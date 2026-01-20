Advertisement
AIMIM Muslim Councillor: सपने हिजाब वाली मेयर के मिली पार्षद; आते ही दी धज्जियां उड़ाने की चेतावनी!

Maharashtra AIMIM Hijabi Muslim Councillor : ठाणे नगर निगम चुनाव में AIMIM की युवा उम्मीदवार सहर शेख ने वार्ड 30 से जीत हासिल कर पार्षद बनीं. वह "हिजाब वाली पार्षद" के नाम से मशहूर हैं. उनकी जीत ओवैसी के हिजाब पर दिए बयान से जोड़कर देखा जा रहा है. जीत के बाद सहर शेख के वालिद यूनुस शेख के बयान भी चर्चा का विषय बना हुआ है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 20, 2026, 10:07 PM IST

AIMIM पार्षद सहर शेख

Thane Hijabi Councillor: महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव के दौरान ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय संविधान के तहत एक हिजाब पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री और मेयर भी बन सकती है. उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र के सियासत में उबाल आ गया. बीजेपी नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जबकि AIMIM नेता वारिस पठान ने इसका पुरजोर समर्थन किया और पूरे चुनाव में इसे एक मुद्दा बना दिया. 

नगर पालिका के चुनावी नतीजों में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शानदार प्रदर्शन किया. AIMIM की युवा उम्मीदवार सहर शेख ने अपनी जीत से सबका ध्यान खींचा. सबसे खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर सहर शेख को "हिजाब वाली पार्षद" के रूप में जाना जाता है. सहर शेख की जीत असदुद्दीन ओवैसी के बयान से मेल खाती है, यही वजह है कि उनकी जीत चर्चा का विषय बनी हुई है.  

महाराष्ट्र के ठाणे महानगरपालिका चुनाव में वार्ड नंबर 30 से AIMIM की युवा उम्मीदवार सहर शेख ने जीत हासिल कर पार्षद बनी हैं. सहर शेख की जीत के बाद उनके और उनके वालिद यूनुस शेख की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो में वह जीत के बाद जश्न मना रहे हैं. इस दौरान AIMIM की नवनिर्वाचित पार्षद के वालिद यूनुस शेख ने बड़ा बयान दिया. 

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यूनुस शेख और शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के बीच पुरानी अनबन ठाणे में किसी से छुपी नहीं है. बेटी की जीत पर यूनुस शेख ने कहा कि अल्लाह ने उनकी "हिजाब वाली" बेटी को पूरे भारत में फेमस कर दिया. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की पहचान अब सिर्फ ठाणे तक नहीं सिमटी है, बल्कि पूरे देश में चर्चा हो रही है.

जीत के बाद दिए गए अपने भाषण में यूनुस शेख ने जितेंद्र आव्हाड को चेतावनी देते हुए कहा, "अभी एक वॉर्निंग देता हूं. फ्यूचर में कभी किसी लड़की के मुस्तकबिल के साथ मत खेलना. नहीं तो ये हमारी आवाम एक होकर कैसे विकेट गिराती है, देखा न? चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, बेटी सबकी बेटी होती है."

वहीं, ठाणे महानगरपालिका के वार्ड नंबर 30 की AIMIM की नवनिर्वाचित पार्षद सहर शेख जीत के बाद भावुक दिखाई पड़ीं. सहर शेख ने कहा, "उन लोगों के घमंड की आपने धज्जियां उड़ा दी हैं, जिनको लगता है कि हम ताल्लुक यानी पहचान के मोहताज हैं. वो भूल गए कि हम सिर्फ अल्लाह के मोहताज हैं, किसी के बाप के मोहताज नहीं हैं. 30 नंबर पैनल ने ये साबित किया है. मैं शुक्रगुजार हूं आप सबकी, जिस तरीके से बढ़-चढ़कर आपने सब ने AIMIM पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जिताया है."

चुनाव से पहले यूनुस शेख ने अपनी बेटी के लिए शरद पवार गुट से टिकट मांगा था, लेकिन वहां बात नहीं बन पाई थी. इसके बाद AIMIM से संपर्क हुआ और पार्टी ने सहर शेख को उम्मीदवार बनाया. चुनाव में सहर शेख ने शानदार जीत हासिल की. ठाणे महानगरपालिका में कुल 122 सीटें हैं. इन चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने कुल 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिनमें एक सीट सहर शेख की भी शामिल है.

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

Maharashtra Municipal Election 2026Sahar SheikhThane Newsmuslim news

