राजस्थान में मुसलमानों की ज़मीन तंग करने जा रही भाजपा सरकार; संपत्ति के अधिकार पर होगी चोट

Rajashthan Transfer of Immovable Property act 2026: राजस्थान में भाजपा नीत भजनलाल की सरकार 'लैंड जिहाद' और 'जनसांख्यिकीय असंतुलन' जैसे नफरती नैरेटिव के नाम पर राज्य के मुसलमानों के संपत्ति के अधिकार में कटौती और जायदाद से बेदखली जैसे गैर- कानूनी अमल को वैध बनाने के लिए कानून लाने जा रही है.इस कानून का जरिये सरकार किसी भी इलाके के अशांत घोषित कर वहां सम्पत्ति के खरीद- बिक्री पर रोक लागा सकती है.

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Jan 22, 2026, 08:13 PM IST

AI निर्मित प्रतीकात्मक तस्वीर
Rajashthan Transfer of Immovable Property act 2026: भाजपा शासित राजस्थान में मुसलमानों और आदिवासियों के लिए आने वाले वक़्त में ज़मीन और तंग कर दी जाएगी. उनकी आर्थिक आज़ादी और सम्पत्ति के अधिकार पर सरकार कनूनी तौर पर चोट करने की तैयारी कर रही है. 'लैंड जिहाद' और 'जनसांख्यिकीय असंतुलन' जैसे गैर-कानूनी शब्द और नैरेटिव जो मुस्लिमों को बदनाम करने और हिन्दुओं को डराने के लिए गढ़े गए हैं, उसे अब पूरी तरह कानूनी जामा पहना दिया जाएगा. इस प्रस्तावित कानून को लेकर मुस्लिम समाज में जहाँ गहरा असंतोष और बेचैनी है, वहीँ बहुसंख्यक समाज का एक तबका सरकार के इस फैसले से ऐसे खुश हो रहा है मानो उनकी वर्षों की दिली मुराद पूरी हो गई हो. 

दरअसल, राजस्थान सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है, जिसके तहत उसे किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित करने,साम्प्रदायिक तनाव और दंगों के दौरान संपत्तियों की बिक्री पर रोक लगाने का मनमाना अधिकार मिल जाएगा. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सदारत में 21 जनवरी 2026 को कैबिनेट बैठक में 'राजस्थान अशांत क्षेत्रों में अचल संपत्ति के ट्रांसफर पर रोक और परिसर से किरायेदारों को बेदखली से संरक्षण विधेयक,2026 विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है. विधानसभा के आगामी बजट सत्र में अगर इस विधेयक को पास कर दिया जाता है, तो ये कानून बन जाएगा.इस कानून का  उल्लंघन करने वालों के खिलाफ  3 से 5 वर्ष तक कैद और जुर्माने का प्रावधान होगा. 

सरकार का कबूलनामा 
सरकार का दावा है कि यह कानून उन स्थितियों से निपटने के लिए लाया जा रहा है, जहां दंगों या साम्प्रदायिक अशांति के दौरान स्थाई निवासियों को अपनी जायदाद बहुत कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है. साथ ही, कुछ क्षेत्रों में किसी विशेष समुदाय (मुसलमान) की आबादी तेजी से बढ़ने से आबादी का असंतुलन पैदा हो रहा है, इस वजह से सामुदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है. दूसरे धर्मों के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. इस कानून के ज़रिए अल्पसंख्यकों और आदिवासियों की ज़मीनों पर अप्रत्यक्ष प्रभावी नियंत्रण सरकार को मिल जाएगा. 

हिन्दू आबादी में न दिखे मुसलमान 
कैबिनेट बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने साफ़ तौर पर कहा, "कुछ क्षेत्रों में किसी विशेष समुदाय( मुसलमान समझें) की आबादी तेजी से बढ़ रही है. यह जनसांख्यिकीय असंतुलन सामुदायिक सद्भाव को बिगाड़ता है, और स्थायी निवासियों के लिए कठिनाइयां पैदा करता है. दंगों और जन-उपद्रव की स्थिति में विशेष कानून की जरूरत है." यह विधेयक गुजरात में लागू समान कानून की तर्ज पर तैयार किया गया है. सरकार का दावा है कि इससे सामुदायिक सद्भाव और सामाजिक संरचना को बनाए रखने में मदद मिलेगी. 

इस  कानून उन क्षेत्रों में लागू किया जा सकेगा जहां
• दंगों का इतिहास रहा हो
• सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी हो
• जनसंख्या में असंतुलन की आशंका हो
सरकार को ऐसे इलाकों को “अशांत क्षेत्र (डिस्टर्ब्ड एरिया)” घोषित करने का अधिकार मिलेगा.

विधेयक की विशेषताएं
• दंगा या तनाव प्रभावित क्षेत्रों को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करने का अधिकार
• ऐसे इलाकों में अचल संपत्ति की खरीद–फरोख्त पर सख्त निगरानी
• किरायेदारों को जबरन बेदखली से संरक्षण
• दबाव या विवाद की स्थिति में हुए संपत्ति सौदों पर रोक
• कानून-व्यवस्था और सामाजिक शांति पर विशेष जोर

कानून से क्या होगा बदलाव 
• सरकार किसी भी मुस्लिम इलाके को अशांत घोषित कर देगी 
•जनसंख्या में असंतुलन का हवाला देकर हिन्दू इलाके में मुस्लिमों के जायदाद खरीदने पर रोक लगा सकती है  
• उस स्थान विशेष पर ज़मीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा सकती है  
• मुसलमानों के अचल संपत्ति के ट्रांसफर पर अनुचित व्यवधान पैदा किया जा सकता है  

मुद्दा धर्म का नहीं, जनसांख्यिकीय संतुलन का है: बालमुकुंद आचार्य
जयपुर के हवामहल से भाजपा के विधायक बालमुकुंद आचार्य कहते हैं, "प्यार और भाईचारे की बातें तो सब करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर जयपुर में मकान कौन खरीद रहा है? यह मामला अब सामाजिक संतुलन,आस्था और शहर की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ गया है. जयपुर, जिसे परंपरागत रूप से ‘चौथी काशी’ कहा जाता है, वहां हर गली-मोहल्ले में मंदिरों की मौजूदगी रही है. लेकिन अगर ऊंची दरों पर मकान खरीदकर कोई विशेष समुदाय एकतरफा कब्जा करता चला जाए, तो यह न समाज के लिए ठीक है और न देश के लिए. मुद्दा धर्म का नहीं, जनसांख्यिकीय संतुलन का है." 
 

हिंदुओं के 40% घर बिक गए
विश्व हिंदू परिषद ने इस कानून का स्वागत किया है. विहिप के प्रदेश मंत्री सुरेश उपाध्याय कहते हैं,"सिविल लाइंस जैसे वीआईपी एरिया जहां मुख्यमंत्री, मंत्री,नेता प्रतिपक्ष रहते हैं, उस इलाके में 40 से ज्यादा अवैध मस्जिदें बन गई है. इन कॉलोनियों में हिंदुओं के 40 फीसदी घर बिक गए हैं. इनका मकसद काफिर को मोमिन बनाना है. आज भी वो 24 आयतों के लिए काम कर रहे हैं. 1947 में देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था. जिन्हें जाना चाहिए था वो नहीं गए,इससे आजादी के बाद समस्या वहीं की वहीं रह गई. मुस्लिमों को न सड़क चाहिए,न मकान चाहिए. वो इस्लाम हदीस के मुताबिक चलते हैं. क्या कभी किसी ने इन्हें महंगाई या अन्य दूसरी समस्याओं के लिए आंदोलन करते हुए देखा है." 
 

अच्छा होता कि बेरोजगारी और अच्छी शिक्षा पर कोई नया विधेयक लाते: शहाबुद्दीन बरेलवी 
भजनलाल सरकार के इस भूमि विधेयक पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी कहते हैं," सरकार बेवजह ही लैंड जिहाद और लव जिहाद की बात कर रही है, जबकि जमीन पर इस तरह के किसी जिहाद का वजूद ही नहीं है. राजस्थान सरकार इस तरह के विधेयक लाकर मुसलमान को टारगेट कर रही है. मुख्यमंत्री को चाहिए कि वह बेरोजगारी और अच्छी शिक्षा पर कोई नया विधेयक लाते." 

मुस्लिम को निशाना बनाया जा रहा है
राजस्थान सरकार के इस प्रस्तावित कानून को लेकर मुस्लिम समाज में नाराजगी है.मुस्लिम समाज का कहना है कि लैंड जिहाद या लव जिहाद जैसी कोई अवधारणा अस्तित्व में ही नहीं है.'जिहाद' शब्द का इस्तेमाल कर एक खास समुदाय यानी मुस्लिम को निशाना बनाया जा रहा है.सरकार को कानून भूमाफियाओं और अपराधियों के खिलाफ बनाना चाहिए, न कि किसी धर्म विशेष को केंद्र में रखकर. अगर वक़्त रहते अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो और पीड़ितों की शिकायतों पर उन्हें इन्साफ मिले तो किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित करने की नौबत ही नहीं आएगी. 

बीजेपी की साम्प्रदायिक मानसिकताः कांग्रेस
राजस्थान में विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस ने इस विधेयक की आलोचना की है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सद्र गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे भाजपा की 'सांप्रदायिक मानसिकता' का नतीजा बताते हुए कहा कि यह कानून प्रदेश में भय और अविश्वास का माहौल पैदा करेगा.नौकरशाही को असीमित शक्तियां दमिल जाएगी और निवेशकों का नुक्सान होगा. जनसांख्यिकीय असंतुलन नाम की कोई कानूनी शब्द या परिभाषा ही नहीं है.  भाजपा गुजरात मॉडल अपनाकर सत्ता में बने रहना चाहती है."
 

इसे भी पढ़ें: भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नमाज और पूजा को लेकर दिया बड़ा आदेश

इसे भी पढ़ें: उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ तेजी से फैल रहा है नफरत का जहर, APCR रिपोर्ट में बड़ा दावा

 

 

 

 

Hussain Tabish

