टी राजा सिंह पर पोस्ट पड़ा भारी; मुस्लिम नौजवान को घर से उठाया, पीटा और मंगावई माफी

Telangana News Today: गोशमहल विधायक टी राजा सिंह अक्सर सांप्रदायिक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. टी राजा सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उन पर की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट. तेलंगाना के महबूबनगर में एक नौजवान के सोशल मीडिया पोस्ट करना हिंदूवादी संगठनों का इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने नौजवान को पकड़कर पिटाई और जबरन तस्वीर पर दूध से अभिषेक कराया. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, तेलंगाना के महबूबनगर जिले में सोमवार (30 मार्च) को एक मुस्लिम नौजवान के साथ कथित तौर पर अपमानित करने और मारपीट करने का मामला सामने आया है, आरोप है कि गोशामहल सीट से विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से नाराज कुछ लोगों ने नौजवान को घर से खींचकर बाहर निकाला और उससे माफी मंगवाई.

किदवईपेट के रहने वाले शेख मोहम्मद यासिर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक पोस्ट डाली थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर टी राजा सिंह के स्थान पर सुअर का इमोजी लगाया था, इस पोस्ट से नाराज होकर हिंदूवादी संगठनों की एक भीड़ नौजवान के घर पहुंच गई. बताया जा रहा है कि भीड़ में शामिल आरोपियों का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी संगठनों से है. आरोपियों ने पहले यासिर को जबरन घर से बाहर निकाला और फिर उसके साथ मारपीट, गाली-गलौज करते हुए एक गली में ले गए.

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आरोप है कि वहां एक मंदिर के पास दीवार पर टी राजा सिंह का पोस्टर लगाया गया था. दक्षिणपंथी संगठनों की भीड़ ने पीड़ित मुस्लिम नौजवान को उसी पोस्टर को दूध से धोने के लिए मजबूर किया गया और उससे माफी भी मंगवाई गई. इस दौरान यासिर के परिवार, खासकर उनके वालिद मोहम्मद अकरम आरोपियों से बेटे को छोड़ने के लिए मिन्नतें करते नजर आए. उन्होंने कहा कि उनका बेटा एक स्टूडेंट है और उसका भविष्य खराब हो जाएगा, लेकिन भीड़ ने उनकी एक नहीं सुनी.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में यासिर को भीड़ के कहने पर माफी मांगते हुए सुना जा सकता है. आरोपियों के दबाव बनाने और धमकी देने पर वह कहा रहा है कि "अगली बार ऐसा नहीं होगा, सॉरी." इस मामले में महबूबनगर ग्रामीण पुलिस ने लापरवाही के आरोपों को खारिज किया है. एसएचओ मोहम्मद एजाजुद्दीन ने बताया कि घटना की शुरुआत तब हुई जब कुछ लोगों ने यासिर की इंस्टाग्राम स्टोरी देखी. उन्होंने बताया कि घटना के समय पुलिस मौके पर मौजूद नहीं थी और यह कहना गलत है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है.

हालांकि, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हिंदूवादी संगठनों ने यह वारदात पुलिस के सामने अंजाम दिया. एसएचओ ने बताया कि भीड़ नौजवान को मंदिर के अंदर नहीं ले गई थी, बल्कि दीवार पर पोस्टर लगाकर उसे दूध से साफ करवाया गया. पुलिस के मुताबिक, जब तक वे मौके पर पहुंचे, तब तक भीड़ वहां से जा चुकी थी. इसके बाद यासिर और उनके पिता को सुरक्षा के लिए थाने लाया गया. शुरू में परिवार डरा हुआ था और पुलिस के पास जाने से हिचकिचा रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने हिम्मत जुटाकर शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने इस मामले में अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. जिसमें दो समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने, अवैध रूप से घर में घुसने और धमकी देने जैसे आरोप शामिल हैं. फिलहाल चार लोगों के नाम सामने आए हैं, जबकि करीब 20 से ज्यादा लोग इस घटना में शामिल बताए जा रहे हैं. पुलिस अन्य आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है और पूरे मामले की जांच जारी है.

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