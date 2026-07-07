/SIR प्रक्रिया के बीच ओवैसी की मांग पर गरमाई सियासत, BJP ने लगाए संगीन इल्जाम

उन्होंने कहा, "हैदराबाद में कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे लोगों को PRC जारी करने और नागरिकता देने की ओवैसी की मांग पर तीखा हमला करते हुए रेड्डी ने कहा, "ओवैसी की मांग केवल उन विदेशियों को नागरिकता देने की है जो देश में अवैध रूप से रह रहे हैं." उन्होंने दावा किया कि "लाखों विदेशी, खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या, हैदराबाद में रह रहे हैं." उन्होंने कहा, "जहां तक ​​भारत की बात है, भारत ने कभी भी UN के किसी शरणार्थी कानून पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं. उस संदर्भ में, भारत सरकार के रिकॉर्ड और दिशानिर्देशों के मुताबिक हैदराबाद में कोई शरणार्थी नहीं है." गैरकानूनी प्रवासियों के खिलाफ सरकार की "पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो" (detect, delete and deport) पहल का जिक्र करते हुए रेड्डी ने कहा, "हैदराबाद में वे सभी लोग जो गैरकानूनी शरणार्थी प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गैरकानूनी नागरिक हैं. उनकी पहचान की जानी चाहिए, उन्हें सूची से हटाया जाना चाहिए और निर्वासित किया जाना चाहिए. हटाने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है."