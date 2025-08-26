Texas: Quran जलाने का वीडियो वायरल, GOP कैंडिडेट की नीच हरकत से भड़के मुसलमान

Quran Burned in Texas: अमेरिका के टेक्सास में जीओपी की केंडिडेट कुरान को आग लगाती हुई दिख रही हैं. वह मुसलमानों से अमेरिका छोड़ने के लिए कह रही है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.
Quran Burned in Texas: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला मुसलमानों की पाक किताब कुरान को आग के हवाले करते दिख रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अमेरिका की एक बड़ी पार्टी जीओपी की उम्मीदवार है और इनका नाम वेलेन्टाइना गोमेज़ है.
वीडियो में गोमेज़ ने कुरान को ईंटों पर रखा हुआ है और उसके हाथ में एक फायर गन है. पहले वह अमेरिका में मौजूद मुसलमानों को बुरा भला बोलती है और कुरान में आग लगा देती है. उसकी इस वीडियो पर कई मुस्लिम संगठनों ने नाराज़गी जाहिर की है. वीडियो में गोमेज़ कहती हुई दिख रही है कि मैं टेक्सास में इस्लाम को खत्म कर दूंगी. गॉड मेरी मदद करो. इसे एक आतंकी विचारधारा के बराबर माना जा रहा है.
वीडियो में महिला कहती है कि अमेरिका एक ईसाई मुल्क है और सभी मुस्लिम किसी भी 57 मुस्लिम देशों में से किसी में जा सकते हैं. वेलेन्टाइना गोमेज़ अकसर ऐसे वीडियो जारी करती रहती हैं. इससे पहले वो एलजीबीटीक्यू के पुतले को आग लगाते हुए वीडियो जारी कर चुकी हैं.
अमेरिका में कई जगहों पर कुरान जलाने की घटना पेश आ चुकी हैं. हालांकि आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है. पूरी दुनिया में अलग-अलग जगहों से ऐसे मामले सामने आते हैं, कई जगहों पर कार्रवाई होती है और कई जगहों पर नहीं.
इससे पहले स्वीडन में सलवान मोमिका नाम के शख्स ने कुरान जलाया था. जिसकी कई अब मुमालिक ने मजम्मत भी की थी. खास बात यह थी कि सलवान ने पूरी सिक्योरिटी में कुरान शरीफ को जलाया था. सिक्योरिटी देने का काम स्वीडेन पुलिस ने किया था. हालांकि, कुछ महीनों बाद ही सलवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. सलवान को उस वक्त गोली मारी गई थी, जिस वक्त वह लाइव स्ट्रीम कर रहे थे. पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया था.