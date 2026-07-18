/कांटे की तरह चुभ रही सरकारी कैंपस की मस्जिदें और मज़ार; दावे कितने दमदार?

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नई दिल्ली: लखनऊ के KGMU मेडिकल कॉलेज कैंपस में बने मज़ार को हटाने से की मांग से शुरू हुआ मसला अब रियासत सतही और कौमी मसला बनता जा रहा है. तमाम भाजपा शासित राज्यों में ऐसी मस्जिदें और मजारे अब निशाने पर हैं, जो किसी सरकारी कैम्पस के अंदर बने हैं. उसे बाहर करने या तोड़कर हटाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. KGMU मेडिकल कॉलेज के बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देकर सहारनपुर कलेक्ट्रेट और कोलकाता के दमदम हवाई अड्डे पर बनी मस्जिद को हटाने की मांग की जाने लगी है. इससे पहले भोपाल के मजीदिया अस्पताल के अंदर बनी मजार को भी हटाने की मांग हो चुकी है.
इस तरह के सभी मामलों में गौर करने वाली जो बात है, वो ये है कि इन मजारों या मस्जिदों को हटाने के लिए किसी सरकारी अमले की तरफ से पहल नहीं की जा रही है, बल्कि सभी जगहों पर विश्व हिन्दू परिषद् या बजरंग दल से जुड़े लोगों की पहल पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है. ऐसे मामलों में हिन्दू संगठन से जुड़े लोग इन धार्मिक जगहों को लेकर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, और उनपर अफसर कार्रवाई कर रहे हैं. सिर्फ शिकायत मिलते ही अफसर नोटिस भेज रहे हैं और खाली करने की डेडलाइन दे रहे हैं. ये वैसे धार्मिक स्थल हैं जिन्हें किसी सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके बनाया गया है, और इस का कोई इलज़ाम भी नहीं है.
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में सदर नगर पालिका परिसर के अंदर पिछले कई वर्षों से मजार बनी हुई है, जिसमें बाकायदा तीन कब्रें भी मौजूद हैं. कुछ लोग यहाँ पूजा-पाठ भी करते हैं. हालांकि यह मजार कब से बनी है, जाहिर तौर पर इस बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन इसपर सवाल उठाये जाने लगे हैं.
हालांकि, स्थानीय बुजुर्ग हसन खान बताते हैं कि ये मज़ार वो बचपन से देख रहे हैं, लेकिन किसकी मज़ार हैं उन्हें नहीं पता. इतना ज़रूर याद है कि नगर पालिका की तामीली वक़्त से ही यह मजरे यहां बनी हुई थी. लेकिन अब नगर पालिका के रास्ते पर बनी मजार की वजह से आवागमन में बाधा पैदा हो रही है.
हिंदू नेता धर्मेद्र सिंह कहते हैं, " नमाज तो मस्जिदों में पढ़ी जाती है, फिर इन मजारों का क्या काम है ? कुछ दिन पहले फतहपुर में खेत में रातों- रात मजार बना दी गई थी, लेकिन प्रशासन के दवाब में उसे तोड़ दिया गया. ये पूरी तरह सरकारी ज़मीन को कब्जाने की कवायद है. इसे हटाया जाना बेहद ज़रूरी है."
इलाके के सभासद, संजय श्रीवास्तव कहते हैं, मज़ार के इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये बहुत पुरानी मज़ार हैं, और तब से है, जब यहाँ सब कुछ खाली- खाली था, मैदान था. अब ये सरकार के ऊपर है कि वो इसका क्या करेगी, लेकिन ये प्राचीन मजार हैं, इस बात में कोई शक- शुबा नहीं है.
सहारनपुर कलेक्ट्रेट के मामले में भी कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दावा किया है कि मस्जिद कलेक्ट्रेट बनने के काफी पहले से है, इसलिए मस्जिद के ज़मीन के कागज़ात मांगने के पहले सरकार को ही कलेक्ट्रेट के दस्तावेज़ दिखाने होंगे. मस्जिद के पास 1911 के बिजली बिल मौजूद हैं. अन्य दस्तावेज भी उनके पास महफूज हैं. जो सरकारी ऑफिस हैं, वो खुद मस्जिद के किरायेदार हैं.
दमदम हवाई अड्डे के पास वाली मस्जिद के इंतजामिया ने भी दावा किया है कि वो मस्जिद हवाई अड्डा बनने के काफी पहले से बनी हुई है. KGMU कैंपस में बनी मजारों के इंतजामिया का भी यही दावा है कि मज़ार मेडिकल कॉलेज बनने से पहले की हैं. पहले ये कॉलेज के पास थे. कॉलेज का विस्तार होता गया और ये मजारें एक दिन कॉलेज के अंदर हो गईं.
वरिष्ठ पत्रकार सादिक ज़मा कहते हैं, " इस बात में कोई झूठ नहीं है कि मुल्क में ढेर सारी मजारें बिना मतलब की बना दी गई हैं. उनका कोई वजूद नहीं है. वो सिर्फ सरकारी ज़मीन कब्जाने ये फिर मज़ार के नाम पर मुफ्त की रोटी तोड़ने के मकसद से बनाई गई हैं. लेकिन रेलवे स्टेशन के बीच, उसके आसपास, सड़कों के किनारे या कभी कभी बीच सड़कों में बनी पुरानी मस्जिदें या मजारें कोई रातों- रात चोरी- छिपे नहीं बनाई गई हैं. उनका वजूद सैकड़ों साल पुराना है. रेलवे, सड़कें या कोई सरकारी इदारा बनने से पहले वहां बनी मस्जिदों और मजारों का वजूद रहा है. इलाहाबाद में रेलवे के पास बनी मस्जिद के साथ भी यही मसला है. सहारनपुर या दमदम हवाई अड्डे के पास वाली मस्जिद के साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है."
इस्लामिक स्कॉलर मुफ़्ती शमशुद्दीन नदवी कहते हैं, रास्ते, किसी सरकारी दफ्तर के पास कोई मस्जिद या मज़ार है, और उसे हटाना ही है, तो ये उस समाज विशेष की आपसी सहमति से उसे हटाया जा सकता है, लेकिन अगर वो अवैध नहीं है, तो भी अवैध कहकर उसे बदनाम करना या फिर उसके बहाने से पूरे मुस्लिम समाज की छवि खराब करना ठीक नहीं है. इस मुल्क में क्या सभी मजहबों के धार्मिक स्थल खुद के पक्की ज़मीन में बने हुए हैं, अगर नहीं तो फिर कार्रवाई मुस्लिम मदरसों, मजारों और मस्जिदों के खिलाफ क्यों की जा रही है?
देश में ऐसे कई शैक्षणिक संस्थान और सरकारी दफ्तर हैं, जहाँ आसपास मंदिर भी बने हुए हैं. उनमें भी बाहरी लोग आकर पूजा-पाठ करते हैं. यहाँ तक कि बहुत से थानों में मंदिर बने होते हैं. थाने के स्टाफ उसमें पूजा-पाठ करते हैं, लेकिन उन पर आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाए..