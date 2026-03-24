Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3152645
Zee SalaamIndian Muslimतेलंगाना में ईदगाह में तोड़फोड़, मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका, 3 दिन बाद दर्ज हुई एफआईआर

तेलंगाना में ईदगाह में तोड़फोड़, मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका, 3 दिन बाद दर्ज हुई एफआईआर

Hindu Groups Vandalised Eidgah in Jagtial: तेलंगाना के जगतियाल जिले में ईद से पहले ईदगाह में तोड़फोड़, झंडा फहराने और नमाज रोकने की घटना के बाद स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग सकते में हैं. इस घटना की शिकायत के तीन दिन बाद पुलिस ने नामजद एफआईआर दर्ज की, जबकि आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 24, 2026, 08:29 PM IST

Trending Photos

जगतियाल ईदगाह में तोड़फोड़ करने वालों पर तीन बाद एफआईआर
जगतियाल ईदगाह में तोड़फोड़ करने वालों पर तीन बाद एफआईआर

Telangana News: ईद से ठीक पहले तेलंगाना के जगतियाल जिले में हिंदूवादी संगठनों ने एक ईदगाह में तोड़फोड़ की और लोगों को नमाज अदा करने से रोक दिया, जिसके बाद इस पाक मौके पर तनाव फैल गया. हिंदूवादी संगठनों की मौके पर पूजा अर्चना करने की वीडियो भी वायरल हो रही है. घटना के तीन दिन बाद सोमवार (23 मार्च) को पुलिस ने इस मामले में एफआआईआर दर्ज की. 

ईद से ठीक पहले माहौल खराब करने की कोशिश
मामला तेलंगाना के जगतियाल जिले के नरसिम्हुलापल्ली गांव का है, जहां बीरपुर मंडल में शुक्रवार (20 मार्च) को हिंदूवादी संगठनों का समूह ईदगाह में घुस गया. बताया जा रहा है कि संगठन ने वहां भगवा झंडा फहराया और धार्मिक अनुष्ठान किए. यह घटना ईद-उल-फित्र से एक दिन पहले हुई, जिससे स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों में दहशत फैल गई और उनकी धार्मिक भावनाओं को भी कट्टरपंथियों के जरिये आहत किया गया.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, शुरुआत में कुछ असामाजिक तत्वों ने ईदगाह की सफाई कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को रोका. इसके बाद कुछ अज्ञात लोग जबरन अंदर घुस गए और ईदगाह में मौजूद मेंबर (वह जगह जहां से इमाम खुतबा देते हैं) को नुकसान पहुंचाया. इस पूरी घटना के बाद 21 मार्च को मुसलमानों को ईद की नमाज अदा करने से भी रोक दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: संभल शाही जामा मस्जिद के ASI सर्वे में नहीं मिला मंदिर का कोई सबूत; फिर भी नमाज पर बैन की मांग

नामजद के आरोपियों के खिलाफ शिकायद दर्ज
घटना के तीन दिन बाद सोमवार (23 मार्च) को गांव के ही रहने वाले मोहम्मद करीम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 329(3) (आपराधिक अतिक्रमण), 196(2) (समूहों के बीच दुश्मनी फैलाना) और 298 (धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाना) के साथ धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है. हालांकि, खबर लिखे जाने तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं.

'सियासत' की रिपोर्ट के मुताबिक, करीम ने अपनी शिकायत में कई लोगों के नाम भी लिए हैं, जिनमें बीरपुर के सरपंच हरीश, उपसरपंच जितेंद्र, आंध्र ज्योति से जुड़े रिपोर्टर वेणु, पूर्व सरपंच रमेश, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पाथा रमेश, बीजेपी पार्षद कोंडा लक्ष्मण और सुंचु सुरेश शामिल हैं.

मजलिस बचाओ तहरीक का गंभीर आरोप
इस घटना पर "मजलिस बचाओ तहरीक" के प्रवक्ता अमजद उल्लाह खान का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने आरोप लगाया कि जब मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल शिकायत करने पहुंचा तो शुरू में उन्हें जगतियाल के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार से मिलने नहीं दिया गया. बाद में एसपी ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिसमें मिल्लत-ए-इस्लामिया मरकजी कमेटी के प्रमुख मोहम्मद अब्दुल बारी और जगतियाल तहफ्फुज खत्म-ए-नुबुव्वत के अध्यक्ष मुफ्ती यूनुस खान शामिल थे.

अमजद उल्लाह खान ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय स्थानीय लोगों को जमीन के कागजात दिखाने के नोटिस जारी किए. उन्होंने कहा कि इस तरह की गंभीर घटनाओं को नजरअंदाज कर देने से नहीं, बल्कि न्याय दिलाने से ही सांप्रदायिक सौहार्द कायम रह सकता है. 

यह भी पढ़ें: Umar Khalid: "उमर खालिद को भेजो राज्यसभा"; राजस्थान में उठी इस मांग से सकते में कांग्रेस!

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Telangana NEWSJagtial Newsmuslim news

Trending news

Delhi news
हाफिज सईद की मुंह बोली बहन को दिल्ली में उम्रकैद की सजा, जानें कौन है आसिया अंद्राबी
Delhi news
मुस्लिम बने तो छिन जाएगा SC/ST का फायदा, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की कानूनी स्थिति
Rajasthan news
"उमर खालिद को भेजो राज्यसभा"; राजस्थान में उठी इस मांग से सकते में कांग्रेस!
Delhi news
काबा की तस्वीर देख आनंद बने मोहम्मद सरफराज, अब "परचा वाले" के नाम से मशहूर
Sambhal news
संभल शाही जामा मस्जिद के ASI सर्वे में नहीं मिला मंदिर का कोई सबूत; फिर भी नमाज...'
UP News
'मस्जिद के सामने नागिन डांस पर होगा एनकाउंटर', ओवैसी के नेता का विवादित बयान
bhajanpura news
भजनपुरा में 18 साल के आसिफ की बेरहमी से हत्या, चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट
Saharanpur news
"जिहादी दुकान न लगाएं..." देवबंद मेले को लेकर स्वामी यशवीर सिंह ने दिया भड़काऊ बयान
Iran missile attack Israel
ट्रंप के सीजफायर ऐलान के बीच ईरान का पलटवार, इजरायल-US ठिकानों पर मिसाइलों की बौछार
Bareilly News
Bareilly News: घर में नमाज पर एक्शन उल्टा पड़ा, DM-SP को हाईकोर्ट का तगड़ा झटका!