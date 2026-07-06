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तेलंगाना SIR विवाद के बीच ओवैसी का अल्टीमेटम, कांग्रेस सरकार जारी करे स्थायी रिहाइशी सर्टिफिकेट

Telangana SIR Documents Row: तेलंगाना में जारी SIR अमल के बीच ओवैसी ने कांग्रेस सरकार से तुरंत मुस्तकिल रिहाइशी सर्टिफिकेट जारी करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि दस्तावेजों की कमी से गरीबों के नाम वोटर लिस्ट से हट सकते हैं. उन्होंने सरकार पर देरी करने और लापरवाही का आरोप लगाया.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 06, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:58 PM IST
तेलंगाना SIR विवाद के बीच ओवैसी का अल्टीमेटम, कांग्रेस सरकार जारी करे स्थायी रिहाइशी सर्टिफिकेट
Image Credit: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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