/हाजियों को बड़ी राहत! 2026 हज यात्रियों का इतने हजार फ्यूल सरचार्ज होगा रिफंड, तेलंगाना सरकार का बड़ा ऐलान

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Hajj Fuel Surcharge Refund: तेलंगाना हज कमेटी ने ऐलान किया है कि साल 2026 में हज पर जाने वाले तमाम हाजियों को जमा कराया गया 10 हजार रुपये का फ्यूल सरचार्ज वापस किया जाएगा. कमेटी के सदर सैयद गुलाम अफजल बियाबानी ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हवाई ईंधन और सफर के बढ़े हुए खर्च की वजह से यह एक्स्ट्रा रुपया जमा कराने का निर्देश दिया था.
अब तेलंगाना हज कमेटी ने फैसला किया है कि यह रुपया तमाम हाजियों को लौटा दी जाएगी. सरकार के इस फैसले से हाजियों के माली बोझ कम होगा और उन्हें राहत मिलेगी. हज कमेटी के सदर ने कहा, "जिन हाजियों को अभी तक एक्ट्रा चार्ज का भुगतान नहीं किया है, उन्हें सर्कुलर नंबर 42 के मुताबिक सीधे हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास रकम जमा करनी होगी. आज हम आपको बताएंगे कि सर्कुलर नंबर 42 क्या है, जिसकी वजह से हाजियों को एक्स्ट्रा रकम अदा करनी पड़ रही है. आइए तफसील से जानते हैं कि इस सर्कुलर में क्या हिदायतें दी गई हैं और इसका हाजियों पर क्या असर पड़ रहा है.
सर्कुलर नंबर 42 क्या है?
हज कमेटी ऑफ इंडिया (HCoI) के सर्कुलर नंबर 42 के मुताबिक, हाजियों के हवाई किराए में फर्क की अदायगी से मुताल्लिक है. इस सर्कुलर के मुताबिक, हाजियों को एयरलाइन के ईंधन और सफर के बढ़े हुए खर्च की भरपाई के लिए फी 10 हजार रुपये एक्ट्रा जमा कराना जरूरी है. जिन हज पर जाने वालों ने अब तक यह रकम जमा नहीं कराई है, उन्हें हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जारी हिदायात के मुताबिक जल्द से जल्द यह अदायगी करने का निर्देश दिया गया है. लेकिन तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि सरकार अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाएगी और राज्य के उन सभी हज यात्रियों को 10 हजार रुपये का फ्यूल सरचार्ज वापस करेगी जिन्होंने 2026 में हज यात्रा की थी. आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद तेलंगाना हज कमेटी के माध्यम से यह रिफंड प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
हज के मुकद्दस सफर पर लाखों लोग हुए थे रवाना
गौरतलब है कि इस साल 1 लाख 75 हजार 25 जायरीन हज के मुकद्दस सफर पर रवाना हुए थे. भारत सरकार और हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से सभी जायरीन के लिए बेहतर इंतजाम किए गए थे. देश के अलग-अलग एम्बार्केशन प्वाइंट्स से जायरीन सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का और मदीना पहुंचे, जहां उन्होंने हज के सभी अरकान अदा किए. इस दौरान हेल्थ, आवास, परिवहन और दूसरे सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया. हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में भारतीय मुस्लिमों ने हज की फर्ज अदायगी कर अपने मुल्क और पूरी इंसानियत के लिए अमन, सलामती और खुशहाली की दुआ की.