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बांग्लादेशी होने के शक में मुस्लिम महिलाओं की हिरासत; AIMIM ने उठाए गंभीर सवाल

Maharashtra News: पश्चिम बंगाल की तीन मुस्लिम महिलाओं और एक बच्चे को बांग्लादेशी होने के शक में हिरासत में लिए जाने का मामला चर्चा में है. AIMIM ने दावा किया है कि उनके पास भारतीय नागरिकता के वैध दस्तावेज़ हैं. इस घटना ने पहचान, नागरिकता और पुलिस कार्रवाई को लेकर नई बहस छेड़ दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 09, 2026, 11:05 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:05 PM IST
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