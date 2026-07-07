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SIR प्रक्रिया के बीच ओवैसी की मांग पर गरमाई सियासत, BJP ने लगाए संगीन इल्जाम

Telangana SIR Controversy: तेलंगाना में चल रही विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया के बीच स्थायी निवास प्रमाण पत्र (PRC) को लेकर सियासी बहस तेज़ हो गई है. AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की मांग पर BJP ने सवाल उठाए हैं. दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप के चलते यह मुद्दा राज्य का सियासी सेंटर बन गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 07, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:09 PM IST
SIR प्रक्रिया के बीच ओवैसी की मांग पर गरमाई सियासत, BJP ने लगाए संगीन इल्जाम
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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