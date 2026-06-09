बता दें कि पश्चिम बंगाल के नागरिकों को भारत के कई राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठिया होने के शक में गिरफ्तार करने की कई खबरें आ चुकी हैं. क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, इसी शक पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद मालूम होता है कि गिरफ्तार किए गए लोग बांग्लादेशी नहीं पश्चिम बंगाल के निवासी हैं. इस मामले को AIMIM के सीनियर नेताओं ने भी उठाया है. AIMIM चीफ ओवैसी ने ऐसी हिरासत को गैर-कानूनी बताया है. उन्होंने कहा कि पुलिस के पास सिर्फ़ भाषा या शक्ल-सूरत के आधार पर लोगों को हिरासत में रखने का कोई अधिकार नहीं है.