/SIR प्रक्रिया के बीच ओवैसी की मांग पर गरमाई सियासत, BJP ने लगाए संगीन इल्जाम

राज्य चुनें
Telangana SIR Controversy: तेलंगाना में 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) प्रक्रिया चल रही है. इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) वोटरों को जागरूक कर रही है और उनकी मदद कर रही है. AIMIM चीफ और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना सरकार से राज्य के निवासियों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र (PRC) जारी करने की मांग की है, ताकि प्रशासनिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके. इसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के तर्जुमान प्रकाश रेड्डी ने मंगलवार (7 जुलाई) को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाया कि वे तेलंगाना के निवासियों को 'स्थायी निवास प्रमाण पत्र' (PRC) जारी करने की मांग करके "बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं." राज्य में चल रही 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) प्रक्रिया पर मीडिया से बात करते हुए रेड्डी ने भरोसा दिलाया कि असली मतदाताओं को सूची में शामिल किया जाएगा."
उन्होंने कहा, "हैदराबाद में कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे लोगों को PRC जारी करने और नागरिकता देने की ओवैसी की मांग पर तीखा हमला करते हुए रेड्डी ने कहा, "ओवैसी की मांग केवल उन विदेशियों को नागरिकता देने की है जो देश में अवैध रूप से रह रहे हैं." उन्होंने दावा किया कि "लाखों विदेशी, खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या, हैदराबाद में रह रहे हैं." उन्होंने कहा, "जहां तक भारत की बात है, भारत ने कभी भी UN के किसी शरणार्थी कानून पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं. उस संदर्भ में, भारत सरकार के रिकॉर्ड और दिशानिर्देशों के मुताबिक हैदराबाद में कोई शरणार्थी नहीं है." गैरकानूनी प्रवासियों के खिलाफ सरकार की "पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो" (detect, delete and deport) पहल का जिक्र करते हुए रेड्डी ने कहा, "हैदराबाद में वे सभी लोग जो गैरकानूनी शरणार्थी प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गैरकानूनी नागरिक हैं. उनकी पहचान की जानी चाहिए, उन्हें सूची से हटाया जाना चाहिए और निर्वासित किया जाना चाहिए. हटाने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है."
ओवैसी ने तेलंगाना सरकार से की है ये मांग
उन्होंने ओवैसी की मांग को "असंवैधानिक और राष्ट्रीय हित के खिलाफ" बताया और आरोप लगाया कि AIMIM चीफ सियासी फायदा के लिए यह मुद्दा उठा रहे हैं. रेड्डी ने कहा, "ओवैसी को सिर्फ बांग्लादेशी मुसलमानों या रोहिंग्या मुसलमानों में दिलचस्पी है. उन्हें उन नागरिकों की तुलना में उनमें ज्यादा दिलचस्पी है, जो 400-500 सालों से हैदराबाद में रह रहे हैं. उनके सियासी और चुनावी हित एक बार फिर उजागर हो गए हैं." सोमवार (6 जुलाई) को ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के जरिए मांग की कि तेलंगाना सरकार निवासियों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करे ताकि दस्तावेजों की प्रक्रिया को हमवार किया जा सके और भविष्य में प्रशासनिक कठिनाइयों को रोका जा सके. सक्रिय दृष्टिकोण की जरूरत पर जोर देते हुए, हैदराबाद के सांसद ने कहा कि राज्य सरकार को आखिरी वोटर लिस्ट के प्रकाशन के बाद नागरिकों को समस्याओं का सामना करने का इंतजार करने के बजाय तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.