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ओवैसी से जुड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर नहीं चलेगा बुलडोजर, तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

Telangana News: तेलंगाना हाईकोर्ट ने लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के परिवार से जुड़े फातिमा ओवैसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए अगले आदेश तक किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई या ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 07, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:19 PM IST
ओवैसी से जुड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर नहीं चलेगा बुलडोजर, तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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