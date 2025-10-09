धर्म पूछकर डिलीवरी बॉय नदीम पर जानलेवा हमला, हैदराबाद में नफरती वारदात से आक्रोश में लोग

Telangana News: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक डिलीवरी बॉय नदीम पर सिर्फ मुसलमान होने की वजह से जानलेवा हमला किया गया. हमलावर की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. इस हमले में नदीम को गंभीर चोटें आई हैं. घायल नदीम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना के बाद इलाके के मुस्लिम समाज में आक्रोश फैल गया है.

दरअसल, बीते बुधवार (8 अक्टूबर) की रात एक डिलीवरी बॉय मोहम्मद नदीम हैदराबाद के पुराने शहर मुगलपुरा के सुल्तान शाही इलाके में पार्सल पहुंचाने के लिए गया था. इस दौरान कुछ लोगों ने मोहम्मद नदीम से उसका नाम और धर्म पूछा, जिसके बाद मोहम्मद नदीम पर जानलेवा हमला कर दिया. पीड़ित नदीम को उस्मानिया अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया.

प्राथमिक उपचार प्राप्त करने के बाद, उन्होंने मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने की कोशिश की लेकिन उनकी हालत पुलिस स्टेशन में बिगड़ गई और वह गिर पड़े. उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस घटना के बाद मजलिस बचाओ तहरीक के प्रवक्ता अमजदुल्ला खान ने पीड़ित नदीम से मुलाकात की और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की. वहीं, इस मामले पर मुगलपुरा पुलिस ने भारतीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 117 (2) के साथ धारा 3 (5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ धर्म के आधार पर भेदभाव और हिंसा बढ़ता जा रहा है. बीते दिनों ओड़िशा के कटक में दो मुस्लिम फेड़ी वाले (गांव में घुमकर कपड़े बेचने वाले) को उनके धर्म की वजह से पीटा गया और दूसरे धर्म का नारा लगाने पर मजबूर किया गया. दोनों पीड़ित व्यक्ति बुजुर्ग थे. उन पर एक धार्मिक उन्मादी युवक लगातार लाठियां बरसा रहा था और गालियां दे रहा था. साथ ही दोनों बुजुर्ग व्यक्ति से जय श्री राम के नारे भी लगाने को कहा गया. भारत जैसे लोकतांत्रिक और विविधता वाली देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ धर्म के आधार पर हो रहे हमले चिंता का विषय है.