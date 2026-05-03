हज के मुकद्दस सफर से ठीक पहले किसने बढ़ाया किराया? तेलंगाना हज कमेटी ने खोली पोल

Hajj 2026 News: हज इस्लाम का एक बेहद अहम और मुकद्दस फर्ज माना जाता है, जिसके लिए लोग सालों तक इंतजार करते हैं और अपनी जमा-पूंजी लगाते हैं. लेकिन अब इस मुकद्दस सफर पर महंगाई की मार भी साफ दिखाई देने लगी है. बढ़ते खर्च ने हज पर जाने वाले आजमीन की परेशानी बढ़ा दी है, खासकर हवाई किराये में आई अचानक बढ़ोतरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

हालिया दिनों हज पर जाने वालों से फ्लाइट के अलग से किराया वसूला गया. हैदराबाद में तेलंगाना हज कमेटी ने शनिवार (2 मई) को बढ़े हुए किराये को चौंकाने वाला दावा किया. तेलंगाना हज कमेटी के मुताबिक, आजमीन से हवाई किराये में अंतर के नाम पर अतिरिक्त 10 हजार रुपये वसूले जा रहे हैं.

हज कमेटी के मुताबिक, यह फैसला केंद्र सरकार और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बढ़ती हवाई ईंधन की कीमतों को देखते हुए लिया है. हालांकि, कमेटी ने इस अतिरिक्त शुल्क पर दोबारा विचार करने की मांग भी की है. हज हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमेटी के अध्यक्ष सैयद शाह गुलाम अफज़ल बियाबानी खुसरू पाशा ने साफ किया कि हवाई किराया बढ़ाने के फैसले में स्टेट हज कमेटी की कोई भूमिका नहीं है.

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तेलंगाना हज कमेटी के प्रमुख सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरू पाशा ने दावा किया देश के दूसरे राज्यों के यात्री बिना यह अतिरिक्त राशि दिए ही हज पर जा चुके हैं, इससे साफ है कि हर जगह एक जैसा नियम लागू नहीं है. इससे साफ जाहिर है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है.