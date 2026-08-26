Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /Prophet Muhammad Birthday: ईद मिलादुन्नबी के जुलूस से वतन से मोहब्बत और आपसी भाईचारे का संदेश

Prophet Muhammad Birthday: ईद मिलादुन्नबी के जुलूस से वतन से मोहब्बत और आपसी भाईचारे का संदेश

पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर मनाई जाने वाली ईद मिलादुन्नबी बुधवार को देशभर में मनाई गई. मुस्लिम समाज के लोगों ने जुलूस निकालकर पैगंबर से मोहब्बत का इज़हार करने के साथ ही देशभक्ति, आपसी भाईचारे और अमन शान्ति का पैगाम दिया.

Edited ByHussain Tabish
Published: Aug 26, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:19 PM IST
Prophet Muhammad Birthday: ईद मिलादुन्नबी के जुलूस से वतन से मोहब्बत और आपसी भाईचारे का संदेश

About the Author

Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश Zee News  में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं. वो Salaam TV और JK & Ladakh TV के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की टीम को लीड करते हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का लगभग 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और 'देशबंधु' अखबार जैसे संस्थानों में फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क पर संपादन की भूमिका निभा चुके हैं. वह भारत सरकार के ICSSR-फंडेड मीडिया रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. उन्हें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली विधान सभा चुनावों के पहले ओपिनियन पोल सर्वे करने का अनुभव है. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. एम.फिल और पी.एचडी की शिक्षा प्राप्त हुसैन ताबिश एक पत्रकार के अलावा मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं. वो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को इंडियन पॉलिटी, रिपोर्टिंग, एडिटिंग, मीडिया एथिक्स और कंटेंट प्रोडक्शन पढ़ाते हैं, फिर भी खुद को हमेशा जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं. (उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com).  

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
RSS के विरोध के बीच जोहरान ममदानी का दो टूक, भागवत के कार्यक्रम में नहीं देंगे दखल!
2
3
4
5