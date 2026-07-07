/ओवैसी से जुड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर नहीं चलेगा बुलडोजर, तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

याचिकाकर्ता ने क्या दी दलील

याचिकाकर्ता की तरफ से पेश सीनियर वकील मयूर रेड्डी ने बताया कि ट्रस्ट ने 2016 में ही बिल्डिंग को रेगुलर कराने के लिए आवेदन किया था और वह आवेदन अभी भी पेंडिंग है. याचिका का विरोध करते हुए GHMC के वकील रापर्थी वेंकटेश ने तर्क दिया कि याचिका सुनवाई के लायक नहीं है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि बिल्डिंग के कथित तौर पर 'सल्कम चेरुवु' के 'फुल टैंक लेवल' (FTL) के दायरे में आने का मुद्दा पहले से ही हाईकोर्ट के एक दूसरे सिंगल जज के सामने पेंडिंग है और कोई भी शिकायत उन्हीं कार्यवाही के दौरान उठाई जानी चाहिए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 'स्टेटस को' बनाए रखने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 3 अगस्त तक के लिए टाल दी.