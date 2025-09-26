ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में CCTV लगाने के प्रस्ताव पर बवाल, प्रशासन ने मीटिंग के बाद दिया बड़ा आदेश

Ajmer dargah CCTV Controversy: राजस्थान के अजमेर में विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है. अब इस दरगाह में CCTV कैमरा लगाने के प्रस्ताव पर बवाल हो गया है. अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी और ख़ुद्दामें ख्वाजा की अंजुमन के बीच भारी तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है. कमेटी और ख़ुद्दाम-ए ख्वाजा, दरगाह के आस्ताना शरीफ में सीसीटीवी कैमरों को लगाए जाने के मामले को कोर्ट तक ले जा सकते हैं.

अंजुमन सैय्यद ज़ादगान संस्था और समस्त ख़ुद्दामें ख्वाजा बिरादरी में आस्ताना शरीफ में सीसीटीवी कैमरों के दरगाह कमेटी द्वारा लगाने के इरादे के ख़िलाफ़ भारी रोष देखा जा रहा है. हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैहि के मज़ार (गर्भगृह) में सीसीटीवी कैमरों को लेकर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मनमोहन चंदेल ने दरगाह कमेटी को निर्देश जारी किया है.

इस आदेश में दरगाह नाज़िम को कहा गया है कि वो आस्ताना मज़ार शरीफ़ पर सीसीटीवी कैमरों को 5 दिवस में स्थापित करेने के मामले में SP और कलेक्टर से सम्पर्क करे. ऐसे में अगर कोई इस कार्रवाई का विरोध करता है तो उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी एसपी और कलेक्टर की होगी. अदालत के इस आदेश के बाद अब दरगाह से जुड़ी संस्थाओं और 4 हज़ार ख़ुद्दाम-ए ख्वाजा में दरगाह कमेटी के प्रति नाराज़गी भी देखी जा रही है.

अंजुमन सैय्यद ज़ादगान के सेकेट्री सैय्यद सरवर चिश्ती ने दरगाह कमेटी नाज़िम के ख़िलाफ़ सख्त नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए बताया कि 16 सितंबर 2025 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन दरगाह कमेटी ने एक मीटिंग आयोजित की थी. इस मीटिंग में आस्ताना शरीफ़ में सीसीटीवी कैमरों को लगाने के बाबत विचार विमर्श किया गया था. इस मीटिंग में जिला प्रशासन,दरगाह कमेटी,दोनो अंजुमन समेत दरगाह दीवान के प्रतिनिधि शामिल हुए थे.

सभी प्रतिनिधियो के बीच इस बात पर सहमति बनी कि ख्वाजा साहब के मज़ार मुबारक़ ( गृभगृह ) में इज़्ज़त-ओ-अहतराम बेहद ज़रूरी है, जिसे 8 सौ सालों से बरक़रार रखा गया है और आगे भी रखा जाएगा. इस लिहाज से मज़ार शरीफ़ आस्ताना में कैमरों का लगाना उचित नही है, जबकि समस्त दरगाह परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए है और सब लोग कैमरे की ज़द में फिल्टर होकर आस्ताना में प्रवेश करते है.