/14 साल की बच्ची, मॉर्फ फोटो की धमकी और POCSO केस; हाई कोर्ट के फैसले ने चौंकाया!

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Talangana Crime News: सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और नाबालिगों की सुरक्षा से जुड़े एक संगीन मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने एक ऐसे शख्स को जमानत दे दी है, जिस पर 14 साल की लड़की का पीछा करने, उसकी तस्वीरों को अश्लील रूप देने की धमकी देने और बाद में अपने रिश्तेदारों के साथ उसके घर में जबरन दाखिल होने का इल्जाम था.
जस्टिस के. सुजाना की पीठ ने मुल्जिम को जमानत देते हुए कहा कि वह 23 मई से अदालती हिरासत में है, अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सभी 12 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और जांच का बड़ा हिस्सा पूरा किया जा चुका है. अदालत ने इन सभी हालातों पर गौरत करते हुए मुल्जिम को बड़ी राहत दी है.
क्या है पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मुल्जिम, मुतास्सिरा बच्ची के परिवार को पहले से जानता था. इल्जाम है कि उसने एक फैमिली प्रोग्राम के दौरान शिकायत कुनंदा की 14 साल की बेटी की तस्वीरें ली थीं. इसके बाद मुल्जिम ने मुबय्यना तौर पर लड़की का पीछा करना शुरू किया और उस पर बातचीत करने व मैसेज भेजने के लिए दबाव बनाया.
इल्जाम यह भी है कि मुल्जिम ने लड़की को धमकी दी थी कि अगर उसने उससे बात नहीं की तो वह उसकी तस्वीरों को अश्लील रूप देकर इंटरनेट पर फैला देगा. परिवार के बड़े लोगों की मौजूदगी में मुल्जिम को समझाया भी गया था, लेकिन शिकायत के मुताबिक उसके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया.
शिकायत में बताया गया कि इसी साल 6 मई को मुल्जिम अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ शिकायत कुनंदा के घर में जबरन दाखिल हो गया. इल्जाम है कि वहां उसने परिवार के सदस्यों के साथ गाली-गलौज की और मारपीट करने की कोशिश की. इस मामले में हैदराबाद के अट्टापुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था.
इन धाराओं में दर्ज हुआ था मुकदमा
पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की उन धाराओं के तहत कार्रवाई की थी, जो किसी औरत की निजता भंग करने, पीछा करने, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने, शांति भंग करने के इरादे से अपमान करने, गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी देने और घर में जबरन दाखिल होने जैसे अपराधों से जुड़ी हैं. इसके अलावा मुल्जिम पर बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने वाले कानून (पॉक्सो एक्ट) के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था.
मुल्जिम की जमानत को लेकर दोनों फरीक की दलीलें
मुल्जिम के वकील ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है. उन्होंने कहा कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है, मुल्जिम अपने परिवार का अकेला कमाने वाला सदस्य है और वह जांच में पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है. वकील ने यह भी कहा कि मुल्जिम के फरार होने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई इमकान नहीं है.
वहीं, रियासती सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया. सरकारी फरीक ने कहा कि मामला 14 साल की नाबालिग लड़की से जुड़ा है और इसमें पॉक्सो कानून के तहत संगीन इल्जाम लगाए गए हैं. सरकारी फरीक ने अदालत को बताया कि मुल्जिम का रवैया मुतास्सिरा के लिए लगातार खतरा पैदा कर सकता है. साथ ही यह भी कहा गया कि निचली अदालत पहले ही मामले की संगीनता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर चुकी है.
हाई कोर्ट ने किन शर्तों पर दी जमानत?
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं, जांच का ज्यादातर हिस्सा पूरा हो गया है और मुल्जिम काफी समय से हिरासत में है. इन हालातों के मद्देनजर उसे जमानत दी जा सकती है. अदालत ने मुल्जिम को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की दो जमानतें जमा करने का हुक्म दिया है.
इसके अलावा मुल्जिम को अगले आठ हफ्तों तक हर सोमवार सुबह 11 बजे मुकामी पुलिस थाने में हाजिरी लगाने का हुक्म दिया गया है. अगर इससे पहले चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो उसके बाद मुल्जिम को अदालत या पुलिस के हुक्म के मुताबिक मौजूद रहना होगा.