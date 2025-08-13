AMU में फीस बढ़ोतरी ने लिया मज़हबी रंग, विरोध में नमाज़ और हवन!
Aligarh News: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंस्ट फीस बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यह प्रोटेस्ट अब धर्मिक रूप ले रहा है. यहां एक मुस्लिम छात्र नेता ने आगामी जुमे की सामूहिक नमाज पढ़ने का ऐलान करते हुए प्रशासन को चैलेंज किया तो वहीं, AMU के पूर्व छात्र और भाजपा नेता ने हवन करने का ऐलान कर दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 13, 2025, 03:51 PM IST

Aligarh News: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में फीस बढ़ोतरी को लेकर हो रहे धरना प्रदर्शन अब मजहबी रंग ले रहा है. AMU प्रशासन के खिलाफ स्टूडेंस्ट का यह प्रदर्शन पिछले 11 दिनों से चल रहा है, इस बीच आंदोलन के 11वें दिन AMU के क्षात्र नेता सद्दाम हुसैन ने बाब-ए-सैयद पर जुमे की नमाज अदा करने का ऐलान कर प्रशासन को चैलेंज कर दिया. दूसरी ओर इसी यूनिवर्सिटी के पूर्व मेडिकल स्टूडेंट और भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉ. निशित शर्मा ने धरना स्थल पर हवन कराने का ऐलान कर दिया. अब यह स्टूडेंस्ट प्रोटेस्ट धार्मिक मुद्दों में उलझ रहा है. 

दरअसल, बीते शुक्रवार को नमाज अदा करने की कोशिश कर रहे स्टूडेंस्ट को AMU प्रशासन की तरफ से रोके जाने पर यूनिवर्सिटी के छात्रों में आक्रोश है.  छात्र नेता सद्दाम हुसैन ने चेतावनी दी कि वह जुमे को नमाज पढ़ेंगे, कोई रोक सके तो रोक ले. वहीं, भाजपा नेता डॉ. निशित शर्मा ने कहा कि अगर नमाज से आंदोलन को बल मिल सकता है तो हवन भी कराया जाएगा. 

AMU के छात्रों ने अपने ही यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि AMU प्रशासन के इशारे पर UP पुलिस ने नमाज की तैयारी कर रहे छात्रों को खींचकर लाठियों से मारा. इस घटना के बाद गुस्साए स्टूडेंट्स ने फीस बढ़ोतरी करने के फैसले को वापस लेने और प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ हुई अभद्रता पर कार्रवाई की मांग तेज कर दी है. इसके साथ ही वर्ष 2019 से लंबित AMU छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग भी की गई है. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक AMU के छात्राओं के साथ हुई अभद्रता और 2019 से न हुए छात्रसंघ चुनाव को लेकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने सीएम योगी, यूपी सरकार और डीजीपी को टैग कर कार्रवाई की मांग की है.

