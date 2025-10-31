Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2982283
Zee SalaamIndian Muslim

हज 2026 की दूसरी लिस्ट जारी, खुशकिस्मत जायरीन आज ही करें ये काम नहीं तो टूट जाएगा सपना!

 Hajj 2026 Payment Last Date: तेलंगाना हज कमेटी ने हज 2026 की दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है. कमेटी ने खुशनसीब चयनित जायरीनों से आज यानी 31 अक्टूबर तक दूसरी या पूरी राशि जमा करने की अपील की है. समय सीमा का पालन न करने पर उनका चयन रद्द हो सकता है. हज से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए हज कमेटी ने फोन नंबर जारी किया है. 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 31, 2025, 10:32 AM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Telangana News Today: इस्लाम में हज का महत्वपूर्ण स्थान है. हर मुसलमान के ख्वाहिश होती है कि वह जिंदगी में एक बार हज करे. हज के लिए भारत से हर साल लाखों मुसलमान सऊदी अरब का रूख करते हैं. अगले साल होने वाले पवित्र हज के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इसी क्रम में तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने भी हज 2026 के लिए दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है. 

इस संबंध में तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी उर्फ खुसरो पाशा और हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी डॉ. मोहम्मद सफीउल्लाह ने संयुक्त रूप से प्रेस बयान जारी किया. उन्होंने इस साल हज के लिए चयनित होने वाले जायरीन को मुबारकबाद दी. उन्होंने दूसरी वेटिंग लिस्ट में शामिल होने वाले खुशनसीब जायरीन से अपील की कि वे अपनी दूसरी किश्त की पैसा जरुर जमा कर दें.

दूसरी किश्त के तहत जायरीन को 1 लाख 25 हजार रुपये जमा करने होंगे. दूसरी किश्त का पैसा जमा करने की आखिरी तारीख आज यानी शुक्रवार (31 अक्टूबर) है.  दोनों अधिकारियों ने कहा कि ऐसे जायरीन जिन्होंने पहली किश्त अभी तक जमा नहीं की है, उन्हें दोनों किश्तों की पूरी राशि यानी 2 लाख 70 हजार 300 रुपये एकमुश्त आज 31 अक्टूबर तक हर हाल में जमा करनी होगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के अधिकारियों ने चयनित जायरीन को सलाह दी है कि हज पर जाने की राशि सीधे हज कमेटी ऑफ इंडिया के खाते में जमा करें. हज कमेटी ने इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दो खाते 318702010406010 और 35398104789 जारी किया है. जायरीन और उनके परिजनों को सलाह दी गई है कि सावधानी के साथ पैसा ट्रांसफर करें और स्कैमर्स से सावधान रहें.  

खुसरो पाशा ने बताया कि सभी संबंधित जानकारी और दिशानिर्देश हज कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर मौजूद हैं. हज यात्रियों से अपील की गई है कि वे वेबसाइट पर जाकर जरूरी दस्तावेज और भुगतान प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी ध्यान से पढ़ें ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

ऑनलाइन के अलावा जायरीन तेलंगाना हज कमेटी के दफ्तर से भी जरूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं. हज कमेटी ने इसके लिए नंब जारी किया है. ऐसे में जायरीन कार्यालय का संपर्क नंबर 23298793-2040 पर सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच कांटैक्टर कर सकते हैं. कमेटी ने चयनित लोगों से अनुरोध किया है कि वह निर्धारित समय सीमा का पालन करें ताकि उनका नाम हज 2026 की फाइनल लिस्ट में शामिल किया जा सके.

यह भी पढ़ें: 18 साल से बीवी ताक रही राह, 5 साल पहले हो चुकी है मौत; बहरीन से अब तक नहीं लौटी हैदरबाद के शख्स की लाश

 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Telangana NEWSHajj 2026muslim news

Trending news

mp news
MP News: 'बाप-दादा मर गए मुगलों की चड्डी धोते-धोते'...पोस्ट पर मचा बवाल, शिकायत दर्ज
bihar elections 2025
Muslim बच्ची की दुआ आई काम- BJP नेता बृजभूषण बोले, हेलीकॉप्टर हो जाता हादसे का शिकार
Telangana NEWS
हज 2026 की दूसरी लिस्ट जारी, खुशकिस्मत जायरीन आज करें ये काम नहीं तो टूट जाएगा सपना!
mayawati
Mayawati ने की मुस्लिम भाईचारा कमेटी की मीटिंग,अपोज़ीशन बोला BJP को पहुंचा रही फायदा
Telangana NEWS
18 साल से बीवी कर रही इंतजार, 5 साल से बहरीन के मुर्दाघर में पड़ी है शख्स की लाश
Muslim World
India के लिए बेहद जरूरी है Iran का चाबहार पोर्ट; क्या US की रोक से पड़ेगा कोई फर्क?
UP News
कोर्ट ऑर्डर को दिखाया ठेंगा; राजन-नाजिम ने मस्जिद की जमीन कराया अवैध निर्माण!
Israel Hamas War
Hamas ने 2 बंधकों को IDF को सौंपा, सीजफायर से अब तक कितनों को रिहा कर चुका है सगंठन?
bihar
Bihar Elections: वक्फ एक्ट पर अब ओवैसी ने क्या कहा? बोले, मोदी की बत्ती करेंगे गुल
israel news
अल्बानीज ने ग़ज़ा नरसंहार पर खोली पोल; बौखलाया इजरायल UN में ही करने लगा गाली गलौज!