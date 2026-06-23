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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की वाराणसी में रेलवे स्टेशन के पास की गंज शहीदा नाम की मस्जिद सुर्ख़ियों में हैं. रेलवे ने इस मस्जिद की ज़मीन को अपनी ज़मीन बताकर इस पर अपना दावा ठोक दिया है. रेलवे के दावों को मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए मस्जिद को गिराने का आदेश दिया था. इस बीच मंगलवार को कोर्ट ने खुद नोटिस भेजकर मस्जिद को गिराने के अपने आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट के इस नोटिस के बाद इलाके के मुस्लिम समुदाय में ख़ुशी का माहौल था. उन्हें लग रहा था कि शायद अब मस्जिद नहीं गिराई जायेगी, लेकिन एक घंटे में ही उनकी ख़ुशी फिर से मातम में बदल गई. कोर्ट के उस आदेश वाले नोटिस को सरकारी अमला मस्जिद से उखाड़ ले गया, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद पर बुलडोज़र की कार्रवाई पर कोर्ट ने रोक लगा दी है.
इलाके के मुसलमान बुलडोज़र एक्शन रोकने की नोटिस मस्जिद में लगाने और फिर इसे हटाने के बाद से उहापोह की स्थिति में आ गए हैं कि आखिर इस मस्जिद का भविष्य क्या होगा?
नोटिस उखाड़ने से भड़के इलाके के मुसलमान
नोटिस उखाड़ने के बाद इलाके के लोग भड़क गए हैं. बताया जा रहा है कि ये नोटिस कोई पुलिस या कोर्ट के स्टाफ ने नहीं बल्कि रेलवे के स्टाफ ने हटाया है. वहां विरोध कर रहे सलीम अहमद नाम के एक शख्स ने कहा कि रेलवे ने पहले ध्वस्तीकरण के नोटिस चिपकाए. फिर आदेश रद्द करने के नोटिस चिपकाए गए, और अब महज एक ही घंटे में रद्द वाली नोटिस उखाड़ कर ले जाया गया. नोटिस हटाए जाने के बाद बड़ी तादाद में लोग मस्जिद के सामने पहुँच कर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. मुस्लिमों ने कहा कि ये हमारी भावनाओं के साथ रेलवे खिलवाड़ कर रहा है. गंज शहीदा मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि ये यहाँ के आसपास रहने वाले मुसलमानों की साझी विरासत और सम्पत्ति है. इससे लोगों का भावनात्मक जुड़ाव है.
फैसले को चैलेंज किया जाएगा
इस मस्जिद समिति का दावा है कि गंज शहीदा मस्जिद कोई नई संरचना नहीं है, बल्कि सैकड़ों वर्षों से इसका वजूद है.समिति का दावा है कि ये मस्जिद लगभग एक हजार वर्ष पुरानी है. देश में रेलवे आने और यहाँ स्टेशन बनने से पहले यहाँ मस्जिद मौजूद है. शहर मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी ने कहा, "कोर्ट में सरकार के इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा. वहीँ, उन्होंने भारत में मस्जिदों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति के बयान पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि पाकिस्तान से बेहतर यहां के मुसलामानों के हालात हैं. उन्हें इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. भारत का मुसलमान अपना मामला खुद हल करना जानता है.
उधर, मंगलवार को दिल्ली में APCR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के मस्जिद, मजारों- दरगाहों और मदरसों के साथ ही वाराणसी की दालमंडी और गंज शहीदा मस्जिद का भी मुद्दा उठाया गया. इलाज़म लगाया गया कि भाजपा शासित राज्यों में सरकारें मुस्लिम धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर एकतरफा कार्रवाई कर रही है. वाराणसी के दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर कई घर, दुकानें और मंदिर- मस्जिदों को ढहा दिया गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि इसकी आड़ में मस्जिदों को ज्यादा टारगेट किया गया है. वाराणसी के दालमंडी इलाके की 6 और मस्जिदें निशाने पर हैं.