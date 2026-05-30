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क्रिकेटर से नेता बने अजहरुद्दीन की सियासी पारी पर कानूनी संकट? जानें पूरा मामला

Telangana MLC Nomination Controversy: पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोडंडाराम के तेलंगाना विधान परिषद नामांकन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया. BRS नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले को 22 जुलाई तक टाल दिया.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: May 30, 2026, 12:19 PM IST

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क्रिकेटर से नेता बने अजहरुद्दीन की सियासी पारी पर कानूनी संकट? जानें पूरा मामला

Telangana News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तेलंगाना विधान परिषद में गवर्नर कोटे से किए गए नामांकन मामले में तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया. यह मामला प्रोफेसर कोडंडाराम और पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन के नामांकन से जुड़ा है. अदालत में दायर याचिका में मांग की गई थी कि नामांकन प्रक्रिया से संबंधित सरकारी फाइलें, नोटशीट और आदेश कोर्ट के सामने पेश किए जाएं.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने बीआरएस नेता कुर्रा सत्यनारायण की अंतरिम याचिका पर तत्काल आदेश देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह मामला कार्यपालिका के विवेकाधिकार से जुड़ा हुआ है और फिलहाल तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है. लेकिन अदालत ने याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की बात कही और मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई तय की. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने कहा कि तेलंगाना कैबिनेट ने हाल ही में विधान परिषद के लिए गवर्नर को एक पुराना और एक नया नाम भेजा था, जिसे मंजूरी दे दी गई.

कोर्ट ने क्या कहा?
उन्होंने कोर्ट से मांग की कि सरकार यह साफ करे कि आखिर किन परिस्थितियों और कारणों के चलते नए नामों की सिफारिश की गई. लेकिन जस्टिस विक्रम नाथ ने इस दलील पर सहमति नहीं जताई. उन्होंने कहा कि सरकार और गवर्नर के फैसले कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और अदालत इस स्तर पर सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती. इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कोर्ट को बताया कि गवर्नर ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देशों के मुताबिक ही कार्रवाई की है. उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुई है.

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मोहम्मद अजहरुद्दीन के वकील ने क्या दी दलील
वहीं, मोहम्मद अजहरुद्दीन की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में पक्षकार बनाए जाने के लिए एक इम्पलीडमेंट एप्लिकेशन दायर की गई है. उन्होंने अनुरोध किया कि इसे रिकॉर्ड पर लिया जाए. अदालत ने कहा कि इस आवेदन पर बाद में विचार किया जाएगा और सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला लिया जाएगा. यह पूरा विवाद तेलंगाना विधान परिषद में गवर्नर कोटे के तहत किए गए नामांकन को लेकर है. याचिकाकर्ता कुर्रा सत्यनारायण ने आरोप लगाया है कि नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और इसे चुनौती दी जानी चाहिए.

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