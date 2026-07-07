/ओवैसी से जुड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर नहीं चलेगा बुलडोजर, तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

राज्य चुनें
Telangana News: हैदराबाद से लोकसभा सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के परिवार से जुड़े फातिमा ओवैसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को तेलंगाना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने 6 जुलाई को फातिमा ओवैसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग के मामले में 'स्टेटस को' (जैसी स्थिति है, वैसी ही बनाए रखने) का आदेश दिया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगले आदेश तक कोई भी सख्त कार्रवाई न की जाए. यह आदेश तब आया जब इस संस्थान को चलाने वाले 'सालार-ए-मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट' ने एक याचिका दायर की. इसमें आरोप लगाया गया था कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (GHMC) के अधिकारी बिल्डिंग को गिराने की कोशिश कर रहे थे.
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बी. विजयसेन रेड्डी ने निर्देश दिया कि बिल्डिंग को उसकी मौजूदा हालत में ही बनाए रखा जाए. उन्होंने ध्यान दिलाया कि ट्रस्ट ने पहले ही 'बिल्डिंग रेगुलराइजेशन स्कीम' (BRS) के तहत इस स्ट्रक्चर को रेगुलर कराने के लिए आवेदन किया हुआ है. कोर्ट ने GHMC कमिश्नर, राजेंद्रनगर ज़ोनल कमिश्नर, चंद्रयानगुट्टा डिप्टी कमिश्नर और दूसरे अधिकारियों को भी नोटिस जारी कर याचिका पर उनका जवाब मांगा.
याचिकाकर्ता ने क्या दी दलील
याचिकाकर्ता की तरफ से पेश सीनियर वकील मयूर रेड्डी ने बताया कि ट्रस्ट ने 2016 में ही बिल्डिंग को रेगुलर कराने के लिए आवेदन किया था और वह आवेदन अभी भी पेंडिंग है. याचिका का विरोध करते हुए GHMC के वकील रापर्थी वेंकटेश ने तर्क दिया कि याचिका सुनवाई के लायक नहीं है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि बिल्डिंग के कथित तौर पर 'सल्कम चेरुवु' के 'फुल टैंक लेवल' (FTL) के दायरे में आने का मुद्दा पहले से ही हाईकोर्ट के एक दूसरे सिंगल जज के सामने पेंडिंग है और कोई भी शिकायत उन्हीं कार्यवाही के दौरान उठाई जानी चाहिए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 'स्टेटस को' बनाए रखने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 3 अगस्त तक के लिए टाल दी.