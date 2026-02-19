मस्जिद पर हमला करने वाले चरमपंथियों को करारा जवाब, राजेंद्र अग्रवाल ने मरम्मत का उठाया जिम्मा

Telangana News: जहां एक ओर कुछ कट्टरपंथी और असामाजिक तत्व देश में मस्जिदों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं, वहीं तेलंगाना से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हिंदू-मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बन गई है. तेलंगाना के यदाद्रि भुवनगिरि जिले की एक मस्जिद में तोड़फोड़ की घटना के कुछ ही दिनों बाद एक हिंदू कारोबारी ने आगे आकर मस्जिद की मरम्मत कराने की पहल की. इसकी अब लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.

यह मामला यदाद्रि भुवनगिरि जिले के बोम्मलारामाराम मंडल के जलालपुर गांवका है, जहां 15 फरवरी को अज्ञात लोगों ने जामा मस्जिद में तोड़फोड़ की थी. घटना के बाद 18 फरवरी को राम कंडक्टर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र अग्रवाल ने मस्जिद की मरम्मत के लिए आर्थिक मदद देने की पेशकश की है. उन्होंने 'मजलिस बचाओ तहरीक' (MBT) के प्रवक्ता अमजद उल्लाह खान से संपर्क किया और मदद की पेशकश की है.

राजेंद्र अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी को सौंपा चेक

राजेंद्र अग्रवाल और अमजद उल्लाह खान मस्जिद पहुंचे और मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद सलीम से मुलाकात की. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में अमजद उल्लाह खान, राजेंद्र अग्रवाल को मस्जिद का दौरा कराते और पूरी हालात की जानकारी देते नजर आए. इस दौरे के बाद अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी को एक चेक सौंपा और क्षतिग्रस्त बाउंड्री वॉल, दरवाजों और माइक्रोफोन सिस्टम के पुनर्निर्माण में सहयोग का भरोसा दिया. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अगर अतिरिक्त धनराशि की जरूरत पड़ी तो वे आगे भी आर्थिक मदद करेंगे.

राजेंद्र अग्रवाल के इस मदद पर अमजद उल्लाह खान ने कहा कि तेलंगाना में भाईचारे और साझा संस्कृति की रिवायत आज भी जिंदा है. उन्होंने कहा कि ऐसे कदम दिखाते हैं कि यहां के लोग एकता, शांति और आपसी सम्मान में विश्वास रखते हैं. MBT प्रवक्ता ने यह भी कहा कि राजेंद्र अग्रवाल की यह पहल उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं. उनके मुताबिक, जहां कुछ असामाजिक तत्व धार्मिक स्थलों पर हमला कर नफरत फैलाना चाहते हैं, वहीं जिम्मेदार नागरिक अपने कामों से एकता और भाईचारे को मजबूत कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, बीते 15 फरवरी को मस्जिद में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की थी. 16 फरवरी को जब नमाजी मस्जिद पहुंचे तो घटना का पता चला. मस्जिद परिसर में बीयर की बोतलें भी मिलीं. दीवारें, खिड़कियों के शीशे, वॉशरूम के दरवाजे और माइक सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया था. कुरान शरीफ की कई प्रतियां परिसर में बिखरी पाई गईं.

'सियासत' ने अमजद उल्लाह खान के हवाले से बताया कि 2018 में मस्जिद बनने के बाद से ही स्थानीय बहुसंख्यक समुदाय के कुछ लोग आपत्ति जताते रहे हैं. उन्होंने बताया कि पास के तीन गांव, बंदाकडीपल्ली, तुमुकुंटा और जलालपुर में पहले भी सांप्रदायिक घटनाएं होती रही हैं. खान के मुताबिक, साल 2018 से पहले मुस्लिम समुदाय के पास नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी. जब उन्होंने बंदाकडीपल्ली और तुमुकुंटा में मस्जिद बनाने की कोशिश की तो स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद 2018 में जलालपुर में जामा मस्जिद का निर्माण हुआ.

हिंदूवादी संगठन लगातार मस्जिद का कर रहे हैं विरोध

अमजद उल्लाह खान ने आरोप लगाया कि मस्जिद बनने के बाद भी खासकर इमाम को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि पिछले साल मई में एक जमात के आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस पर दबाव बनाकर उन्हें वापस भेजने की कोशिश की. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग लाउडस्पीकर पर अजान का विरोध करते हैं. MBT नेता ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने संभावित सबूतों को हटा दिया, जिससे आरोपियों तक पहुंचा जा सकता था.

हालांकि, बोम्मलारामाराम पुलिस से बात करने पर एक अधिकारी ने सांप्रदायिक एंगल को कमतर बताते हुए कहा कि सिर्फ बीयर की बोतलें अंदर फेंकी गई थीं और मस्जिद को साफ कर दिया गया है. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 331(4) (घर में घुसकर तोड़फोड़), 329(4) (आपराधिक अतिक्रमण), 298 (पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना), 324(4) (शरारत) और 196 (धर्म आदि के आधार पर वैमनस्य फैलाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। जांच जारी है.

