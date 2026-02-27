मंदिर परिसर में मौजूद 800 साल पुरानी दरगाह को हटाने पर लगी रोक; हाईकोर्ट में हार गया हिन्दू पक्ष

Telangana HC on Syed Tajuddin Khaja Bagh Sawar Dargah: तेलंगाना हाईकोर्ट ने राजन्ना-सिरसिला जिले के वेमुलावाड़ा में श्री राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर परिसर के भीतर मौजूद ऐतिहासिक दरगाह को लेकर अहम फैसला दिया है. मंदिर के परिसर से दरगाह को हटाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. अदालत ने अधिकारियों को किसी भी तरह की जबरन कार्रवाई न करने के निर्देश दिये हैं.
Telangana Dargah Row: तेलंगाना के राजन्ना-सिरसिला जिले में स्थित ऐतिहासिक दरगाह को लेकर तेलंगाना हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिया है. अदालत ने श्री राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर परिसर के भीतर मौजूद 12वीं सदी की दरगाह हजरत सैयद ताजुद्दीन खाजा बाग सवार को किसी भी तरह से हटाने या स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी है.
मिली जानकारी के मुताबिक, दरगाह हजरत सैयद ताजुद्दीन खाजा बाग सवार की दरगाह राजन्ना-सिरसिला जिले के वेमुलावाड़ा कस्बे में मौजूद है. तेलंगाना हाईकोर्ट ने गुरुवार (26 फरवरी) को यह आदेश देते हुए दरगाह हजरत सैयद ताजुद्दीन खाजा बाग सवार को संरक्षण प्रदान किया. यह दरगाह वेमुलावाड़ा शहर के श्री राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर के परिसर के भीतर मौजूद है और इसे 12वीं सदी का ऐतिहासिक धार्मिक स्थल माना जाता है.
हाईकोर्ट में यह मामला मोहम्मद नाजिम नाम के शख्स के जरिये दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. याचिका में दरगाह के चारों ओर अधिकारियों के जरिये की गई अवैध फेंसिंग, बैरिकेडिंग और आवाजाही में डाली गई रुकावट को चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता जीशान अदनान महमूद ने अदालत में दलील दी कि यह दरगाह पिछले 800 सालों से भी ज्यादा समय से वेमुलावाड़ा के मशहूर मंदिर के साथ मौजूद है और यह क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द और साझा संस्कृति की निशानी रही है.
बेंच के सामने अधिवक्ता जीशान अदनान महमूद ने यह भी कहा कि जिला कलेक्टर और देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी सहित कुछ अधिकारियों ने दरगाह को स्थानांतरित करने की बात कही थी. वकील ने अदालत को बताया कि दरगाह को हटाने की यह कोशिश इस क्षेत्र की साझा सांस्कृतिक विरासत और परंपरा पर सीधा हमला है.
अधिवक्ता जीशान अदनान महमूद ने यह भी तर्क दिया कि दरगाह के मुतवल्ली को कानून के तहत दरगाह को कहीं और स्थानांतरित करने की इजाजत देने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसा फैसला लेने का अधिकार सिर्फ तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के पास है. अदालत ने इन दलीलों को गंभीरता से लेते हुए राजन्ना-सिरसिला जिले के जिला कलेक्टर, मंदिर के कार्यकारी अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के जरिये दिए गए आश्वासन को रिकॉर्ड में दर्ज किया.
हाईकोर्ट की पीठ ने निर्देश दिया कि दरगाह के खिलाफ किसी भी तरह की जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी. अदालत ने साफ कहा कि दरगाह को हटाने, तोड़ने या उसमें किसी तरह का बदलाव करने जैसे कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा. यह आदेश सामने आने के बाद इसे एक ऐतिहासिक धार्मिक धरोहर की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है. दरगाह हजरत सैयद ताजुद्दीन खाजा बाग सवार को तेलंगाना में सदियों से चली आ रही अलग-अलग समुदायों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की परंपरा की जीती जागती निशानी मानी जाती है.
