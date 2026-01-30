Dehradoon News: देहरादून में जिन कश्मीरी नौजवानों पर हुआ हमला, उन्हें ही बनाया जा रहा अपराधी

नई दिल्ली: दो दिन पहले उत्तराखंड के देहरादून में विकासनगर में दो कश्मीरी नौजवानों के साथ उनका नाम पूछकर मारपीट करने के मामले में आरोपी की पत्नी ने अब पीड़ित युवकों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है. मामले में मुख्य आरोपी संजय यादव की पत्नी रीना यादव ने कहा है कि उन लड़कों ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, छेड़छाड़ की कोशिश की थी, इसलिए उसके पति ने उनकी पिटाई की थी. हालांकि, पुलिस ने अभी तक रीना यादव का केस दर्ज नहीं किया है.

दरअसल, ये घटना बीते 28 तारीख की बताई जा रही है. जब कश्मीर के दो नौजवान मोहम्मद ताबिश और मोहम्मद दानिश विकासनगर में एक दुकान पर कुछ खरीदने पहुंचे थे, तो कथित तौर पर दुकानदार संयज यादव ने उनसे नाम और घर पूछकर धार्मिक पहचान के आधार पर उनसे मारपीट की थी. कश्मीरी नौजवान देहरादून में ऊनी कपड़े बेचने आये थे और मारपीट के वक़्त भी वो कपड़े बेचने निकले थे.

इस हमले में दानिश गंभीर रूप से घायल हो गया था. उसने इलज़ाम लगाया था कि संजय यादव से उसे पुलवामा और कश्मीरी में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का इलज़ाम लगाकर उसके साथ पहले गाली- गलौज की और फिर कुछ अन्य लोगों के साथ उनपर जानलेवा हमला कर दिया.

हालांकि, इससे पहले भी कश्मीरी फेरीवालों को आतंकवादी बताकर मारपीट करने की कई घटनाएं हुई थी, लेकिन इस घटना की धमक कश्मीर तक पहुँच गई थी. जम्मू- कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला से लेकर विपक्ष की नेता इल्तिजा मुफ़्ती तक ने इस मामले में उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी से मामले में दखल देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की थी.

धामी ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

कश्मीरी मूल के छात्रों के साथ हुई मारपीट के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सख्त रुख अपनाया है. ऐसा पहली बार हुआ जब किसी कश्मीरी के साथ मारपीट के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से भी बातचीत कर कार्रवाई करने का आश्वासन देना पड़ा. मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा, "उत्तराखंड देश में एक गुलदस्ते की तरह है, जहां हर राज्य के छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं. बड़े पैमाने पर पर्यटक हर साल यहाँ आते हैं. ऐसे में किसी भी राज्य के छात्रों के साथ मार पिटाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. ऐसा पहली बार हुआ जब धामी ने इस तरह की घटना पर खुलकर बयान दिया है, चाहे वो मजबूरी में ही दिया गया बयान क्यों न हो?

घटना के बाद संजय यादव् को किया गया था गिरफ्तार

घटना के बाद मुख्य आरोपी संजय यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने यह कार्रवाई पीड़ित की शिकायत और सोशल मीडिया पर वायरल हुई घटना के वीडियो के संज्ञान में आने के बाद की थी.एसएसपी देहरादून ने बाताया कि गिरफ्तार आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना के पीछे के असल वजहों का पता लगाया जा सके. एसएसपी ने कहा कि इस मामले में शामिल अन्य संदिग्धों की भी सरगर्मी से तलाश कर रही है. एसएसपी ने कहा कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

अब कश्मीरी युवको पर लगा छेड़खानी का आरोप

अब इस पूरे घटनाक्रम के दो दिन बीत जाने के बाद नया मोड़ आ गया. मुख्य आरोपी संजय यादव की गिरफ्तारी के बाद अब मुल्जिम की बीवी ने कोतवाली विकासनगर में आकर तहरीर देते हुए बताया की दुकान पर पहुंचे कश्मीरी युवकों ने उनके साथ छेड़खानी और बदतमीजी की. इसके बाद मामला विवाद में बदल गया. आरोपी संजय यादव की पत्नी ने कश्मीरी युवक मोहम्मद ताबिश और मोहम्मद दानिश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है. रीना यादव ने ये भी आरोप लगाया है कि पुलिस उसका केस नहीं ले रही है, और उसपर समझौते के दबाव बना रही है. उसने कहा है कि मेरे पति के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई हुई है. हालांकि, रीना यादव के आरोपों को न तो पुलिस मान रही है, न अन्य लोग इसपर भरोसा कर रहे हैं. इसे बस काउंटर कार्रवाई बताई जा रही है.

