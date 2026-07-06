/तेलंगाना SIR विवाद के बीच ओवैसी का अल्टीमेटम, कांग्रेस सरकार जारी करे स्थायी रिहाइशी सर्टिफिकेट

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Telangana News Today: तेलंगाना में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) का अमल जारी है, और अब वोटर लिस्ट से जुड़े दस्तावेजों को लेकर सियासत तेज हो गई है. इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के सदर और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य की कांग्रेस सरकार से फौरन मुस्तकिल रिहाइशी सर्टिफिकेट जारी करने की मांग की है. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर सरकार ने अभी कदम नहीं उठाया तो बाद में गरीब लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटने के बाद अफसोस करने का कोई फायदा नहीं होगा.
एक वीडियो संदेश में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह जनवरी के बाद से मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात का वक्त मांग रहे हैं. उन्होंने बताया कि इससे पहले हज कैंप में मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री लगातार मसरूफ रहे. ओवैसी ने कहा कि अगर हुकूमत यह नहीं समझ रही कि तेलंगाना के गरीब लोगों के पास जरूरी कागजात ही मौजूद नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि सरकार जमीनी हकीकत से पूरी तरह दूर है.
"तेलंगाना सरकार जारी करे मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट"
AIMIM प्रमुख ने तंज कसते हुए कहा कि तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दो सांसद मरकजी वजीर हैं. उन्होंने के दोनों मरकजी वजीर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से यह क्यों नहीं कहते कि पहचान के लिए पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और फूड सिक्योरिटी कार्ड जैसे दस्तावेज भी मंजूर किए जाएं. ओवैसी ने कहा कि जब रूलिंग पार्टी इस मसले पर बात नहीं कर रही है, तब उनकी मांग है कि तेलंगाना सरकार बिना देर किए पूरे रियासत में मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट जारी करे.
असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस सरकार को आगाह करते हुए कहा कि अगर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई और बाद में गरीब लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हट गए, तो उस वक्त सफाई देने का कोई मतलब नहीं रहेगा. उन्होंने कहा कि सरकार को अभी से इसका हल निकालना चाहिए.
हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) पर भी जमकर निशाना साधा. ओवैसी ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि दस साल तक सरकार में रहने वाली पार्टी अब मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन उसने भी इस मसले पर गंभीर पहल नहीं की. उन्होंने BRS से अपील की कि वह निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखकर यह बताए कि तेलंगाना में लिस्टेड बारह दस्तावेजों में से तीन जरूरी दस्तावेज बड़ी तादाद में लोगों के पास मौजूद ही नहीं हैं.
"कांग्रेस कर्नाटक में कर सकती है तो तेलंगाना में क्यों नहीं"
इस मौके पर ओवैसी ने पड़ोसी राज्य कर्नाटक का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वहां भी कांग्रेस की सरकार है और वह अपने बाशिंदों को मुस्तकिल रिहाइशी सर्टिफिकेट जारी कर रही है. ऐसे में तेलंगाना सरकार भी यही कदम उठा सकती है. उन्होंने सवाल किया कि अगर कर्नाटक में यह मुमकिन है तो तेलंगाना में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है?
तेलंगाना सरकार पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद सरकार यह न कहे कि कोई साजिश हो गई. अगर किसी साजिश का अंदेशा है तो उसका हल भी सरकार को ही निकालना होगा. ओवैसी के मुताबिक, इसका सबसे आसान तरीका यही है कि लोगों को मुस्तकिल रिहाइशी सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाएं. उन्होंने अफसोस जताया कि कई बार यह मुद्दा उठाने के बावजूद सरकार सिर्फ मीटिंग कर रही है, लेकिन ठोस फैसला नहीं ले रही.
ओवैसी ने कहा कि रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कोई भी शहरी सिर्फ जरूरी दस्तावेजों की कमी की वजह से अपने अधिकारों से महरूम न रह जाए. उन्होंने खास तौर पर वोटर लिस्ट और दूसरे सरकारी कामों का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों को दस्तावेजों की कमी की वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए.
"अमीर तबकों की सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच है आसान"
असदुद्दीन ओवैसी ने पांच राज्यों से जुड़े आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि मआशी तौर से कमजोर तबके के बड़ी संख्या में लोगों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं हैं. ओवैसी के मुताबिक, करीब 52 फीसदी गरीब लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है. लगभग 42 फीसदी लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और इतने ही लोगों के पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं है.
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इसके उलट, मआशी तौर पर मजबूत खानदानों के पास लगभग 82.3 फीसदी बच्चों के पास बर्थ सर्टिफिकेट दस्तयाब है. ओवैसी ने कहा कि यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि गरीब और अमीर तबकों के बीच दस्तावेज हासिल करने की सहूलियत में बड़ा फर्क मौजूद है.