तेलंगाना में ईदगाह में तोड़फोड़, मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका, 3 दिन बाद दर्ज हुई एफआईआर

Telangana News: ईद से ठीक पहले तेलंगाना के जगतियाल जिले में हिंदूवादी संगठनों ने एक ईदगाह में तोड़फोड़ की और लोगों को नमाज अदा करने से रोक दिया, जिसके बाद इस पाक मौके पर तनाव फैल गया. हिंदूवादी संगठनों की मौके पर पूजा अर्चना करने की वीडियो भी वायरल हो रही है. घटना के तीन दिन बाद सोमवार (23 मार्च) को पुलिस ने इस मामले में एफआआईआर दर्ज की.

ईद से ठीक पहले माहौल खराब करने की कोशिश

मामला तेलंगाना के जगतियाल जिले के नरसिम्हुलापल्ली गांव का है, जहां बीरपुर मंडल में शुक्रवार (20 मार्च) को हिंदूवादी संगठनों का समूह ईदगाह में घुस गया. बताया जा रहा है कि संगठन ने वहां भगवा झंडा फहराया और धार्मिक अनुष्ठान किए. यह घटना ईद-उल-फित्र से एक दिन पहले हुई, जिससे स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों में दहशत फैल गई और उनकी धार्मिक भावनाओं को भी कट्टरपंथियों के जरिये आहत किया गया.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, शुरुआत में कुछ असामाजिक तत्वों ने ईदगाह की सफाई कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को रोका. इसके बाद कुछ अज्ञात लोग जबरन अंदर घुस गए और ईदगाह में मौजूद मेंबर (वह जगह जहां से इमाम खुतबा देते हैं) को नुकसान पहुंचाया. इस पूरी घटना के बाद 21 मार्च को मुसलमानों को ईद की नमाज अदा करने से भी रोक दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: संभल शाही जामा मस्जिद के ASI सर्वे में नहीं मिला मंदिर का कोई सबूत; फिर भी नमाज पर बैन की मांग

नामजद के आरोपियों के खिलाफ शिकायद दर्ज

घटना के तीन दिन बाद सोमवार (23 मार्च) को गांव के ही रहने वाले मोहम्मद करीम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 329(3) (आपराधिक अतिक्रमण), 196(2) (समूहों के बीच दुश्मनी फैलाना) और 298 (धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाना) के साथ धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है. हालांकि, खबर लिखे जाने तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं.

'सियासत' की रिपोर्ट के मुताबिक, करीम ने अपनी शिकायत में कई लोगों के नाम भी लिए हैं, जिनमें बीरपुर के सरपंच हरीश, उपसरपंच जितेंद्र, आंध्र ज्योति से जुड़े रिपोर्टर वेणु, पूर्व सरपंच रमेश, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पाथा रमेश, बीजेपी पार्षद कोंडा लक्ष्मण और सुंचु सुरेश शामिल हैं.

मजलिस बचाओ तहरीक का गंभीर आरोप

इस घटना पर "मजलिस बचाओ तहरीक" के प्रवक्ता अमजद उल्लाह खान का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने आरोप लगाया कि जब मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल शिकायत करने पहुंचा तो शुरू में उन्हें जगतियाल के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार से मिलने नहीं दिया गया. बाद में एसपी ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिसमें मिल्लत-ए-इस्लामिया मरकजी कमेटी के प्रमुख मोहम्मद अब्दुल बारी और जगतियाल तहफ्फुज खत्म-ए-नुबुव्वत के अध्यक्ष मुफ्ती यूनुस खान शामिल थे.

अमजद उल्लाह खान ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय स्थानीय लोगों को जमीन के कागजात दिखाने के नोटिस जारी किए. उन्होंने कहा कि इस तरह की गंभीर घटनाओं को नजरअंदाज कर देने से नहीं, बल्कि न्याय दिलाने से ही सांप्रदायिक सौहार्द कायम रह सकता है.

यह भी पढ़ें: Umar Khalid: "उमर खालिद को भेजो राज्यसभा"; राजस्थान में उठी इस मांग से सकते में कांग्रेस!