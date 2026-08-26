/Prophet Muhammad Birthday: ईद मिलादुन्नबी के जुलूस से वतन से मोहब्बत और आपसी भाईचारे का संदेश

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नई दिल्ली: 12 रबी-उल-अव्वल के मौके पर बुधवार को भारत समेत दुनिया भर में ईद मिलादुन्नबी मनाई जा रही है. इस्लामिक तारीख और इतिहास के मुताबिक, आज के दिन इस्लाम के आखिरी पैगम्बर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी. इस ख़ुशी में पूरे आलम-ए-इस्लाम में कुछ लोग इसे ख़ुशी का दिन मानते हैं, और इसे जश्न के तौर पर मनाते हैं. हालांकि, मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग ये भी मानता है कि आज ही के दिन यानी जिस दिन पैगंबर का जन्म हुआ था, उसी दिन उनकी वफात(देहांत) भी हुई थी. इसलिए वो इस दिन को जश्न या उल्लास के तौर पर नहीं मनाते हैं. उनका ये भी तर्क है कि पैगम्बर साहब ने अपनी ज़िंदगी में कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया था, न ही उनके वफात के बाद उनके साथियों या परिवार के लोगों ने ऐसा किया था. इसलिए इस्लाम में इस तरह का नया रिवाज जोड़ना ठीक नहीं है. हालांकि, इन सब के बावजूद भारत और पाकिस्तान में हाल के कुछ वर्षों में पैगंबर साहब के जन्मदिन को बड़े धूम-धाम से मनाने का चलन बढ़ता जा रहा है. सबसे ख़ास बात ये है कि अब इस जुलूस में औरतें भी शामिल हो रही हैं. बुधवार के जुलूस में कई जगहों पर औरतों को हिस्सेदारी लेते हुए देखा गया है. इसके साथ ही लोगों ने इस जुलूस को अपनी देशभक्ति दिखाने का भी जरिया बना लिया है. देशभर में मुस्लिम समाज के लोगों ने इस जुलूस में तिरंगा लहराकर देशभक्ति के गाने गाए और डीजे भी बजाए.
महात्मा गांधी भी कर चुके हैं मुंबई की जुलूस की कियादत
बुधवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मुंबई, हैदराबाद और जम्मू- कश्मीर समेत मुल्क के अलग- अलग हिस्सों में ईद मिलादुन्नबी मनाई गई.
मुंबई की बात करें तो मुंबई के अलग-अलग इलाकों और मस्जिदों के अंदर सजावट देखने को मिली. लोग गरीबों को खाना खिलाते, मिठाइयां तकसीम करते और जुलूस में शामिल होते दिखे. मुंबई के जुलूस में राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी शामिल होते देखे गए. मुंबई में हर साल खिलाफत कमेटी का जुलूस निकलता है, जो एक तारीखी जुलूस है. पिछले सौ साल से ज्यादा अरसे से ये जुलूस निकल रहा है, जिसकी कयादत महात्मा गांधी भी कर चुके हैं.शरद पवार, मुलायम सिंह, मौलाना आज़ाद जैसे तमाम बड़े नेता भी इस जुलूस की कयादत कर चुके हैं. इस जुलूस की खासियत ये है कि यहाँ से मुल्कभर में अमन और शांति का पैगाम दिया जाता है.
AJMER ख्वाजा के शहर में जन-मिलाद-उन-नबी की धूम
पैगंबर इस्लाम हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौमे पैदाइश के मौके पर अजमेर शरीफ में भी जोरदार जुलूसे मोहम्मदी निकाला गय. अजमेर के मुस्लिम इलाक़ा अंदर कोर्ट से इस जुलूस का आगाज हुआ और दरगाह के निजाम गेट पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया. जुलूस के दरमियान हिंदू मुस्लिम एकता की भी बड़ी मिसाल देखने को मिली, जहां दुकानदारों ने भी जुलूस पर फूल बरसाए और हिंदू मुस्लिम सिख इसाई सब ने एक दूसरे को गले मिलकर जश्ने ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश की. सूफी इंटरनेशनल तंज़ीमे के ज़ेरे अहतमाम हर साल की तरह इस साल भी जुलूस का प्रोग्राम धूम धाम से मनाया गया, जिसमें हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैही वसल्लम की शान में मरहबा के नारे लगाते हुए जुलूस में शिरकत की. पुरअमन निकाले गए इस जुलूस में कौमी एकता की मिसाल भी देखने को मिला जहां हिंदू भाइयों ने भी तबर्रुक तक़सीम कर मुस्लिम भाइयों को गले लगाया.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय इलाके से ईद मिलादुन्नबी में एकता का सन्देश
ईद मिलादुन्नबी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय इलाके वाराणसी में भी गूंजा सरकार की आमद मरहबा. यहाँ 5 किमी लंबे जुलूस में हाथों में तिरंगा डीजे की धुन पर अकीदतमंद झूमते नजर आए. सुबह 8 बजे से 'मदहे सहाबा' का सबसे बड़ा जुलूस निकाला गया. जुलूस में करीब 2000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया. जुलूस के पूरे मार्ग पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी. यातायात को व्यवस्थित और सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान लागू किया था. लखनऊ में भी बारावफात 12वीं रवि अव्वल को लेकर मदय साहब का जुलूस निकाला गया. इस जुलूस में लगभग 50 हज़ार से ज्यादा लोग शामिल हुए. आगरा में जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मोहब्बत,भाईचारे और अमन का खूबसूरत पैगाम देखने को मिला. माफ़ी दरगाह नबी करीम कदम रसूल में हज़रत ख़्वाजा उस्मान और हज़रत सैयदना खिदमत ख़ां के उर्स के मौके पर 12 रबी-उल-अव्वल को रुहानी महफ़िल सजाई गई, जहां कव्वालों के कलाम ने ज़ायरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया. वहीं उर्स के मौक़े पर सर्व धर्म सद्भावना का मैसेज दिया गया और बड़ी तादाद में सनातनी भाई भी उर्स में पहुंचे.