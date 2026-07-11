/हाजियों को बड़ी राहत! 2026 हज यात्रियों का इतने हजार फ्यूल सरचार्ज होगा रिफंड, तेलंगाना सरकार का बड़ा ऐलान

सर्कुलर नंबर 42 क्या है?

हज कमेटी ऑफ इंडिया (HCoI) के सर्कुलर नंबर 42 के मुताबिक, हाजियों के हवाई किराए में फर्क की अदायगी से मुताल्लिक है. इस सर्कुलर के मुताबिक, हाजियों को एयरलाइन के ईंधन और सफर के बढ़े हुए खर्च की भरपाई के लिए फी 10 हजार रुपये एक्ट्रा जमा कराना जरूरी है. जिन हज पर जाने वालों ने अब तक यह रकम जमा नहीं कराई है, उन्हें हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जारी हिदायात के मुताबिक जल्द से जल्द यह अदायगी करने का निर्देश दिया गया है. लेकिन तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि सरकार अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाएगी और राज्य के उन सभी हज यात्रियों को 10 हजार रुपये का फ्यूल सरचार्ज वापस करेगी जिन्होंने 2026 में हज यात्रा की थी. आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद तेलंगाना हज कमेटी के माध्यम से यह रिफंड प्रक्रिया पूरी की जाएगी.