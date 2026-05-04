तेलंगाना विधायक टी राजा का विवादित बयान, कहा- "औरंगजेब की कब्र तोड़कर वहां...."

Maharashtra News Today: महाराष्ट्र के खुल्दाबाद में स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर लगातार दक्षिणपंथी नेता और संगठन हंगामा करते रहे हैं. कई बार इसको तोड़ने की धमकी भी दी गई. वहीं, अब तेलंगाना के फायरब्रांड नेता और विधायक टी. राजा सिंह ने विवादित बयान दिया. टी. राजा के इस बयान के बाद मुस्लिम इतिहास की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं.

दरअसल, महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित एक सभा में तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह ने आपत्तिजनक और विवादित बयान दिए, जिससे सियासी माहौल गरमा गया. अकोला में "हिंदू राष्ट्र जागृति सभा" के तहत एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. इस कार्यक्रम में टी राजा सिंह को भी बुलाया गया था.

इसी मंच से टी. राजा सिंह ने अपने संबोधन में बाला साहेब ठाकरे के कामों की तारीफ करते हुए उन्हें याद किया और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कही. अपने भाषण के दौरान टी. राजा ने औरंगजेब की कब्र को लेकर बेह विवादित टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि मुगल बादशह औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को समय और तारीख की ऐलान करना चाहिए.

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तेलंगाना के गोशामहल विधानसभा सीट से विधायक टी. राजा सिंह ने आगे कहा कि अगर औरंगजेब की कब्र देवेंद्र फडणवीस हटाते हैं, तो देवाभाऊ को अमर होने का सौभाग्य मिलेगा." यही नहीं, टी. राजा सिंह ने और भी आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ दिया जाना चाहिए और वहां शौचालय बनाया जाना चाहिए.

इतना ही नहीं, अक्सर अपने मुस्लिम विरोधी बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले टी. राजा सिंह ने यह भी कहा कि उस शौचालय का उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के हाथों कराया जाए. फायरब्रांड नेता टी. राजा सिंह के इस बयान को सियासी पारा हाई हो गया है. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे सामाजिक स्तर पर विवादित बताते हुए कार्रवाई की मांग की है.