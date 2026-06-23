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गंज शहीदा मस्जिद के पल-पल बदल रहे हालात; ध्वस्तीकरण से राहत का नोटिस फाड़ा!

वाराणसी की चर्चित गंज शहीदा मस्जिद के वजूद को लेकर पल-पल हालात बदल रहे हैं. मंगलवार को मस्जिद के ध्वस्तीकरण से राहत का नोटिस चिपकाया गया और घंटे भर बाद ही रेलवे के स्टाफ ने उस नोटिस को फाड़ कर हटा दिया.इससे इलाके में तनाव के हालात पैदा हो गए हैं, और मुसलमान मस्जिद के भविष्य को लेकर गहरी चिंता में डूब गए हैं.

Edited By:Hussain Tabish
Published: Jun 23, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:35 PM IST
गंज शहीदा मस्जिद के पल-पल बदल रहे हालात; ध्वस्तीकरण से राहत का नोटिस फाड़ा!

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Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश जी न्यूज़ में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और देशबंधु अखबार में सेवाएं दे चुके हैं. वह ICSSR फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. शिक्षा से एम.फिल और पी.एचडी हुसैन ताबिश पत्रकार के अलावा एक मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी खुद को जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

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