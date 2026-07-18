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कांटे की तरह चुभ रही सरकारी कैंपस की मस्जिदें और मज़ार; दावे कितने दमदार?

उत्तर प्रदेश सहित तमाम भाजपा शासित राज्यों में इस वक़्त सरकारी कैम्पस, रेलवे या सड़कों के किनारे बनी मस्जिद और मजारें सरकार से ज्यादा हिन्दू संगठनों के निशाने पर हैं, लेकिन यहाँ दो सवाल खड़े होते हैं कि पहले से क्या थे, मजार या सरकारी दफ्तर? अगर वो सरकारी ज़मीन में हैं भी, तो क्या ऐसी कार्रवाई दूसरे धर्मों में धार्मिक स्थल पर होगी?

Written ByHussain Tabish
Published: Jul 18, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:07 PM IST
कांटे की तरह चुभ रही सरकारी कैंपस की मस्जिदें और मज़ार; दावे कितने दमदार?
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश Zee News  में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं.वो Salaam TV और JK & Ladakh TV के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की टीम को लीड करते हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का लगभग 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और 'देशबंधु' अखबार जैसे संस्थानों में फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क पर संपादन की भूमिका निभा चुके हैं. वह भारत सरकार के ICSSR-फंडेड मीडिया रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. उन्हें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली विधान सभा चुनावों के पहले ओपिनियन पोल सर्वे का अनुभव है. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. जर्नलिज्म में एम.फिल और पी.एचडी की शिक्षा प्राप्त हुसैन ताबिश एक पत्रकार के अलावा मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी वो खुद को हमेशा जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

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