भुखमरी की कगार पर तेलंगाना उर्दू अकादमी के 129 कर्मचारी; महीनों से वेतन के पड़े लाले

AIMIM MLA on Telangana Urdu Academy Salary Issue:तेलंगाना उर्दू अकादमी के 129 कर्मचारी पिछले पांच महीनों से सैलरी के बिना काम कर रहे हैं. रमजान के दौरान भी सैलरी न मिलने से उनके सामने परिवार के भरण-पोषण की समस्या शुरू हो गई है. इस मुद्दे मुद्दे को AIMIM विधायक मोहम्मद माजिद हुसैन ने विधानसभा में जोरशोर से उठाया और अल्पसंख्यक संस्थानों की अनदेखी का आरोप लगाया.
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Telangana Urdu Academy Employees Salary Issue: तेलंगाना में उर्दू अकादमी में काम करने वाले कर्मचारियों को बीते कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है. आलम यह है कि रमजान के पाक महीने में पैसों की कमी की वजह से परेशानियों से दो चार होना पड़ा. तेलंगाना विधानसभा में इसको लेकर उठे सवाल ने कर्मचारियों की स्थिति और जमीनी हकीकत बयान कर दी. इस दौरान हैदराबाद के नामपल्ली से विधायक मोहम्मद माजिद हुसैन ने अल्पसंख्यक संस्थानों की खराब हालात और कर्मचारियों की परेशानी को लेकर रेवंत रेड्डी सरकार को घेरा.
विधानसभा में इस मुद्दे के पुरजोर ढंग से उठाते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक माजिद हुसैन ने बताया कि तेलंगाना उर्दू अकादमी के लैब और लाइब्रेरी में काम करने वाले कर्मचारियों को पिछले पांच महीनों से सैलरी नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि कुल 129 कर्मचारी रमजान के पूरे महीने में भी बिना सैलरी के काम करने को मजबूर रहे. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार इन कर्मचारियों से कैसे उम्मीद कर सकती है कि वे अपने परिवार का भरण पोषण बेहतर ढंग से करें.
नामपल्ली के AIMIM विधायक मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया कि यह समस्या सिर्फ उर्दू अकादमी तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के दूसरे अल्पसंख्यक संस्थानों में भी कमोबेश यही हाल है. नौजवानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि राजीव युवा विकासम योजना के तहत इस साल 2 लाख 12 हजार नौजवानों ने अप्लाई किया, लेकिन अब तक किसी को भी फायदा नहीं मिला. जबकि 840 करोड़ रुपये की मंजूरी और 420 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश भी दिया जा चुका है. इसके बावजूद एक भी आवेदक को फायदा नहीं मिलना गंभीर सवाल खड़े करता है.
विधायक माजिद हुसैन ने सरकार से शादी मुबारक योजना के लंबित मामलों को जल्द निपटाने की मांग की. साथ ही इंदिरा महिला अल्पसंख्यक योजना के तहत 42 हजार सिलाई मशीन किट बांटने का लक्ष्य था, लेकिन अब तक सिर्फ 15 हजार ही वितरित हो पाए हैं. शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने मांग की कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों की तरह अल्पसंख्यक छात्रों को भी प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलशिप का फायदा दिया जाए. उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि क्लास 10 से लेकर पीएचडी तक के छात्रों के लिए घोषित तौफा-ए-तालीम योजना कब लागू होगी.
"अनीस-उल-गुर्बा अनाथालय के अंदर खोले जा रहे हैं सरकारी दफ्तर"
माजिद हुसैन ने एक और गंभीर मुद्दा उठाते हुए कहा कि अनीस-उल-गुर्बा अनाथालय, जो अल्पसंख्यक बच्चों के लिए है, उसके अंदर सरकारी दफ्तर खोले जा रहे हैं. इसके अलावा हज हाउस के पास गार्डन व्यू वक्फ मॉल का निर्माण, जिसकी नींव 2009 में रखी गई थी, अब तक अधूरा है. आवास से जुड़ी समस्याओं पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार के दौरान बने जेएनएनयूआरएम के तहत कई मकान अब जर्जर हालत में हैं. उन्हों दावा किया कि बंडलागुड़ा और उप्पुगुड़ा में 848 मकान, जबकि करवान, गुदिमलकापुर और पुरानापुल जैसे इलाकों में सैकड़ों घर रहने लायक नहीं बचे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि कलेक्टर भी इन्हें खतरनाक घोषित कर चुके हैं, ऐसे में क्या सरकार किसी हादसे का इंतजार कर रही है?
तेलंगाना में स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति को लेकर भी AIMIM विधायक माजिद हुसैन सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पुराने शहर के कई सरकारी अस्पतालों जैसे सरोजिनी देवी आई हॉस्पिटल, एमएनजे कैंसर अस्पताल, निलोफर अस्पताल और नामपल्ली अस्पताल में स्टाफ, दवाइयों, उपकरणों और ऑपरेशन थिएटर की भारी कमी है. इसके अलावा कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत भी खराब है. उन्होंने निजामिया तिब्बी कॉलेज को गिराकर नया बनाने की भी मांग की.
सियासत की रिपोर्ट के मुताबिक, विधायक ने बाबा शरीफुद्दीन साहेब पहाड़ी पर नया फल बाजार बनाने और सड़क चौड़ीकरण के लिए रक्षा विभाग की जमीन से जुड़े लंबित मामलों को जल्द सुलझाने की भी अपील की. इसमें तोलीचौकी-सेवन टूम्ब्स-अल्लापुर रोड परियोजना भी शामिल है. आखिर में उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने बोजागुट्टा और सीतारामबाग के लोगों से मुलाकात की, जहां नौ साल पहले 520 घर तोड़ दिए गए थे. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अब वादा किए गए टूबीएचके मकानों का निर्माण जल्द पूरा किया जाए.
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