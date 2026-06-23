नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की वाराणसी में रेलवे स्टेशन के पास की गंज शहीदा नाम की मस्जिद सुर्ख़ियों में हैं. रेलवे ने इस मस्जिद की ज़मीन को अपनी ज़मीन बताकर इस पर अपना दावा ठोक दिया है. रेलवे के दावों को मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए मस्जिद को गिराने का आदेश दिया था. इस बीच मंगलवार को कोर्ट ने खुद नोटिस भेजकर मस्जिद को गिराने के अपने आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट के इस नोटिस के बाद इलाके के मुस्लिम समुदाय में ख़ुशी का माहौल था. उन्हें लग रहा था कि शायद अब मस्जिद नहीं गिराई जायेगी, लेकिन एक घंटे में ही उनकी ख़ुशी फिर से मातम में बदल गई. कोर्ट के उस आदेश वाले नोटिस को सरकारी अमला मस्जिद से उखाड़ ले गया, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद पर बुलडोज़र की कार्रवाई पर कोर्ट ने रोक लगा दी है.