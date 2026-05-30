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विवादित फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' की रिलीज़ का रास्ता होगा साफ? अभिषेक अग्रवाल ने CM से की मांग

Will Film ' The Bengal Files' Release In West Bengal:  फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' के निर्माता अभिषेक अग्रवाल ने पश्चिम बंगाल में फिल्म की रिलीज़ की उम्मीद जताई है. उनका कहना है कि पहले फिल्म पर लगे प्रतिबंध के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ा. अब नई सरकार से उन्हें उम्मीद है कि फिल्म को राज्य में रिलीज़ करने का रास्ता साफ होगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 30, 2026, 02:28 PM IST

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Will Film 'The Bengal Files' Release In West Bengal: पिछले साल विवादित फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' को पश्चिम बंगाल में रिलीज करने पर रोक लगा दी गई थी, जिस वजह से पश्चिम बंगाल के सिनेमाघरों में यह फिल्म नहीं लगी. इस फिल्म के खिलाफ पूरे देश में मुस्लिम समाज, नेताओं और धार्मिक रहनुमाओं ने विरोध किया था और इस फिल्म को मुस्लिम विरोधी करार दिया था. अब पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है. इसी कड़ी में 'द बंगाल फाइल्स' फिल्म के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल ने बंगाल में इस फिल्म को रिलीज करने के लिए भाजपा सरकार से खास अपील की है. 

प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल को अब उम्मीद है कि 'द बंगाल फाइल्स' जल्द ही बंगाल में रिलीज़ होगी. मीडिया से बात करते हुए अभिषेक ने बताया, "मैंने नए मुख्यमंत्री, सुवेंदु अधिकारी से एक रिक्वेस्ट की है, जिसमें मैंने उनसे पहले फ़िल्म देखने का आग्रह किया है. उन्होंने आगे कहा, 'हमें उम्मीद है कि फ़िल्म देखने के बाद, वे इसकी रिलीज़ की प्रक्रिया में हमारी मदद करेंगे और उसी के हिसाब से एक औपचारिक रिलीज़ प्रोग्राम तय किया जा सकेगा."

उन्होंने कहा, "हम पूरी ईमानदारी से उम्मीद कर रहे हैं कि यह फ़िल्म जल्द ही बंगाल में रिलीज़ होगी." अभिषेक ने यह भी दावा किया कि बंगाल में फ़िल्म पर कथित तौर पर गलत तरीके से बैन लगाए जाने के बाद उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. "हमें बंगाल में शूटिंग करने की इजाज़त नहीं मिली. यहाँ तक कि रिसर्च के दौरान भी, हमें परमिशन लेने में दिक्कतें आईं. हमारे ख़िलाफ़ कई FIR दर्ज की गईं, और उनमें से कई अभी भी पेंडिंग हैं. मुझे लगता है कि फ़िल्म पर एक गलत तरीके से बैन लगाया गया था."

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उन्होंने आगे कहा, "जब हमने थिएटर मालिकों से बात की, तो उन्होंने कहा कि वे फ़िल्म नहीं दिखा सकते, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे क़ानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है. लेकिन कोई फ़िल्म क़ानून-व्यवस्था कैसे बिगाड़ सकती है? अगर सच दिखाने से क़ानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो ऐसा पूरे देश में होना चाहिए था."

इसे भी पढ़ें: वकील मोइनुद्दीन हत्याकांड मामले में कांग्रेस का बड़ा ऐक्शन; मुजाहिद और महबूब को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता

मई की शुरुआत में बंगाल में BJP की जीत के बाद, अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा था, "हमारे ट्रेलर लॉन्च को रोक दिया गया था. हम पर हमला किया गया और मारपीट भी हुई. मेरे ख़िलाफ़ दर्जनों FIR दर्ज की गईं. बंगाल में मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया गया था। मैं गवर्नर से अपना अवॉर्ड लेने भी नहीं जा पाया था.

लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी. इन चुनावों के दौरान, हमने यह पक्का किया कि किसी भी तरह से बंगाल भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह फ़िल्म दिखाई जाए. मुझे खुशी है कि हमने हार नहीं मानी और अपने छोटे से तरीके से ही सही, लेकिन हमने लड़ाई लड़ी."
'द बंगाल फाइल्स' में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी मुख्य भूमिकाओं में हैं.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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