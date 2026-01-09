Mathura News: गोवंश के शक में हिंदू संगठन के लोगों ने फैक्ट्री में लगाई आग, फैल गया तनाव

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हाईवे पुलिस स्टेशन इलाके में स्थित मुकुंद विहार कॉलोनी में आज बड़ी मात्रा में मांस जब्त किया गया. हिंदू संगठन के लोगों ने यह दावा कि यह गाय का मांस है. इस घटना से गुस्साए लोगों ने पास के कबाड़ गोदामों में आग लगा दी, जिससे इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मुकुंद विहार कॉलोनी से लंबे समय से अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं. इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार को इलाके में छापा मारा. छापेमारी के दौरान कई घरों से मांस के टुकड़े और जानवरों को काटने के औजार बरामद हुए. शुरुआत में हिंदू संगठनों ने दावा किया कि यह गोवंश था, हालांकि पुलिस ने साफ किया कि मांस के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि की जाएगी. एक खास समुदाय के कई संदिग्धों को मौके से हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.

इलाके में फैल गया तनाव

जैसे ही मांस बरामद होने की खबर फैली बड़ी संख्या में हिंदू संगठन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए. नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के बीच हालात बेकाबू हो गए. आरोप है कि गुस्साई भीड़ ने पास के कुछ अवैध कबाड़ गोदामों में आग लगा दी. आगजनी के दौरान अफरा-तफरी मच गई और कई लोगों ने अपनी दुकानें और घर बंद कर दिए और सुरक्षित जगहों पर भाग गए. इस बीच, पुलिस और भीड़ के बीच पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुईं, जिससे तनाव और बढ़ गया.

Add Zee News as a Preferred Source

इलाका किले में तब्दील

घटना की गंभीरता को देखते हुए मथुरा पुलिस के सीनियर अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ PAC की कई टुकड़ियों को तैनात किया गया. फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. फिलहाल, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है.

अधिकारियों ने क्या कहा?

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हालात अब काबू में हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है. दंगे और आगजनी में शामिल लोगों की पहचान ड्रोन कैमरों और CCTV फुटेज के ज़रिए की जा रही है. पुलिस ने साफ किया है कि गोहत्या, पत्थरबाजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने जनता से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.