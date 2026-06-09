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Maharashtra News: महाराष्ट्र में तीन मुस्लिम महिलाओं और एक बच्चे को ठाणे के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है. आरोप है कि डिटेंशन में रखे गए ये तीनों बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे. इस मामले में ऑल इंडिया-मजलिस ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) की एंट्री हो चुकी है.
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) की महिला युवा अध्यक्ष रुबीना अमर पटेल को जब इन तीन मुस्लिम महिलाओं के डिटेशन की खबर मिली तो उन्होंने आवाज उठाई. उन्होंने बताया कि AIMIM ने संबंधित महिलाओं के इलाके के पुलिस स्टेशन से संपर्क किया, जहाँ से पुष्टि हुई कि वे वहीं की रहने वाली हैं. इसके बावजूद ठाणे पुलिस ने उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया है.
दूसरी ओर पुलिस ने संबंधित तीन महिलाओं और एक बच्चे को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया है. इसके साथ ही पुलिस ने उनके पासपोर्ट और आधार कार्ड जब्त कर लिया है. पुलिस का दावा है कि ये दस्तावेज नकली हैं. वहीं, AIMIM) की महिला युवा अध्यक्ष रुबीना अमर पटेल ने कहा, "ये ऐसे दस्तावेज़ हैं जिन्हें भारतीय नागरिकता के सबूत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी नकार नहीं सकता. पुलिस ने यह कहते हुए इन्हें ज़ब्त कर लिया है कि ये नकली हैं और वे इनकी दोबारा जांच करेंगे.
बता दें कि पश्चिम बंगाल के नागरिकों को भारत के कई राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठिया होने के शक में गिरफ्तार करने की कई खबरें आ चुकी हैं. क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, इसी शक पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद मालूम होता है कि गिरफ्तार किए गए लोग बांग्लादेशी नहीं पश्चिम बंगाल के निवासी हैं. इस मामले को AIMIM के सीनियर नेताओं ने भी उठाया है. AIMIM चीफ ओवैसी ने ऐसी हिरासत को गैर-कानूनी बताया है. उन्होंने कहा कि पुलिस के पास सिर्फ़ भाषा या शक्ल-सूरत के आधार पर लोगों को हिरासत में रखने का कोई अधिकार नहीं है.