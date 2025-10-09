Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2953948
Zee SalaamIndian Muslim

धर्म पूछकर डिलीवरी बॉय नदीम पर जानलेवा हमला, हैदराबाद में नफरती वारदात से आक्रोश में लोग

Telangana News: तेलंगाना में एक डिलीवरी बॉय मोहम्मद नदीम को कुछ लोगों ने धर्म और नाम पूछकर जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले के बाद इलाके में तनाव फैल गया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज लिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 09, 2025, 10:32 AM IST

Trending Photos

धर्म पूछकर डिलीवरी बॉय नदीम पर जानलेवा हमला, हैदराबाद में नफरती वारदात से आक्रोश में लोग

Telangana News: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक डिलीवरी बॉय नदीम पर सिर्फ मुसलमान होने की वजह से जानलेवा हमला किया गया. हमलावर की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. इस हमले में नदीम को गंभीर चोटें आई हैं. घायल नदीम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना के बाद इलाके के मुस्लिम समाज में आक्रोश फैल गया है. 

दरअसल, बीते बुधवार (8 अक्टूबर) की रात एक डिलीवरी बॉय मोहम्मद नदीम हैदराबाद के पुराने शहर मुगलपुरा के सुल्तान शाही इलाके में पार्सल पहुंचाने के लिए गया था. इस दौरान कुछ लोगों ने मोहम्मद नदीम से उसका नाम और धर्म पूछा, जिसके बाद मोहम्मद नदीम पर जानलेवा हमला कर दिया. पीड़ित नदीम को उस्मानिया अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया. 

प्राथमिक उपचार प्राप्त करने के बाद, उन्होंने मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने की कोशिश की लेकिन उनकी हालत पुलिस स्टेशन में बिगड़ गई और वह गिर पड़े. उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस घटना के बाद मजलिस बचाओ तहरीक के प्रवक्ता अमजदुल्ला खान ने पीड़ित नदीम से मुलाकात की और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की. वहीं, इस मामले पर मुगलपुरा पुलिस ने भारतीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 117 (2) के साथ धारा 3 (5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ धर्म के आधार पर भेदभाव और हिंसा बढ़ता जा रहा है. बीते दिनों ओड़िशा के कटक में दो मुस्लिम फेड़ी वाले (गांव में घुमकर कपड़े बेचने वाले) को उनके धर्म की वजह से पीटा गया और दूसरे धर्म का नारा लगाने पर मजबूर किया गया. दोनों पीड़ित व्यक्ति बुजुर्ग थे. उन पर एक धार्मिक उन्मादी युवक लगातार लाठियां बरसा रहा था और गालियां दे रहा था. साथ ही दोनों बुजुर्ग व्यक्ति से जय श्री राम के नारे भी लगाने को कहा गया. भारत जैसे लोकतांत्रिक और विविधता वाली देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ धर्म के आधार पर हो रहे हमले चिंता का विषय है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Telangana NEWSHyderabad Attack on Muslim Delivery Boyminority newsToday News

Trending news

gaza
Mumbai में शायरी, तो तमिलनाडु में प्रस्ताव का वादा; भारत में गाज़ा के लिए प्रदर्शन
Akhilesh Yadav
Akhilesh Yadav के पेन गिफ्ट करने पर क्या बोले आज़म खान? बताया, अलामत
Sambhal Hatim Sarai Illegal House
संभल में 80 मकानों पर चलेगा बुलडोजर, MLA इकबाद महमूद बोले, प्रशासन कर रहा गलत दावा
Taliban
Taliban के विदेश मंत्री देवबंद के दारुल उलूम क्यों जाएंगे? जानें पूरा मामला
Jaunpur
Jaunpur: अस्पताल में धार्मिक भेदभाव दिखाना पड़ा भारी, 2 पत्रकारों पर केस दर्ज
Israel
Israel और Hamas ने सीजफायर डील पर किए साइन, पहले फेज में किए जाएंगे ये काम
Umar Khalid
Umar Khalid मामले में सुनवाई, 'साजिश बैठक' के आरोप पर वकील की बड़ी दलील
UP News
वक्फ संपत्ति रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन करीब, मुतवल्ली रजिस्ट्रेशन कराएं वरना सजा तय!
UP News
कानपुर में मस्जिद के बाहर धमाका; कई घायल, आतंकियों ने अपनाया मालेगांव पैटर्न!
Asaduddin Owaisi
CJI पर जूता फेंकने की घटना पर ओवैसी ने सरकार को घेरा, बोले- राकेश की जगह असद होता...