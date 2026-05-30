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Zee SalaamIndian Muslimहैदराबाद: 15 लाख की सुपारी, महीनों तक रेकी और फिर कत्ल! चर्चित वकील हत्याकांड का बड़ा खुलासा

हैदराबाद: 15 लाख की सुपारी, महीनों तक रेकी और फिर कत्ल! चर्चित वकील हत्याकांड का बड़ा खुलासा

Hyderabad Lawyer Khaja Moinuddin Murder Case: हैदराबाद में वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. वक्फ संपत्ति विवाद को हत्या की वजह बताया गया है. पुलिस ने कथित मास्टरमाइंड मुजाहिद आलम खान और उसके पिता समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार कर 10-10 लाख रुपये नकद और अन्य सामान बरामद किया है.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: May 30, 2026, 05:40 PM IST

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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

Hyderabad News Today: हैदराबाद में एक चर्चित वकील की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसने लंबे समय से चल रहे वक्फ संपत्ति विवाद की गंभीरता को सामने ला दिया है. पुलिस का दावा है कि सालों पुराने विवाद और अदालती मामलों के बीच वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन की हत्या की साजिश रची गई थी. इस मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें कथित तौर पर मुख्य साजिशकर्ता मुजाहिद आलम खान और उसके पिता महबूब आलम खान भी शामिल हैं.

हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वी.सी. सज्जनार ने बताया कि इस हत्या की जड़ में मलकपेट और लकड़ीकापुल इलाकों से जुड़ा वक्फ संपत्तियों का विवाद था. दोनों पक्षों के बीच कई सालों से दीवानी, आपराधिक और वक्फ ट्रिब्यून से जुड़े मामलों को लेकर विवाद था. पुलिस के मुताबिक, इसी विवाद के चलते वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई.

पुलिस का आरोप है कि मुजाहिद आलम खान और उसके पिता महबूब आलम खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर वकील की हत्या की योजना बनाई. इसके लिए 15 लाख रुपये की सुपारी तय की गई थी. इस साजिश को हसन अली उर्फ चौस, मुनीर और किशन उर्फ पप्पू के माध्यम से आगे बढ़ाया गया.

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जांच में सामने आया कि किशन ने बाद में विनय को इस काम में शामिल किया. विनय ने अभिजीत उर्फ नानी, विक्रम उर्फ चिंटू और मणिदीप उर्फ पोगो नानी को हत्या को अंजाम देने के लिए तैयार किया. पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने कई महीनों तक वकील की सरगर्मियों पर नजर रखी और उनकी आवाजाही की जानकारी जुटाई. इसके बाद 23 मई को हमले को अंजाम दिया गया.

तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने किशन उर्फ पप्पू का पता लगाया. वह हरियाणा के पानीपत में छिपा हुआ था, जहां 27 मई को एक स्पेशल पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान उसने कथित रूप से पूरी साजिश का खुलासा किया और अन्य आरोपियों की भूमिका के बारे में जानकारी दी.

किशन से मिली जानकारी और तकनीकी सुरागों के आधार पर पुलिस ने मुजाहिद आलम खान को उसके जुबली हिल्स स्थित घर से गिरफ्तार किया. इसके अलावा अन्य आरोपियों को भी हैदराबाद के अलग-अलग स्थानों से शुक्रवार को पकड़ गया है. पुलिस के मुताबिक, मुजाहिद आलम खान इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था और उसी ने कथित रूप से सुपारी देकर हत्या की योजना बनाई. वहीं महबूब आलम खान पर आरोप है कि उसने घटना के बाद आरोपियों को गिरफ्तारी से बचाने में मदद की.

जांच में यह भी सामने आया है कि अभिजीत उर्फ नानी घटना के समय उस गाड़ी को चला रहा था, जिसका इस्तेमाल हत्या में किया गया. विनय ने पूरी टीम तैयार करने, गाड़ी का इंतजाम करने और निगरानी की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. विक्रम उर्फ चिंटू ने मुख्य आरोपियों को एक-दूसरे से जोड़ने का काम किया, जबकि मणिदीप उर्फ पोगो नानी घटना के दौरान किशन के साथ मौजूद था.

पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी, 10 लाख 10 हजार रुपये नकद और कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं. मामले में अभी जांच जारी है. पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है और साजिश से जुड़े अन्य सबूत भी जुटाए जा रहे हैं.

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि महबूब आलम खान और मुजाहिद आलम खान की अन्य मामलों में भी भूमिका की जांच की जा रही है. विशेष रूप से उन पर पहले हुए हत्या की कोशिशों के मामलों को भी खंगाला जा रहा है. इसके साथ ही सुपारी देने के लिए इस्तेमाल किए गए धन के स्रोत की भी जांच की जा रही है.

सज्जनार ने कहा कि सभी गिरफ्तार आरोपियों को आगे की पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया जाएगा. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि ख्वाजा मोइजुद्दीन के परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाएगी. पुलिस कमिश्नर ने साफ किया कि इस मामले की जांच में किसी भी तरह की सियासी दखलअंदाजी या दबाव नहीं था. उनके मुताबिक, पूरी जांच वैज्ञानिक तरीके से की गई है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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