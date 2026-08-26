/Prophet Muhammad Birthday: ईद मिलादुन्नबी के जुलूस से वतन से मोहब्बत और आपसी भाईचारे का संदेश

नई दिल्ली: 12 रबी-उल-अव्वल के मौके पर बुधवार को भारत समेत दुनिया भर में ईद मिलादुन्नबी मनाई जा रही है. इस्लामिक तारीख और इतिहास के मुताबिक, आज के दिन इस्लाम के आखिरी पैगम्बर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी. इस ख़ुशी में पूरे आलम-ए-इस्लाम में कुछ लोग इसे ख़ुशी का दिन मानते हैं, और इसे जश्न के तौर पर मनाते हैं. हालांकि, मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग ये भी मानता है कि आज ही के दिन यानी जिस दिन पैगंबर का जन्म हुआ था, उसी दिन उनकी वफात(देहांत) भी हुई थी. इसलिए वो इस दिन को जश्न या उल्लास के तौर पर नहीं मनाते हैं. उनका ये भी तर्क है कि पैगम्बर साहब ने अपनी ज़िंदगी में कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया था, न ही उनके वफात के बाद उनके साथियों या परिवार के लोगों ने ऐसा किया था. इसलिए इस्लाम में इस तरह का नया रिवाज जोड़ना ठीक नहीं है. हालांकि, इन सब के बावजूद भारत और पाकिस्तान में हाल के कुछ वर्षों में पैगंबर साहब के जन्मदिन को बड़े धूम-धाम से मनाने का चलन बढ़ता जा रहा है. सबसे ख़ास बात ये है कि अब इस जुलूस में औरतें भी शामिल हो रही हैं. बुधवार के जुलूस में कई जगहों पर औरतों को हिस्सेदारी लेते हुए देखा गया है. इसके साथ ही लोगों ने इस जुलूस को अपनी देशभक्ति दिखाने का भी जरिया बना लिया है. देशभर में मुस्लिम समाज के लोगों ने इस जुलूस में तिरंगा लहराकर देशभक्ति के गाने गाए और डीजे भी बजाए.