हज 2026 की दूसरी लिस्ट जारी, खुशकिस्मत जायरीन आज ही करें ये काम नहीं तो टूट जाएगा सपना!

Telangana News Today: इस्लाम में हज का महत्वपूर्ण स्थान है. हर मुसलमान के ख्वाहिश होती है कि वह जिंदगी में एक बार हज करे. हज के लिए भारत से हर साल लाखों मुसलमान सऊदी अरब का रूख करते हैं. अगले साल होने वाले पवित्र हज के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इसी क्रम में तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने भी हज 2026 के लिए दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है.

इस संबंध में तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी उर्फ खुसरो पाशा और हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी डॉ. मोहम्मद सफीउल्लाह ने संयुक्त रूप से प्रेस बयान जारी किया. उन्होंने इस साल हज के लिए चयनित होने वाले जायरीन को मुबारकबाद दी. उन्होंने दूसरी वेटिंग लिस्ट में शामिल होने वाले खुशनसीब जायरीन से अपील की कि वे अपनी दूसरी किश्त की पैसा जरुर जमा कर दें.

दूसरी किश्त के तहत जायरीन को 1 लाख 25 हजार रुपये जमा करने होंगे. दूसरी किश्त का पैसा जमा करने की आखिरी तारीख आज यानी शुक्रवार (31 अक्टूबर) है. दोनों अधिकारियों ने कहा कि ऐसे जायरीन जिन्होंने पहली किश्त अभी तक जमा नहीं की है, उन्हें दोनों किश्तों की पूरी राशि यानी 2 लाख 70 हजार 300 रुपये एकमुश्त आज 31 अक्टूबर तक हर हाल में जमा करनी होगी.

तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के अधिकारियों ने चयनित जायरीन को सलाह दी है कि हज पर जाने की राशि सीधे हज कमेटी ऑफ इंडिया के खाते में जमा करें. हज कमेटी ने इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दो खाते 318702010406010 और 35398104789 जारी किया है. जायरीन और उनके परिजनों को सलाह दी गई है कि सावधानी के साथ पैसा ट्रांसफर करें और स्कैमर्स से सावधान रहें.

खुसरो पाशा ने बताया कि सभी संबंधित जानकारी और दिशानिर्देश हज कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर मौजूद हैं. हज यात्रियों से अपील की गई है कि वे वेबसाइट पर जाकर जरूरी दस्तावेज और भुगतान प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी ध्यान से पढ़ें ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

ऑनलाइन के अलावा जायरीन तेलंगाना हज कमेटी के दफ्तर से भी जरूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं. हज कमेटी ने इसके लिए नंब जारी किया है. ऐसे में जायरीन कार्यालय का संपर्क नंबर 23298793-2040 पर सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच कांटैक्टर कर सकते हैं. कमेटी ने चयनित लोगों से अनुरोध किया है कि वह निर्धारित समय सीमा का पालन करें ताकि उनका नाम हज 2026 की फाइनल लिस्ट में शामिल किया जा सके.

