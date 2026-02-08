Telangana: नगर निगम चुनाव में उठा तीन तलाक का मुद्दा, भाजपा के इस नेता ने AIMIM चीफ ओवैसी पर बोला हमला

Telangana Municipal Elections: तेलंगाना में नगर निगम के चुनाव होने हैं, इसे लेकर राजनीतिक पार्टियाों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने शनिवार (7 फरवरी) को एक चुनावी भाषण में तीन तलाक का मुद्दा उठाया. उन्होंने तीन तलाक के मुद्दे पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को घेरने की कोशिश की.

भाजपा नेता बंदी संजय कुमार ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा कि क्या AIMIM चीफ ओवैसी ने कभी मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं के बारे में बात की है? बंदी संजय कुमार ने एक और सवाल पूछते हुए कहा कि क्या तीन तलाक खत्म होने से मुस्लिम महिलाओं को फायदा हुआ है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बंदी संजय कुमार ने यह भाषण करीमनगर में एक नुक्कड़ सभा के दौरान दी.

भाजपा नेता बंदी संजय ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तीन तलाक को खत्म किया और मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा की भावना दी. संजय ने AIMIM के साथ-साथ कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति (BRS) से भी इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करने की मांग की है. संजय ने विकास का दावा करते हुए कहा कि केंद्र के फंड से शहरी विकास हुआ है. संजय ने लोगों से BJP को वोट करने की अपील की और वादा किया कि पार्टी बिना टैक्स बढ़ाए काफ़ी सेंट्रल फंड लाएगी.

गौरतलब है कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भाजपा सरकार द्वारा तीन तलाक के प्रवाधान को खत्म करने के फैसला का विरोध करते हैं. ओवैसी कहते हैं कि भाजपा तीन तलाक के कानून के बहाने मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना चाहती है और राजनीतिक फायदा लेना चाहती है. साथ ही तीन तलाक के खिलाफ बने कानून में सजा का भी प्रावधान किया गया. इस पर ओवैसी सवाल खड़े करते हैं कि अगर किसी पति को तीन तलाक देने के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया तो, उस पत्नी और परिवार का आर्थिक जिम्मेदारी कौन उठाएगा.