल सरचार्ज होगा रिफंड, तेलंगाना सरकार का बड़ा ऐलान
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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