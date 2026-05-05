Telangana: अल्पसंख्यक छात्रों के लिए UPSC की मुफ्त कोचिंग का मौका; इस तारीख से शुरू होंगे आवेदन

Telangana News: तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने राज्य के माइनॉरिटी समुदाय के छात्रों के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है. तेलंगाना के राज्य अल्पसंख्यक विभाग के तहत काम करने वाले माइनॉरिटीज़ स्टडी सर्कल और करियर काउंसलिंग सेंटर (TGMSC&CCC) ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों से UPSC और अन्य सिविल सर्विसेज़ परीक्षा (CSE) 2027 के लिए मुफ़्त कोचिंग के लिए आवेदन देने का ऐलान किया है. यानी तेलंगाना राज्य के माइनॉरिटी समुदाय के छात्र इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग लेना चाहते हैं तो आवेदन फॉर्म भर सकते हैं.

माइनॉरिटीज़ स्टडी सर्कल और करियर काउंसलिंग सेंटर (TGMSC&CCC) डिजिटाइज़्ड क्लासरूम, लाइब्रेरी, इंटरनेट और Wi-Fi कनेक्टिविटी, अनुभवी फ़ैकल्टी और रहने की जगह जैसी सुविधाएँ भी देता है. इस कोचिंग के लिए आगामी 7 मई से आवेदन फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे. इस आवेदन के लिए आखिरी डेट 31 मई है. इस आवेदन के बाद टेस्ट होगा, जिसमें छात्रों को चुना जाएगा. चुने दए छात्रों की 14 जून को पूरे राज्य के जिला मुख्यालयों पर स्थित तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूलों में स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा. स्क्रीनिंग होगी. चुने गए छात्रों क

इस फॉर्म को तेलंगाना में रहने वाले मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के छात्र भर सकते हैं. छात्रों का दाखिला मेरिट के आधार पर होगा और आवेदक के माता-पिता या अभिभावक की सालाना आय 5 लाख रुपये प्रति वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही इस कोचिंग के लिए जितनी सीटें उपलब्ध हैं, उन सीटों में से 33.33 परसेंट सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए रिजर्व कर दिए जाएंगे और 5 परसेंट अन्य सीटें दिव्यांग छात्रों के लिए रिजर्व किए जाएंगे.